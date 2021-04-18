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Волонтери зібрали 2 тис. продуктових наборів для нужденних в Одесі та Львові: Десятки тисяч людей не можуть придбати найнеобхідніше

Дві тисячі продуктових наборів для людей, які під час пандемії найбільше потерпають від нужди, зібрали волонтери та активісти ГО "Справа Громад".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

"Офіс партії "Європейська Солідарність", як і рік тому, знову перетворився на живий конвеєр. Долучилися до пакування наборів і Петро та Марина Порошенки.

"Вчора вночі повернулися із Черкас, а сьогодні зранку вже святкуємо день Богородиці дуже гарною справою. Допомагаємо тим, хто нужденний, тим, хто зараз цієї допомоги потребує", – сказав п’ятий президент.

"Сьогодні ми там, де найважче. Ми з нашими лікарями, з їх пацієнтами. З тими, хто найменш захищений. Сьогодні 12 областей і столиця України опинилися у "червоній зоні", де введений режим локдауну. І це означає, що десятки тисяч людей опинилися у ситуації, коли вони не можуть придбати найнеобхідніше. І саме тому сьогодні тут зібралися ті кому не "какая разница". І сьогодні саме тут знову запрацював продуктовий конвеєр", – говорить голова Комісії Київради з питань охорони здоров’я Марина Порошенко.

"Особливо приємно це робити у складі величезної фантастичної команди, де кожен робить свій внесок. Починаючи від створення цього конвеєру. Бачите, як ми вдосконалили процедуру і збільшили продуктивність праці. І друга головна складова, що на обличчі кожного благодійника, який тут працює, нехай хоч покрита маскою, але є посмішка", – зауважує Петро Порошенко.

Кошти на продуктові набори, як і торік, збирають гуртом, долучився і Благодійний Фонд Порошенка.

"Та підтримка, коли ви дали 5, 10, 100 гривень для того, щоб сформувати один набор, допоможе бодай одній родині, або одній людині. Це означає, що цей день ви точно прожили не дарма. Я хочу подякувати благодійникам, які взяли в цьому участь", – наголошує п’ятий президент.

Також читайте: Любов до України покликала Яворівського одним із перших розповісти правду про Чорнобиль, - Порошенко

Волонтери зібрали 2 тис. продуктових наборів для нужденних в Одесі та Львові: Десятки тисяч людей не можуть придбати найнеобхідніше 01
Волонтери зібрали 2 тис. продуктових наборів для нужденних в Одесі та Львові: Десятки тисяч людей не можуть придбати найнеобхідніше 02
Волонтери зібрали 2 тис. продуктових наборів для нужденних в Одесі та Львові: Десятки тисяч людей не можуть придбати найнеобхідніше 03
Волонтери зібрали 2 тис. продуктових наборів для нужденних в Одесі та Львові: Десятки тисяч людей не можуть придбати найнеобхідніше 04
Волонтери зібрали 2 тис. продуктових наборів для нужденних в Одесі та Львові: Десятки тисяч людей не можуть придбати найнеобхідніше 05
Волонтери зібрали 2 тис. продуктових наборів для нужденних в Одесі та Львові: Десятки тисяч людей не можуть придбати найнеобхідніше 06
Волонтери зібрали 2 тис. продуктових наборів для нужденних в Одесі та Львові: Десятки тисяч людей не можуть придбати найнеобхідніше 07

"Зараз перші дві тисячі наборів підуть до Одеси та Львова. Наступної неділі буде п`ять тисяч. Ми дуже хочемо, щоб люди, які опинилися на самоті, отримали подарунки для того, щоб повернути віру в Україну. Ми, українці, коли об’єднаємося, можемо давати відсіч Путіну і країні-агресору. Ми можемо захистити від некомпетентності влади при подоланні пандемії, врятувати життя людей, які отримують від нас кисневі концентратори. Так як раніше отримували засоби захисту, тести, окуляри, костюми, рентген апарати, апарати штучної вентиляції легень і багато іншого", – зазначає лідер "Європейської Солідарності".

"У найближчі дні ми почнемо збирати такі продуктові набори і для мешканців Києва. Захищати і допомагати – це не просто слова – це наша позиція. Це наш стиль життя", – говорить Марина Порошенко.

Торік силами волонтерів, Фонду Порошенка та компанії Рошен понад 50 тисяч продуктових наборів отримали люди по всій Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Марина Порошенко передала 18 кисневих концентраторів до лікарень Києва: 80% хворих на COVID-19 потребують кисню. ФОТОрепортаж

З перших днів пандемії Фонд Порошенка спільно з волонтерами забезпечили медиків захисними костюмами – в лікарні передали понад 157 тисяч штук. А також 10 тисяч антивірусних окулярів, понад 50 тисяч високоякісних швейцарських ІФА-тестів Roche, профінансували закупівлю, ремонт і витратні матеріали понад 50 апаратів ШВЛ Допомогу отримали близько 200 медичних установ.

Зараз Фонд разом з волонтерами передає в лікарні та амбулаторії кисневі концентратори. Більше ста апаратів вже доставлені у медзаклади. Загалом від початку пандемії у Порошенка витратили на благодійну допомогу 150 мільйонів гривень.

карантин (18172) Порошенко Петро (15196) продукти (1180) Порошенко Марина (109) Європейська Солідарність (1090) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+37
Судя по всему конец эпохи бедности таки уже наступил....началась эпоха нищеты...
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18.04.2021 11:42 Відповісти
+29
В усьому світі благодійність іде в плюс державним діячам та політикам.
Носіння колод на публіку не благодійність, а цЬІрк, подібний відосікам гундосого.
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18.04.2021 11:48 Відповісти
+24
Волонтеры собрали 2 тыс. продуктовых наборов для нуждающихся в Одессе и Львове: Десятки тысяч людей не могут приобрести самое необходимое - Цензор.НЕТ 1023))

(фотка трохи невелика - та малого (коричнева футболка) видно - верхній ряд, поміж широкоплечого з СЦКК)))) і чувака у джинсі))))
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18.04.2021 11:51 Відповісти
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Наркомане, це ти з наркоманського Мухосранська, а я з Києва.
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18.04.2021 16:59 Відповісти
Тобто ти дебіл з Києва? Не дам тобі недоїдків. Рийся у смітниках, там собі знайдеш.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.obozrevatel.com%2Fukr%2Fpolitics%2Fvona-pratsyuvala-timoshenko-viznali-najkraschim-premerom.htm%3Ffbclid%3DIwAR3qgelVJlXHjzl2n9O5WGWjWtmFjksgWt_nmpuY4c5EapF88CID7FG3fLo&h=AT1y_UV5AreNJDh7ZOhHrhSjxd2esHUH8TbUKWBN0wqz4mrHl1zKJtnK0y_dy0Ax6koEl7eGpWYTQ_Dx1N8YNCMQtgmp9fz4zwImJ1WY-O9NyALiIUDIScCoCeAwqElRM4cy&__tn__=%2CmH-R&c[0]=AT16fpXiUE1k6BHv8tb59iyUVrj9xYmz_T5uYPC_CDF_MEOUT-_B203qbNDWI6jr7enNvu5lmKWNo9h0RStYhhh4LJS1yBVmAyLbJal8w0sTGm2DJE2B9qREIhWaytpVMdpIbos_iwizuSp5QZgrJRA1Dw
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18.04.2021 17:15 Відповісти
До речі, посилання взагалі не працює.
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18.04.2021 17:00 Відповісти
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.obozrevatel.com%2Fukr%2Fpolitics%2Fvona-pratsyuvala-timoshenko-viznali-najkraschim-premerom.htm%3Ffbclid%3DIwAR3qgelVJlXHjzl2n9O5WGWjWtmFjksgWt_nmpuY4c5EapF88CID7FG3fLo&h=AT1y_UV5AreNJDh7ZOhHrhSjxd2esHUH8TbUKWBN0wqz4mrHl1zKJtnK0y_dy0Ax6koEl7eGpWYTQ_Dx1N8YNCMQtgmp9fz4zwImJ1WY-O9NyALiIUDIScCoCeAwqElRM4cy&__tn__=%2CmH-R&c[0]=AT16fpXiUE1k6BHv8tb59iyUVrj9xYmz_T5uYPC_CDF_MEOUT-_B203qbNDWI6jr7enNvu5lmKWNo9h0RStYhhh4LJS1yBVmAyLbJal8w0sTGm2DJE
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18.04.2021 17:19 Відповісти
Боже, ти реально геть впоротий.
Дай посилання на якесь авторитетне джерело, а не ФБ. Ти ще на сайт партії юлі дай посилання.
Економіка Україна ніколи не зростала на 70%. Таку відверту херню може писати лише геть впорота істота.
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18.04.2021 19:34 Відповісти
Ти точно дебіл.

Сайт https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.obozrevatel.com%2Fukr%2Fpolitics%2Fvona-pratsyuvala-timoshenko-viznali-najkraschim-premerom.htm%3Ffbclid%3DIwAR2UmIdIFIrCp2yzy6HlNifxskcI8L-UOWu2Fe_TcFuBanh_8yDDyekA60I&h=AT1N6kPqCQnPZ4d-kNHqOsW5MKIRWn9M7fmYVQOSM7D34VNkpVCNtIZrE0ctJsdYl30OjiXWH4bVm6KhPKB_AQHjbx0Ynl82wmhVVnNYtgPYhb7VMTG2O-L9G_zjAIoVyy_c&__tn__=%2CmH-R&c[0]=AT37mzPzVR27-b12Q4o1sMDe1h_HYUc8d_V9Vs7PXXIY26el-5Nk_vpwlZJYNEUeypcOSid9oWa9uxwKG9mZ_upxUJb98OS9CNqySfaw7I9hRxDQEDokBvFeX0Q3gkgXGJ5dUvZRcEyaTWyansIk4pU_sA OBOZREVATEL.COM - це ФБ? ??

І не дивуюсь, бо кияни обрали Пєдаліка мером вдруге. Деградують потроху. Янек зробив свою справу - одамбасив киян, хоч і не до кінця. Тепер вони гонять, але без порожняка. Просто гонять https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.obozrevatel.com%2Fukr%2Fpolitics%2Fvona-pratsyuvala-timoshenko-viznali-najkraschim-premerom.htm%3Ffbclid%3DIwAR2UmIdIFIrCp2yzy6HlNifxskcI8L-UOWu2Fe_TcFuBanh_8yDDyekA60I&h=AT1N6kPqCQnPZ4d-kNHqOsW5MKIRWn9M7fmYVQOSM7D34VNkpVCNtIZrE0ctJsdYl30OjiXWH4bVm6KhPKB_AQHjbx0Ynl82wmhVVnNYtgPYhb7VMTG2O-L9G_zjAIoVyy_c&__tn__=%2CmH-R&c[0]=AT37mzPzVR27-b12Q4o1sMDe1h_HYUc8d_V9Vs7PXXIY26el-5Nk_vpwlZJYNEUeypcOSid9oWa9uxwKG9mZ_upxUJb98OS9CNqySfaw7I9hRxDQEDokBvFeX0Q3gkgXGJ5dUvZRcEyaTWyansIk4pU_sA

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18.04.2021 20:37 Відповісти
Наркомане, подивися на початок свого посилання. Я побачив фейсбук, далі навіть не дивився.
Брехунець, де там 70 відсотків?
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19.04.2021 01:36 Відповісти
Сподіваюся, ти таки визнаєш, що збрехав про 70% зростання економіки.
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19.04.2021 01:39 Відповісти
**** барижа бидлота навіть тут сує свій логотип. Це ницо.
Це не допомога від щирого серця, а політична реклама барижої партії.
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18.04.2021 14:01 Відповісти
Придбати продукти першої необхідності не можуть вже мільйони українців а не десятки тисяч але саме тому і не можуть що ця шоколадна паскуда разом з "папереднікамі" і сьогоднішніми "слугами" так завзято грабували і продовжуть грабувати Україну!!!
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18.04.2021 14:09 Відповісти
100%
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18.04.2021 22:25 Відповісти
Когда делаешь милостыню, то не труби об этом налево и направо, а делай это тихо , чтобы левая твоя рука не знала что делает правая и тебе зачтётся!

А так это просто выглядит как пиар.
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18.04.2021 14:20 Відповісти
Дьякону упц мп не положено знать Библию...
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18.04.2021 14:31 Відповісти
Волонтери зібрали 2 тис. продуктових наборів для нужденних в Одесі та Львові: Десятки тисяч людей не можуть придбати найнеобхідніше - Цензор.НЕТ 8740
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18.04.2021 21:06 Відповісти
Я в шоке от этих Олигархов-Благодетелей которые во время страшной Пандемии и Войны все еще больше збагатылысь и держат дома по ДВЕ тонны бабла ...
Ахметка сначала выставит цены на тепло и эл.энергию такие что почти 100% зар. платы отнимают , а потом собирает конвои с "ПоМожем" и везет на донбасс тем кто орал Путин введи войска.
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18.04.2021 14:35 Відповісти
Эти наборы нуждающимся продадут по завышенной цене? Или нуждающиеся, их даже ну видят? Скажите мне где дают безплатный сыр, и я схожу туда посмеяться)
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18.04.2021 15:25 Відповісти
на паперті подають. Сходи.
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18.04.2021 16:34 Відповісти
Славімо Його ! Коли в тебе задекларовано вдома готівки на 1,8 млрд. грн . - кілька сотень наборів з емблемою своєі партіі це не героічний вчинок . Справжні меценати роблять добрі справи інкогніто , від щирого сердця і без самореклами .
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18.04.2021 19:09 Відповісти
татишо , а потім якась зелена пліснява припише собі в заслуги
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18.04.2021 19:26 Відповісти
Це замість того, шоб боротись з карантинами і порушеннями прав людей.
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19.04.2021 06:46 Відповісти
До чего докотилась ,ненька Украина.. 90-е возвращаются..
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19.04.2021 09:39 Відповісти
Это фото для налоговой. Предприниматели могут ,в налогах указать ,что пожертвовали некоторую суму на благотворительность , и тем уменьшить суму налога.📰📰📰📰
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19.04.2021 09:46 Відповісти
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