Волонтери зібрали 2 тис. продуктових наборів для нужденних в Одесі та Львові: Десятки тисяч людей не можуть придбати найнеобхідніше

Дві тисячі продуктових наборів для людей, які під час пандемії найбільше потерпають від нужди, зібрали волонтери та активісти ГО "Справа Громад".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

"Офіс партії "Європейська Солідарність", як і рік тому, знову перетворився на живий конвеєр. Долучилися до пакування наборів і Петро та Марина Порошенки.

"Вчора вночі повернулися із Черкас, а сьогодні зранку вже святкуємо день Богородиці дуже гарною справою. Допомагаємо тим, хто нужденний, тим, хто зараз цієї допомоги потребує", – сказав п’ятий президент.

"Сьогодні ми там, де найважче. Ми з нашими лікарями, з їх пацієнтами. З тими, хто найменш захищений. Сьогодні 12 областей і столиця України опинилися у "червоній зоні", де введений режим локдауну. І це означає, що десятки тисяч людей опинилися у ситуації, коли вони не можуть придбати найнеобхідніше. І саме тому сьогодні тут зібралися ті кому не "какая разница". І сьогодні саме тут знову запрацював продуктовий конвеєр", – говорить голова Комісії Київради з питань охорони здоров’я Марина Порошенко.

"Особливо приємно це робити у складі величезної фантастичної команди, де кожен робить свій внесок. Починаючи від створення цього конвеєру. Бачите, як ми вдосконалили процедуру і збільшили продуктивність праці. І друга головна складова, що на обличчі кожного благодійника, який тут працює, нехай хоч покрита маскою, але є посмішка", – зауважує Петро Порошенко.

Кошти на продуктові набори, як і торік, збирають гуртом, долучився і Благодійний Фонд Порошенка.

"Та підтримка, коли ви дали 5, 10, 100 гривень для того, щоб сформувати один набор, допоможе бодай одній родині, або одній людині. Це означає, що цей день ви точно прожили не дарма. Я хочу подякувати благодійникам, які взяли в цьому участь", – наголошує п’ятий президент.

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"Зараз перші дві тисячі наборів підуть до Одеси та Львова. Наступної неділі буде п`ять тисяч. Ми дуже хочемо, щоб люди, які опинилися на самоті, отримали подарунки для того, щоб повернути віру в Україну. Ми, українці, коли об’єднаємося, можемо давати відсіч Путіну і країні-агресору. Ми можемо захистити від некомпетентності влади при подоланні пандемії, врятувати життя людей, які отримують від нас кисневі концентратори. Так як раніше отримували засоби захисту, тести, окуляри, костюми, рентген апарати, апарати штучної вентиляції легень і багато іншого", – зазначає лідер "Європейської Солідарності".

"У найближчі дні ми почнемо збирати такі продуктові набори і для мешканців Києва. Захищати і допомагати – це не просто слова – це наша позиція. Це наш стиль життя", – говорить Марина Порошенко.

Торік силами волонтерів, Фонду Порошенка та компанії Рошен понад 50 тисяч продуктових наборів отримали люди по всій Україні.

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З перших днів пандемії Фонд Порошенка спільно з волонтерами забезпечили медиків захисними костюмами – в лікарні передали понад 157 тисяч штук. А також 10 тисяч антивірусних окулярів, понад 50 тисяч високоякісних швейцарських ІФА-тестів Roche, профінансували закупівлю, ремонт і витратні матеріали понад 50 апаратів ШВЛ Допомогу отримали близько 200 медичних установ.

Зараз Фонд разом з волонтерами передає в лікарні та амбулаторії кисневі концентратори. Більше ста апаратів вже доставлені у медзаклади. Загалом від початку пандемії у Порошенка витратили на благодійну допомогу 150 мільйонів гривень.