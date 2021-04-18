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Новини Фото Агресія Росії проти України Окуповані території
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Німецькі ЗМІ опублікували кадри польового табору російських військ в окупованому Криму. ФОТО

З'явилися супутникові знімки табору російських військ на військовому полігоні на півдні Керченського півострова.

Як передає Цензор.НЕТ, фотографії опублікувало німецьке видання Der Spiegel

Табір з'явився в період з 15 березня по 2 квітня. Судячи за пунктами призначення ешелонів з технікою і кадрам військових колон в Криму, швидше за все там перебуває перекинуті з Північного Кавказу частини 58-ї армії (наприклад, 136-та мотострілецька і 291-ша артилерійська бригади).

Про перекидання частин 58-ї армії в Крим нещодавно повідомила пресслужба Південного військового округу.  Однак досі не було жодних офіційних коментарів з приводу присутності в Криму 76-ї десантно-штурмової дивізії із Пскова, ешелони якої розвантажувалися в Сімферополі, а не на Керченському півострові, причому один з них був помічений набагато ближче до кордону з Херсонською областю України .

Крім того, на знімках табору не видно важку техніку, наприклад, танки і самохідні артилерійські установки "Мста-С", які також перекидалися в Крим в складі частин 58-ї армії. Це дозволяє припустити, що перед нами не єдиний табір частин, перекинутих з Північного Кавказу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ є "конкретною і безпосередньою" загрозою безпеці в Європі, - міністерка оборони ФРН Крамп-Карренбауер

Німецькі ЗМІ опублікували кадри польового табору російських військ в окупованому Криму 01
Німецькі ЗМІ опублікували кадри польового табору російських військ в окупованому Криму 02
Німецькі ЗМІ опублікували кадри польового табору російських військ в окупованому Криму 03

армія рф (17889) Крим (14192)


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Топ коментарі
+85
Якщо війна з РФ розпочнется - її зупинить і пожене назад у Росію тільки жорстокість українців до окупантів !!
Коли кацапи побачили відео , як чеченці відрізають голови полоненим росіянам , то війна з Чечнею закінчилась програшем Росії, хоч вони так не вважають !
Ніякої пощади і ніяких полонених так переможемо!
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18.04.2021 12:57 Відповісти
+49
прямо сейчас..
а как ты проводишь свои выходные?
Немецкие СМИ опубликовали кадры полевого лагеря российских войск в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 5511
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18.04.2021 12:55 Відповісти
+37
Петро Порошенко.
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18.04.2021 13:01 Відповісти
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Кординальне рішення ,це приєднати Україну до РФіі ,та утворити Малоросійський федеральний округ РФіі !!!))))
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18.04.2021 13:35 Відповісти
Тогда нас ожидает служба где-то за Уралом, русские бизнесмены которые выкачивают средства на собственные яхты это хуже даже наших олигархов и фсбшники, которые постоянно ищут заговоры и сажают всех подряд. В России недели не проходит, чтобы не раскрыли каких-то заговорщиков, террористов и так далее. Там постоянно показательные процессы.
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18.04.2021 13:37 Відповісти
Возьмуть вони з заглотом. Перестань дурню писати. Чи отримав завдання?
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18.04.2021 13:34 Відповісти
А Х в С? Не краще буде? ЧьЇх будеш, казачок?
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18.04.2021 13:32 Відповісти
Засрали весь крым своими железяками,лапотные подонки. Зато для крысчан "безбиндер". Дебилы, блеать.
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18.04.2021 13:45 Відповісти
Атож, візьмуть. Вже й Київ взяли, й Англію, як таку, та й чоботи вже помили в Індійському океані. Викіньте, нарешті, кремлівського мрійника з Мавзолею а разом й галерного раба. З'економите на облаштуванні могили:Вова х¥йло, обом підходить ця епітафія.
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18.04.2021 13:47 Відповісти
где там лапти берут воду?
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18.04.2021 13:52 Відповісти
Путин пытается вернуться к границам 1918 года. И не только он. Гомель, Витебск, Могилёв до 1926 года входили в состав РСФСР. Орша вообще из Смоленской области передана.

> Бывший министр культуры, председатель Российского военно-исторического общества, автор школьного учебника истории Владимир Мединский заявил, что «западные силы» «промывают мозги» россиянам. По его мнению, навязывание западных ценностей приведет к тому, что россияне добровольно захотят «отдать обратно Курилы, Калининград, Карелию и Выборг».

Также Мединский предложил собравшимся подумать, «как так получилось, что великоросские земли оказались на территории Украины, Казахстана и даже Белоруссии».
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что реплика Мединского не имеет отношения к повестке дня администрации президента.

По его словам, на повестке дня нет такого вопроса. А заявления помощника Путина он назвал «научными поисками».

Німецькі ЗМІ опублікували кадри польового табору російських військ в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 8989
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18.04.2021 14:09 Відповісти
..да и Польшу с Прибалтикой это говно непрочь "подмять" под себя в очередной раз..
...
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18.04.2021 14:12 Відповісти
с Польшей глухо. а вот Донбасс совсем не украинизировался. 98% голосовали за Януковича (за Россию).
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18.04.2021 14:19 Відповісти
...даже те,кто был против...Запомни-Донбасс-это "зона",где нужно отстрелить "паханов"-массово-остальное быдло,быстро всех "сдаст" с потрохами-иному они-не "научены"...Если ты этого не понял,то никогда не вступай в полемику....
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18.04.2021 14:24 Відповісти
Завдяки діям Ху#ла мій рідний Донбас українізується невпинно. Луганчанин.
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18.04.2021 17:37 Відповісти
Німецькі ЗМІ опублікували кадри польового табору російських військ в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 1039
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18.04.2021 14:56 Відповісти
Ну не у "декілька разів", а лише відсотків на 30. Та й те була трохи надумана мапа.
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18.04.2021 15:47 Відповісти
Як що брати площу Харківської області, Кубані, Волині, то вони зменшени кацапами у декілька разів.
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18.04.2021 18:57 Відповісти
Так, але сумарно площа України зменшена далеко не в рази порівняйте площу, окреслену червоною та чорною межами - там реально процентів 30 різниця. До того ж не забувайте, що це українці так межі України окреслили - а, наприклад, поляки - повністю всю Волинь та Галиччину вважали своїми.
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18.04.2021 20:18 Відповісти
Мені на тих поляків все одно що вони там креслять, головне скільки кацапи забрали в Україні території з 1917 року. Вся Кубань від Таганрогу і далі була Україною, частини Белгородської, Курської і Воронезької області були Україною.
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18.04.2021 21:50 Відповісти
"Мені на тих поляків все одно що вони там креслять"

Але ж та мапа України 17 року - це теж були лише креслення.

"Вся Кубань від Таганрогу і далі була Україною"

Не обманюйте себе...не були вони Україною - так, там було досить багато українців і навіть україномовних українців, але жодна українська влада Кубань ніколи не контролювала. Таганрог - так, був відібраний - це правда.
Щодо Білгородської, Кірської і Воронезької областей - то були спірні території, бо вони 50 на 50 заселені українцями та великоросами - це не зовсім таки Україна.
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18.04.2021 22:07 Відповісти
да хрен на них мы ложили с ихними Мединскими, Жириновскими, Соловьевыми и прочей путинской падалью Главное что Армия Украины и украинское гражданское общество готово дать отпор наследникам золотой орды - московитам ...
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18.04.2021 19:56 Відповісти
ну если по опросам 36% граждан Украины доверяют Лукашенко, и в масштабном конфликте поведут соответствующе. перейдут на сторону противника!?

Белорусский политик имеет у украинцев наивысший рейтинг доверия среди президентов других стран - свыше 35%. Больше всего (почти 80%) жители Украины не доверяют Владимиру Путину.
Александру Лукашенко, которого страны ЕС и США не признали законно избранным президентом Беларуси, доверяют 36% жителей Украины. Хуже всего украинцы относятся к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом говорят результаты https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1003&page=1 опроса , проведенного с 27 января по 1 февраля Киевским международным институтом социологии (КМИС).
Не испытывают доверия к Лукашенко 53,6% респондентов, затруднились ответить - 7,6%, не знают - 2,7%. Баланс доверия к Лукашенко составляет (-17,6%).
Президенту США Джо Байдену доверяют 26,7% украинцев, не доверяют - 23,3%, затрудняются ответить - 25,4%, не знают - 24,6%. Баланс доверия к главе Белого дома составляет (+3,4%).
Президенту Франции Эмманюэлю Макрону доверяют 26,2% опрошенных украинцев, не доверяют - 23,2%, затрудняются ответить - 22,9%, не знают - 27,6%. Баланс доверия к Макрону составляет (+3%).
Только 14,4% украинских респондентов испытывают доверие к российскому президенту Владимиру Путину. Ему не доверяют - 79,8%, затрудняются ответить - 5,6%, не знают - 0,3%. Баланс доверия к Путину составляет (-65,4%).
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18.04.2021 20:11 Відповісти
послушай, "вата" за-путинская, не тужся, и не пытайся тут манипулировать и "зраду" разгонять, в 2014 г. у нас за-путинского быдла было в разы больше, чем сейчас и что??? накрыли медным тазом вашу "новоСосию", опустили ваш "рускиймир" с вашими "скрепами" ниже плинтуса... и вашего бульба-фюрера запутинского, придет время, черти приберут, будьте уверены
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18.04.2021 22:30 Відповісти
в ачело бульбенфюрера, за него только биомусор
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19.04.2021 01:38 Відповісти
Кому Води??? Нехай собі викопають не даром же їх стільки нагнали
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18.04.2021 14:09 Відповісти
Это было понятно еще год назад. У американских военных были планы как зарабатывать деньги на поставках в Афганистане, а Трамп хотел вывести войска. Как заставить его отложить вывод? Нужно пустить слушок, что нельзя уводить войска. А кто у нас бугимен в прессе, который вмешивается во все конфликты США - Сирия, Ливия, Иран? Россия. Вот оттого сфабриковали эту ложь и запустили в СМИ, СМИ её разнесли и это послужило поводом давить на Трампа не выводить войска.
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18.04.2021 14:30 Відповісти
Американцы уже третий день бушуют из-за этой новости, хотя было понятно что это разводка уже давно. Слишком удобная новость.
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18.04.2021 14:36 Відповісти
Щас руске зольдаты засрут тоннами гавна весь Крым
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18.04.2021 14:48 Відповісти
ЦЕ НІМЧАЦЬКІ ШЛЬОНДРИ НАМЄКАЮТЬ ЩОБ УКРАЇНА ПОГОДИЛАСЬ ДАТИ ВОДУ В КРИМ
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18.04.2021 14:53 Відповісти
вот вам и экологическая катастрофа...о которой так переживают все те, кто под шумок и шелест рубля хотят пустить днепровскую воду в отжатый крым...
не хотите кормить-поить свою армию...
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18.04.2021 15:12 Відповісти
https://censor.net/ua/user/188159 Нагадую Вам,вельми шановний пан:у нас війна з московитами іде уже восьмий рік.
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18.04.2021 15:12 Відповісти
будуть каци пити ослинну мочу,а не воду з Дніпра
раз лагеря создають,значить їм води хватає
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18.04.2021 15:24 Відповісти
улибнітєсь, мародьори... на кутні

...Ну, вот я жила в 12 км от РФ, у меня 3 кумы урожденные РФ, получившие гражданство Украины по факту проживания в Украине на момент получения нами Независимости. Ездили в РФ спокойно. Многие из моих соседей-шахтеров в 90-е работали в Гуково. Как бы меня особо и не интересовала РФ, как таковая. Отношение было такое: ну, есть себе такая страна, во всем мире тысячи стран, они нас не трогают, мы их.

И тут ко мне в огород приехали танки со стороны РФ, из Гуково ко мне во двор прилетели "ГРАДы", на улицах моего города стояли танки, набитые бурятами, киргизами, осетинами, абхазцами, псковянами, питерцами, москвичами, мурмончанами, архангельцами, тамбовчанами.

Все они таращили глазища на "убитый украинскими фашистами Донбасс" с кованным заборами, спутниковыми антеннами, крышами, крытыми ондулином, джипами у дворов, асфальтом, памятниками погибшим во Вторую Мировую, розами и удивлялись "почему ваши города, оккупированные укро-фашистами такие ухоженные, а наши города похожи на города, прожившие 100 лет в оккупации".

Честно? Мы тогда верили, что мы сможем их убедить уехать назад в РФ. Мы рассказывали, что нас никто не оккупировал, кроме них, что у нас есть работа и зарплата, пенсии и соцгарантии, что им врет их пропаганда.

Они смеялись. Да, это потом, когда мы увидели, что они везут назад в РФ унитазы и заборы, кровати и люстры с разгромленных домов и городов, пришло осознание, что пропаганда - это просто маневр. Они все понимают. Они все осознают. Они все знают. И мы для них ресурс и заработок, не более. Нет политики. Политика - ширма и прикрытие для мародерства. - О. Степова https://news.obozrevatel.com/society/esli-zavtra-vojna/amp.htm?__twitter_impression=true
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18.04.2021 15:28 Відповісти
Пізно пити боржомі.
"Да, это потом, когда мы увидели, что они везут назад в РФ ...."

А вмикнути мозки зразу чомусь не змогли.
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18.04.2021 16:16 Відповісти
..да и хер с вами...такими жлобами уродились...
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18.04.2021 16:27 Відповісти
крысмане, ипанаты !
вы не боитесь жить
на вулкане ,
на стакане, целуя зад
обезьяне
с гранатой ?
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18.04.2021 17:05 Відповісти
Надо же, а в 2014 году у всех прямо слепота была, необъяснимая. Никто ничего не видел, не слышал, и знать не хотел. Спутники смотрели не в ту сторону, облака были на небе густые и всё такое.
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18.04.2021 17:27 Відповісти
Німецькі ЗМІ опублікували кадри польового табору російських військ в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 5622
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18.04.2021 18:05 Відповісти
Так и есть московский фашист готовиться вероломно напасть на нас...."Вова-Адольф" слетел с катушек
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18.04.2021 18:36 Відповісти
гарненько так стоять, ех ВІльхами би їх там накрити, так щоб все вигоріло вщент, разом з біомасою
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18.04.2021 22:49 Відповісти
этих мокшан вначале собственным говном зальёт, а летом они передохнут от дизентирии и холеры - воды-то нет.
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18.04.2021 23:07 Відповісти
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