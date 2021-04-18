Автомобіль заїхав у ставок вночі на Черкащині, загинули 3 людини, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У Черкаській області унаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули 46-річний водій і пасажири 44 і 34 років.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція області у фейсбуці.

"Аварія сталася 17 квітня близько 22:00 у селі Шукайвода. ВАЗ-2106 заїхав у місцевий ставок. У салоні перебували три людини. Всі вони загинули", - йдеться в повідомленні.

Попередньо встановлено, що 46-річний водій не впорався із керуванням. Зараз слідчі з'ясовують обставини ДТП.

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