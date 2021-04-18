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Новини Фото ДТП
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Автомобіль заїхав у ставок вночі на Черкащині, загинули 3 людини, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У Черкаській області унаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули 46-річний водій і пасажири 44 і 34 років.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція області у фейсбуці.

"Аварія сталася 17 квітня близько 22:00 у селі Шукайвода. ВАЗ-2106 заїхав у місцевий ставок. У салоні перебували три людини. Всі вони загинули", - йдеться в повідомленні.

Попередньо встановлено, що 46-річний водій не впорався із керуванням. Зараз слідчі з'ясовують обставини ДТП.

Дивіться також: Легковик влетів під фуру на трасі Київ-Одеса, водій загинув на місці. ФОТОрепортаж

Автомобіль заїхав у ставок вночі на Черкащині, загинули 3 людини, - Нацполіція 01
Автомобіль заїхав у ставок вночі на Черкащині, загинули 3 людини, - Нацполіція 02
Автомобіль заїхав у ставок вночі на Черкащині, загинули 3 людини, - Нацполіція 03

Автор: 

ДТП (4483) смерть (6782) Чернігівська область (954)


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Топ коментарі
+12
Ну село ж Шукайвода. Ну то i знайшли...
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18.04.2021 17:02 Відповісти
+8
Автомобиль заехал в пруд ночью на Черкасщине, погибло 3 человека, - Нацполиция.

Интересно заехал. И шо, в машине никто не заметил, куда приехали?
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18.04.2021 16:50 Відповісти
+8
Та ні, ставок горілки це занадто, там вода була.
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18.04.2021 17:15 Відповісти
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От то сгоняли на рыбалочку ...
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18.04.2021 16:45 Відповісти
Амєдов, ти тут?
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18.04.2021 16:48 Відповісти
Автомобиль заехал в пруд ночью на Черкасщине, погибло 3 человека, - Нацполиция.

Интересно заехал. И шо, в машине никто не заметил, куда приехали?
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18.04.2021 16:50 Відповісти
Ну село ж Шукайвода. Ну то i знайшли...
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18.04.2021 17:02 Відповісти
)) но ход мыслей у нас https://procherk.info/news/7-cherkassy/91569-na-hristinivschini-avto-zletilo-u-stavok-troe-cholovikiv-zaginuli одинаковый
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18.04.2021 17:05 Відповісти
Скорее всего после заезда, первая мысль, которая посетила светлые головы этих джентльменов была: «Ништяк водичка, отпускает!». Хорошо что с собой никого не прихватили, если в своём возрасте не поняли что нельзя ужравшись садиться за руль.
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18.04.2021 17:32 Відповісти
Пруди то на московії
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18.04.2021 17:33 Відповісти
Судя по тому, что заехал крышей вниз, уже поздно было замечать.
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18.04.2021 18:51 Відповісти
напевне всі були п,яні в дупель... така м,ягка посадка, ні один не зміг вибратись....
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18.04.2021 17:05 Відповісти
прикра випадковість чи природний відбір????
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18.04.2021 17:06 Відповісти
Скоріше чорний гумор долі, враховуючи назву селища Шукайвода.
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18.04.2021 17:13 Відповісти
Там, на Черкащині, прислів"я є: "П"яному - море по коліна, а калюжа - вище голови...".
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18.04.2021 17:33 Відповісти
Бухать не нада за кермом! 99 відсотків думаю імовірність того що водій був напідпитку. І пасажири також
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18.04.2021 17:32 Відповісти
мстивість кацапських жигулів... позбавлятись цього мотлоху й забувати про існування...
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18.04.2021 18:07 Відповісти
водка.
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18.04.2021 17:12 Відповісти
Та ні, ставок горілки це занадто, там вода була.
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18.04.2021 17:15 Відповісти
😂
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18.04.2021 17:53 Відповісти
Кто ищет, тот всегда найдет.
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18.04.2021 17:16 Відповісти
Да, думаю там проміллє в крові зашкалювало
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18.04.2021 17:30 Відповісти
Звідки на Черкащині "прут"? Може ставок?
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18.04.2021 17:29 Відповісти
Добре хоч село не назвали "деревней" (були тут такі прецеденти).
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18.04.2021 17:55 Відповісти
Не ну а чо? Если там работают на помещика, то это и есть дєрєвня. Мало того, там живут крєстьянє, а не селяни.
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18.04.2021 18:00 Відповісти
видимо туда заселили спрута, и теперь там пруд. А спрут размером с пруд.
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18.04.2021 18:02 Відповісти
Начались съёмки двух сиквелов сериала "Спрут": "Может, не спрут?" и "Всё-таки спёрли..."
(с) з інтернету
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18.04.2021 18:08 Відповісти
дурацкий камент в контексте Дарвина уже был?
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18.04.2021 17:57 Відповісти
На полуметровой глубине и вверх колесами? И это называется "заехал"? Боюсь представить шо аффторы назвали бы словом "влетел"...
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18.04.2021 18:05 Відповісти
фотки конечно так себе, но помоему даже на них видно что резина лысая как яйцо
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18.04.2021 18:15 Відповісти
мало того она еще и снегом полированная за зиму в зеркало.
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18.04.2021 18:20 Відповісти
Село має назву Шукайвода .
Хлопці , на жаль , таки знайшли воду 😢
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18.04.2021 18:18 Відповісти
Набагато приємнішим був символічний випадок ще за часів Пороха (січень 2019): https://censor.net/ua/video_news/3106900/*****************************************************************************************************.

Полізли в Жабуньки - і жабунька цицьки дала... )))0))0)))
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18.04.2021 18:41 Відповісти
Ночью в пруд заехал автомобиль ВАЗ-2106. Все находившиеся в нем погибли. И почему я не удивлен? Все просто: ночь, три тела, ВАЗ-2106.
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18.04.2021 18:48 Відповісти
Ночь, три тела, водяра, жигули...
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19.04.2021 19:44 Відповісти
А вот если бы не бухал, то 100% такое не случилось бы. Вывод - не садись за руль, если выпивший.
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18.04.2021 19:03 Відповісти
"..и в борьбе с зелёным змеем побеждает змей.."(с)
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18.04.2021 19:23 Відповісти
хоть секс был перед кончиной..патусили...
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18.04.2021 21:45 Відповісти
водка конечно это да , но скоростной режим еще никто не отменял ...гоняют все как умалишенные -вот результат ....странно шо не бмв...хотя раньше говорили шо шоха ета совиет бмв
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18.04.2021 22:39 Відповісти
А ктото ж купит потом эти колеса на литье за недорого (((.
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19.04.2021 07:13 Відповісти
и не только колёса. Жигулёнка ещё подсушить можно и загнать
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19.04.2021 19:45 Відповісти
 
 