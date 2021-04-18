Лише 3% українців вважають боротьбу з коронавірусом у країні успішною, - опитування Liberty Report. ІНФОГРАФІКА
За результатами репрезентативного дослідження, яке було проведене соціологічною компанією LibertyReport 13-14 квітня, було виявлено, що лише 3% повнолітніх українців вважають боротьбу з пандемією COVID-19 в Україні успішною. Серед опитаних дітей віком 14-17 років цей показник дещо вищий і становить 9%.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані дослідження, понад половина опитаних повнолітніх респондентів (53%) оцінює боротьбу з коронавірусом у нашій державі як провальну. З-поміж жінок таку думку поділяють 48% опитаних, а серед чоловіків – 59%. З-поміж дітей віком 14-17 років 36% опитаних зауважили, що боротьба провальна.
На заході країни більше (на 20%) тих, хто оцінює боротьбу з пандемією як задовільну, порівняно з іншими регіонами, наприклад сходом - 44% і 24% опитаних відповідно. Соціологи зазначають, що цей показник помітно корелює з віком опитаних. З-поміж дітей 14-17 років 47% респондентів вважають боротьбу задовільною, а ось серед осіб віком 60+ років – лише 30%.
Також важливим є той факт, що українці головну відповідальність за результат боротьби з короновірусом покладають на міністра охорони здоров’я. Так вважають 46% опитаних. За статтю респондентів поділ у цьомупитанні також є досить значущим. З-поміж чоловіків міністра вказали 38% опитаних, а серед жінок – 52%. На другому місці за рівнем відповідальності повнолітні українці вказали президента – 23%, на третьому – прем’єр-міністра (13%). Жителі сходу України частіше називали президента винним, аніж мешканці заходу: 27% і 20% відповідно.
"Лише 10% дорослих громадян України вказали голову міста чи села відповідальним за боротьбу з пандемією. Це цікавий факт, адже центральна влада постійно наголошує, що органи місцевого самоврядування також мають нести відповідальність за ситуацію", - зазначають у Liberty Report.
Якщо говорити про респондентів, які назвали боротьбу з короновірусом провальною, то вони також вважають головним відповідальниму цьому міністра охорони здоров’я. Серед дорослих це 58% опитаних, а з-поміждітей – 44%.Серед цих респондентів прем’єра вказали 15% дорослих та 9% дітей, президента – 30% і 28% відповідно, а ось голову містачи села – лише 4% і 5%.
Метод проведення досліджень.13-14 квітня соціологічною компанією LibertyReport на замовлення студії "Свобода слова Савіка Шустера" було проведено Національне репрезентативне дослідження, результати якого відображають думку дорослих громадян України віком 18+. Дослідження проведено із застосуванням підходу "MIXED-MODE": опитування онлайн та телефоном у пропорції 70:30. Максимальна похибка не перевищує 2,58%. Також було проведено Національне дослідження серед молоді – українців віком 14-17 років. Результати репрезентують думку цих громадян за статтю, регіоном та типом проживання. Дослідження також здійснювалося із застосуванням підходу "MIXED-MODE": опитування онлайн та телефоном у пропорції 70:30.
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1. Семьи тех, кто распилил коронавирусный фонд.
2. Семьи тех кто нажился на "строительстве" дорог за счёт денег сворованных из коронавирусного фонда.
3. Ахметов, Пинчук, Новинский и т.д. и членых их семей.
4. Семья Степанова и семья ляшко.
5. Фракция "Слуга народа" в ВР и члены их семей.
April 18 (GMT)
Updates
44 new cases and 3 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
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Петро Порошенко зараз закуповує кисневі концентратори в Китаї за 25 тис. грн. Якби він робив закупівлі від імені держави, ціна була б 15 тис. грн. за один концентратор.
Влада Зеленського збирається закупити кисневі концентратори, від імені держави, через фірми-прокладки, за 35-39 тис. грн.
Ось так виглядає справжній заробіток на крові від Зеленського та його васалів.
Виноват президент, министр, голова...
А где те имбицилы которые лезут в маршрутку без масок???
А где те алконавты которые по пивнушкам да барам сидят потягивая со стаканчика???
Где грязнули которые руки не моют, перчатки не носят и не обрабатывают руки антисептиком???
Министр разносит заразу? Наверное ходит с мешочком и рассыпает вирус по ТРЦ, кафешкам, кинотеатрам. Разве министр контактирует одновременно с тысячами людей по всей стране? Как он один успевает от Карпат до Запорожья?
Где отрицалы которые с пеной у рта доказывают что никакого ковида нет и не было? Они же и считают что работа МИЗ и президента неудовлетворительна. Не вижу логики, вируса нет, но министр с ним плохо борется.
Сюрреализм какой то...