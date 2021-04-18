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Новини Фото Коронавірус і карантин
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Лише 3% українців вважають боротьбу з коронавірусом у країні успішною, - опитування Liberty Report. ІНФОГРАФІКА

За результатами репрезентативного дослідження, яке було проведене соціологічною компанією LibertyReport 13-14 квітня, було виявлено, що лише 3% повнолітніх українців вважають боротьбу з пандемією COVID-19 в Україні успішною. Серед опитаних дітей віком 14-17 років цей показник дещо вищий і становить 9%.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані дослідження, понад половина опитаних повнолітніх респондентів (53%) оцінює боротьбу з коронавірусом у нашій державі як провальну. З-поміж жінок таку думку поділяють 48% опитаних, а серед чоловіків –  59%. З-поміж дітей віком 14-17 років 36% опитаних зауважили, що боротьба провальна.

Лише 3% українців вважають боротьбу з коронавірусом у країні успішною, - опитування Liberty Report 01

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Лише 3% українців вважають боротьбу з коронавірусом у країні успішною, - опитування Liberty Report 02

Лише 3% українців вважають боротьбу з коронавірусом у країні успішною, - опитування Liberty Report 03

На заході країни більше (на 20%) тих, хто оцінює боротьбу з пандемією як задовільну, порівняно з іншими регіонами, наприклад сходом - 44% і 24% опитаних відповідно. Соціологи зазначають, що цей показник помітно корелює з віком опитаних. З-поміж дітей 14-17 років 47% респондентів вважають боротьбу задовільною, а ось серед осіб віком 60+ років – лише 30%.

Лише 3% українців вважають боротьбу з коронавірусом у країні успішною, - опитування Liberty Report 04

Читайте також: Основними проблемами в країні жителі України вважають війну на Донбасі, безробіття та пандемію COVID-19, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Лише 3% українців вважають боротьбу з коронавірусом у країні успішною, - опитування Liberty Report 05
Лише 3% українців вважають боротьбу з коронавірусом у країні успішною, - опитування Liberty Report 06

Також важливим є той факт, що українці головну відповідальність за результат боротьби з короновірусом покладають на міністра охорони здоров’я. Так вважають 46% опитаних. За статтю респондентів поділ у цьомупитанні також є досить значущим. З-поміж чоловіків міністра вказали 38%  опитаних, а серед жінок –  52%. На другому місці за рівнем відповідальності повнолітні українці вказали президента – 23%, на третьому – прем’єр-міністра (13%). Жителі сходу України частіше називали президента винним, аніж мешканці заходу: 27% і 20% відповідно.

Лише 3% українців вважають боротьбу з коронавірусом у країні успішною, - опитування Liberty Report 07

"Лише 10% дорослих громадян України вказали голову міста чи села відповідальним за боротьбу з пандемією. Це цікавий факт, адже центральна влада постійно наголошує, що органи місцевого самоврядування також мають нести відповідальність за ситуацію", - зазначають у Liberty Report.

Лише 3% українців вважають боротьбу з коронавірусом у країні успішною, - опитування Liberty Report 08
Лише 3% українців вважають боротьбу з коронавірусом у країні успішною, - опитування Liberty Report 09

Читайте також: Українці готові до вступу в ЄС і НАТО, - опитування Liberty Report. ІНФОГРАФІКА

Лише 3% українців вважають боротьбу з коронавірусом у країні успішною, - опитування Liberty Report 10
Лише 3% українців вважають боротьбу з коронавірусом у країні успішною, - опитування Liberty Report 11
Лише 3% українців вважають боротьбу з коронавірусом у країні успішною, - опитування Liberty Report 12
Лише 3% українців вважають боротьбу з коронавірусом у країні успішною, - опитування Liberty Report 13

Читайте також: Кожен другий українець проти введення подвійного громадянства, - опитування LibertyReport.ai

Якщо говорити про респондентів, які назвали боротьбу з короновірусом провальною, то вони також вважають головним відповідальниму цьому міністра охорони здоров’я. Серед дорослих це 58% опитаних, а з-поміждітей – 44%.Серед цих респондентів прем’єра вказали 15% дорослих та 9% дітей, президента – 30% і 28% відповідно, а ось голову містачи села – лише 4% і 5%.

Лише 3% українців вважають боротьбу з коронавірусом у країні успішною, - опитування Liberty Report 14

Метод проведення досліджень.13-14 квітня соціологічною компанією LibertyReport на замовлення студії "Свобода слова Савіка Шустера" було проведено Національне репрезентативне дослідження, результати якого відображають думку дорослих громадян України віком 18+. Дослідження проведено із застосуванням підходу "MIXED-MODE": опитування онлайн та телефоном у пропорції 70:30. Максимальна похибка не перевищує 2,58%. Також було проведено Національне дослідження серед молоді – українців віком 14-17 років. Результати репрезентують думку цих громадян за статтю, регіоном та типом проживання. Дослідження також здійснювалося із застосуванням підходу "MIXED-MODE": опитування онлайн та телефоном у пропорції 70:30.

Автор: 

карантин (18172) опитування (1975) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+13
Дайте я угадаю, кто входит в эти 3%.
1. Семьи тех, кто распилил коронавирусный фонд.
2. Семьи тех кто нажился на "строительстве" дорог за счёт денег сворованных из коронавирусного фонда.
3. Ахметов, Пинчук, Новинский и т.д. и членых их семей.
4. Семья Степанова и семья ляшко.
5. Фракция "Слуга народа" в ВР и члены их семей.
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18.04.2021 19:07 Відповісти
+11
Как у нас будет с короновирусом стало ясно с самого начала, когда при-правительственная шобла все маски распродала из Гос.резерва.
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18.04.2021 19:04 Відповісти
+8
Всего 3% украинцев считают борьбу с коронавирусом в стране успешной, - опрос Liberty Report - Цензор.НЕТ 7974
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18.04.2021 19:08 Відповісти
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18.04.2021 18:56 Відповісти
Всего 3% украинцев считают борьбу с коронавирусом в стране успешной, - опрос Liberty Report - Цензор.НЕТ 7974
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18.04.2021 19:08 Відповісти
То напевне ОПа, Кабмін, облдержадміністрації і всі її родичі. Напевне і набереться 3 відсотки. Цікаво, чому відпали решта 70? 🤔 Не вірять "чемпіонам"?
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18.04.2021 19:40 Відповісти
Если сложить за год всю Стёпину траурную статистику, то в стране и выживших только 3%.
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18.04.2021 18:58 Відповісти
По інфографіці видно, що дитяча наївність є вагомим критерієм щодо схвалювання дій президента
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18.04.2021 19:01 Відповісти
Как у нас будет с короновирусом стало ясно с самого начала, когда при-правительственная шобла все маски распродала из Гос.резерва.
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18.04.2021 19:04 Відповісти
Дайте я угадаю, кто входит в эти 3%.
1. Семьи тех, кто распилил коронавирусный фонд.
2. Семьи тех кто нажился на "строительстве" дорог за счёт денег сворованных из коронавирусного фонда.
3. Ахметов, Пинчук, Новинский и т.д. и членых их семей.
4. Семья Степанова и семья ляшко.
5. Фракция "Слуга народа" в ВР и члены их семей.
показати весь коментар
18.04.2021 19:07 Відповісти
Всего 3% украинцев считают борьбу с коронавирусом в стране успешной, - опрос Liberty Report - Цензор.НЕТ 4096
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18.04.2021 19:09 Відповісти
Но при этом, 73% нехер возмущаться. Хавай.те
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18.04.2021 19:08 Відповісти
портрети цих особливо обдарованих у студію!
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18.04.2021 19:13 Відповісти
Всего 3% украинцев считают борьбу с коронавирусом в стране успешной, - опрос Liberty Report - Цензор.НЕТ 5177
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18.04.2021 19:17 Відповісти
3% це Зермак, Шмигаль, Степашка. Трійка яка і призвела до катастрофи з епідемією, коли розікрали ковід-фонд, вчасно не закупили вакцини, по дебільному організовували карантин....
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18.04.2021 19:14 Відповісти
"Чемпионы по борьбе с короновирусом" оказались лузерами...к сожалению для граждан страны...
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18.04.2021 19:23 Відповісти
Секундочку! Я что-то пропустил? А шо, была какая то борьба?
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18.04.2021 19:26 Відповісти
Угу. Моника даже звание мастера спорта по борьбе с ковидом сам себе дал.
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18.04.2021 19:33 Відповісти
И шо? Проиграл? Пардон, обосрался? Хотя ,нет...обосрал всех.
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18.04.2021 21:10 Відповісти
3% это всего-навсего не вышедшие из запоя, они находятся в счастливом неведении.
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18.04.2021 19:30 Відповісти
Лише 3% українців вважають боротьбу з коронавірусом у країні успішною, - опитування Liberty Report - Цензор.НЕТ 6355
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18.04.2021 19:30 Відповісти
Тільки 3%?! А решта що, порохоботи?
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18.04.2021 19:30 Відповісти
зате за зебілів і бубочку готові голосувати від 22 до 29 процентів... А тим часом ковідні пакети покійників множаться до півтисячі щоденно...
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18.04.2021 19:42 Відповісти
Ну, и какая страна успешно поборола Корону? Немцы? Французы? США? Скажите Израиль? Пока только поголовно всех наколола....Китай? Нашли кому верить! Только шведы и белорусы молодцы!
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18.04.2021 19:44 Відповісти
Ну вам зелебобикам виднее , что в Израиле происходит .
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18.04.2021 19:48 Відповісти
Любишь с кем нибудь посраться в коментах?
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18.04.2021 19:51 Відповісти
Нет просто констатирую факт .Вы видимо все по одним методичкам работаете , бо точно такие же слова я от зеленых депупадлов на всех эфирах слышу.
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18.04.2021 19:56 Відповісти
Откуда у тебя для этого времени хватает? Работа такая? Я только вечером захожу ....
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18.04.2021 22:11 Відповісти
Скажем Израиль!

April 18 (GMT)
Updates

44 new cases and 3 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
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18.04.2021 19:50 Відповісти
Белоруссы молодцы, лечат дубинками и письдежом!!! =)=
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18.04.2021 22:21 Відповісти
Ну так Осел же сам сказал , что они мастера спорта по борьбе с Короной . Вот по тому и полная жопа , хотя она абсолютно везде до чего эти мастера дотрагиваются.
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18.04.2021 19:46 Відповісти
Какой смысл обсуждать борьбу с ветряными мельницами?
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18.04.2021 19:48 Відповісти
Накласти би це опитування на те де питали про довіру. Вийшло би на кшталт - президент і міністр винні в провалі підготовки до вакцинації але Зеленський і Степанов невинні, ми їм віримо що у всьому винні Порошенко і Супрун.
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18.04.2021 19:52 Відповісти
Тест в германии 4 евро одноразовый. Сделал и понимаешь что дальше. У нас пока врач выпишет направление уже сотню успеешь заразить. Потом приходишь сдать тест, а там в одном помещении еще 10 кабинетов. Аут
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18.04.2021 19:58 Відповісти
Польтишко за 620К
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18.04.2021 20:10 Відповісти
https://www.facebook.com/groups/731865283940678/user/100003213260441/?__cft__[0]=AZXkzUSmgKZa3WG4TifF6L85zog-UGTE_DjbWh3i_lr9-5yMLZn1J2BZgTmwb5OFzO1CmqNMPu5oQZqH5RYvNtqI_H9ummkTII-VhFQ1hQ-XYgXukbwrNziAWQaPlPyTgEkV-lKySnVcARiCklo1kv4ffvuWLGksZ0UbJvNBQRWR8UxlWZNeGAwzzoXw_YVjql4&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Кухта

https://www.facebook.com/groups/731865283940678/?__cft__[0]=AZXkzUSmgKZa3WG4TifF6L85zog-UGTE_DjbWh3i_lr9-5yMLZn1J2BZgTmwb5OFzO1CmqNMPu5oQZqH5RYvNtqI_H9ummkTII-VhFQ1hQ-XYgXukbwrNziAWQaPlPyTgEkV-lKySnVcARiCklo1kv4ffvuWLGksZ0UbJvNBQRWR8UxlWZNeGAwzzoXw_YVjql4&__tn__=-UC%2CP-R За Україну - За Порошенка
https://www.facebook.com/groups/731865283940678/permalink/1171089810018221/?__cft__[0]=AZXkzUSmgKZa3WG4TifF6L85zog-UGTE_DjbWh3i_lr9-5yMLZn1J2BZgTmwb5OFzO1CmqNMPu5oQZqH5RYvNtqI_H9ummkTII-VhFQ1hQ-XYgXukbwrNziAWQaPlPyTgEkV-lKySnVcARiCklo1kv4ffvuWLGksZ0UbJvNBQRWR8UxlWZNeGAwzzoXw_YVjql4&__tn__=%2CO%2CP-R 16 квітня о 16:54 ·

Петро Порошенко зараз закуповує кисневі концентратори в Китаї за 25 тис. грн. Якби він робив закупівлі від імені держави, ціна була б 15 тис. грн. за один концентратор.

Влада Зеленського збирається закупити кисневі концентратори, від імені держави, через фірми-прокладки, за 35-39 тис. грн.

Ось так виглядає справжній заробіток на крові від Зеленського та його васалів.
Лише 3% українців вважають боротьбу з коронавірусом у країні успішною, - опитування Liberty Report - Цензор.НЕТ 7142
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18.04.2021 20:54 Відповісти
Бігус вже цю аферу розслідував? А що ж так?
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19.04.2021 07:45 Відповісти
Если 40% детей считает борьбу ковидом провальной -это уже диагноз зебилу и его сепарскому шапито
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18.04.2021 21:20 Відповісти
ну надо же...
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18.04.2021 21:55 Відповісти
Это мнение тех 3-х % кто получил вакцину считают так видимо-депутаты и менты...
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18.04.2021 22:01 Відповісти
Скорее всего "МОЗ" и ихние родственники! =)
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18.04.2021 22:29 Відповісти
АПСОЛЮТНО! БЕСПОЛЕЗНЫЙ! ОПРОС!
Виноват президент, министр, голова...
А где те имбицилы которые лезут в маршрутку без масок???
А где те алконавты которые по пивнушкам да барам сидят потягивая со стаканчика???
Где грязнули которые руки не моют, перчатки не носят и не обрабатывают руки антисептиком???
Министр разносит заразу? Наверное ходит с мешочком и рассыпает вирус по ТРЦ, кафешкам, кинотеатрам. Разве министр контактирует одновременно с тысячами людей по всей стране? Как он один успевает от Карпат до Запорожья?
Где отрицалы которые с пеной у рта доказывают что никакого ковида нет и не было? Они же и считают что работа МИЗ и президента неудовлетворительна. Не вижу логики, вируса нет, но министр с ним плохо борется.
Сюрреализм какой то...
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19.04.2021 08:00 Відповісти
Дітей опитували! Ще б грудних дітей обпитали, що вони думають про вакцинацію
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19.04.2021 11:43 Відповісти
 
 