Понад половина українців боїться, що Путін захопить нові території, - опитування Liberty Report. ІНФОГРАФІКА
57% опитаних повнолітніх і 53% українців віком 14-17 років бояться, що Путін захопить нові території.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на результати Національного репрезентативного дослідження, проведеного соціологічною компанією Liberty Report 13-14 квітня.
Як зазначають соціологи, жінок, які бояться захоплення Росією територій України на 13% більше, ніж чоловіків - 63% проти 50% опитаних відповідно.
"Цікавий розподіл за регіонами. На заході України 60% респондентів також відповіли ствердно, в Центральній Україні та на півдні – 59%, а ось на сході – лише 45%. За віком дорослі респонденти розподілилися майже однаково. У віковій групі 18-29 років бояться, що Путін захопить нові території 55% респондентів, серед опитаних віком 45-59 років та 60+ відповіли ствердно 56%, а ось в осіб віком 30-44 роки найбільший показник – 61%", - наголошується у повідомленні.
Не бояться такого розвитку подій 35% повнолітніх респондентів. Водночас найбільше їх виявилося на сході України – 49%, а найменше – на заході (31%).
Серед молоді більше бояться захоплення українських територій дівчата - 55% проти 51% серед хлопців. За розподілом місця проживання: 55% із них проживають у місті і 48% - у сільській місцевості.
Не бояться захоплення нових територій 41% респондентів віком 14-17 років.
Метод проведення досліджень. 13-14 квітня соціологічною компанією LibertyReport було проведене Національне репрезентативне дослідження, результати якого відображають думку дорослих громадян України віком 18+. Воно здійснювалося із застосуванням підходу "MIXED-MODE": опитування онлайн та телефоном у пропорції 70:30. Максимальна похибка не перевищує 2,58%. Також соціологічною компанією LibertyReport було проведене Національне дослідження серед молоді – українців віком 14-17 років. Результати репрезентують думку цих громадян за статтю, регіоном та типом проживання. Дослідження також здійснювалося із застосуванням підходу "MIXED-MODE": опитування онлайн та телефоном у пропорції 70:30. Максимальна похибка не перевищує 6,9%. Дослідження виконано на замовлення студії "Свобода слова Савіка Шустера".
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Мы спокойны, сосредоточенны и приготовились давать отпор. Кто-то достает оружие из схронов, кто-то готовится идти в добровольцы, кто-то делает припасы еды, топлива, лекарств и т.п.. Страха нет и паники нет, все уже знают что нужно делать. После 2014 г. мы всегда готовы.
Может на Западе Украины потому и больше боятся, что война далеко от них? У нас она рядом, в общем и не прекращалась все 7 лет, только временами затихала.
Але Харків буде за нами!)
Чи бажаєте ви Путіну довгої та болісної смерті ?
А дальше можна робити розкладки по віку , регіону , статі і т.д.
https://youtu.be/TmU3LKuhmI0
Ось подібне ,, теж під газманова .
за Росію: https://youtu.be/TmU3LKuhmI0
Он бы отменил крепостничество.
Наполеон принёс бы с собой круассаны, торт Наполеон, салат оливье, французский поцелуй,
и много других дивайсов.
У нас была бы буржуазная республика ещё до прихода ********* Ленина.
Было бы мирового уровня кино, авиация появилась бы ещё до Сикорского,
вино преобладало бы над самогоном - эх, не уберегли мы Наполеона...
А Наполеон - красавчик - он концлагерей не строил.
Он нёс культуру и Европу, демократию и хайтек.
ЩЕ ОДНА КОНТОРА ПОВІЙСЬКА ЗА ГРОЩІ КРЕМЛЯ
Головне налякати - а там дивись під страхом і воду пустять в Крим з Дніпра )))
а допускают (опасаются), что нападение возможно.