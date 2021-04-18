Понад половина українців боїться, що Путін захопить нові території, - опитування Liberty Report. ІНФОГРАФІКА

57% опитаних повнолітніх і 53% українців віком 14-17 років бояться, що Путін захопить нові території.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на результати Національного репрезентативного дослідження, проведеного соціологічною компанією Liberty Report 13-14 квітня.

Як зазначають соціологи, жінок, які бояться захоплення Росією територій України на 13% більше, ніж чоловіків - 63% проти 50% опитаних відповідно.







"Цікавий розподіл за регіонами. На заході України 60% респондентів також відповіли ствердно, в Центральній Україні та на півдні – 59%, а ось на сході – лише 45%. За віком дорослі респонденти розподілилися майже однаково. У віковій групі 18-29 років бояться, що Путін захопить нові території 55% респондентів, серед опитаних віком 45-59 років та 60+ відповіли ствердно 56%, а ось в осіб віком 30-44 роки найбільший показник – 61%", - наголошується у повідомленні.

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Не бояться такого розвитку подій 35% повнолітніх респондентів. Водночас найбільше їх виявилося на сході України – 49%, а найменше – на заході (31%).

Серед молоді більше бояться захоплення українських територій дівчата - 55% проти 51% серед хлопців. За розподілом місця проживання: 55% із них проживають у місті і 48% - у сільській місцевості.

Не бояться захоплення нових територій 41% респондентів віком 14-17 років.





Метод проведення досліджень. 13-14 квітня соціологічною компанією LibertyReport було проведене Національне репрезентативне дослідження, результати якого відображають думку дорослих громадян України віком 18+. Воно здійснювалося із застосуванням підходу "MIXED-MODE": опитування онлайн та телефоном у пропорції 70:30. Максимальна похибка не перевищує 2,58%. Також соціологічною компанією LibertyReport було проведене Національне дослідження серед молоді – українців віком 14-17 років. Результати репрезентують думку цих громадян за статтю, регіоном та типом проживання. Дослідження також здійснювалося із застосуванням підходу "MIXED-MODE": опитування онлайн та телефоном у пропорції 70:30. Максимальна похибка не перевищує 6,9%. Дослідження виконано на замовлення студії "Свобода слова Савіка Шустера".

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