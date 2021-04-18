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Понад половина українців боїться, що Путін захопить нові території, - опитування Liberty Report. ІНФОГРАФІКА

57% опитаних повнолітніх і 53% українців віком 14-17 років бояться, що Путін захопить нові території.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на результати Національного репрезентативного дослідження, проведеного соціологічною компанією Liberty Report 13-14 квітня.

Як зазначають соціологи, жінок, які бояться захоплення Росією територій України на 13% більше, ніж чоловіків - 63% проти 50% опитаних відповідно.

Понад половина українців боїться, що Путін захопить нові території, - опитування Liberty Report 01
Понад половина українців боїться, що Путін захопить нові території, - опитування Liberty Report 02
Понад половина українців боїться, що Путін захопить нові території, - опитування Liberty Report 03

"Цікавий розподіл за регіонами. На заході України 60% респондентів також відповіли ствердно, в Центральній Україні та на півдні – 59%, а ось на сході – лише 45%. За  віком дорослі респонденти розподілилися майже однаково. У віковій групі 18-29 років бояться, що Путін захопить нові території 55% респондентів, серед опитаних віком 45-59 років та 60+ відповіли ствердно 56%, а ось в осіб віком 30-44 роки найбільший показник – 61%", - наголошується у повідомленні.

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Понад половина українців боїться, що Путін захопить нові території, - опитування Liberty Report 04

Не бояться такого розвитку подій 35% повнолітніх респондентів. Водночас найбільше їх виявилося на сході України – 49%, а найменше – на заході (31%).

Серед молоді більше бояться захоплення українських територій дівчата - 55% проти 51% серед хлопців. За розподілом місця проживання:  55% із них проживають у місті і 48% - у сільській місцевості.

Не бояться захоплення нових територій 41% респондентів віком 14-17 років.

Понад половина українців боїться, що Путін захопить нові території, - опитування Liberty Report 05
Понад половина українців боїться, що Путін захопить нові території, - опитування Liberty Report 06

Метод проведення досліджень. 13-14 квітня соціологічною компанією LibertyReport було проведене Національне репрезентативне дослідження, результати якого відображають думку дорослих громадян України віком 18+. Воно здійснювалося із застосуванням підходу "MIXED-MODE": опитування онлайн та телефоном у пропорції 70:30. Максимальна похибка не перевищує 2,58%. Також соціологічною компанією LibertyReport було проведене Національне дослідження серед молоді – українців віком 14-17 років. Результати репрезентують думку цих громадян за статтю, регіоном та типом проживання. Дослідження також здійснювалося із застосуванням підходу "MIXED-MODE": опитування онлайн та телефоном у пропорції 70:30. Максимальна похибка не перевищує 6,9%. Дослідження виконано на замовлення студії "Свобода слова Савіка Шустера".

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Автор: 

опитування (1975) путін володимир (24143) росія (66193)


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Топ коментарі
+38
опять пресловутый ватно путинский Восток Украина дэбэльная часть населения. уже в моей Одессе лдаже упоротые путинисты посомтрев на ОРЛДО и Крым как там кацабы выперли всех предателей.. с жизни бизнеса притихли... даже мову стали учить..
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18.04.2021 20:01 Відповісти
+27
Больше половины украинцев боятся, что Путин захватит новые территории, - опрос Liberty Report - Цензор.НЕТ 6511
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18.04.2021 20:13 Відповісти
+22
А избиратели, голосующие за говнопартии колаборантов ОПЗЖ и Шария просто жаждут этого.
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18.04.2021 20:02 Відповісти
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а дешевле, это лучше и качественнее?
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18.04.2021 21:20 Відповісти
Я как харьковчанка скажу. Мы в 2014 были в ужасе, шоке, не верили в происходящее и у нас был когнитивный диссонанс из-за действий России. Сейчас мы не боимся, мы давно внутренне готовы к обострению боевых действий, ОРДЛО рядом.
Мы спокойны, сосредоточенны и приготовились давать отпор. Кто-то достает оружие из схронов, кто-то готовится идти в добровольцы, кто-то делает припасы еды, топлива, лекарств и т.п.. Страха нет и паники нет, все уже знают что нужно делать. После 2014 г. мы всегда готовы.
Может на Западе Украины потому и больше боятся, что война далеко от них? У нас она рядом, в общем и не прекращалась все 7 лет, только временами затихала.
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18.04.2021 21:20 Відповісти
Не такий страшний вовк, як його малюють)). .
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18.04.2021 21:33 Відповісти
Огромный респект таким личностям как Вы!!!
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18.04.2021 21:46 Відповісти
знаю как за оружие со схронов по 263й ехали аж бегом с приговором Именем Украины на руках и всем судьям и прокурворам какать на тебя )
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18.04.2021 22:03 Відповісти
Як харків'янка, підтримую! Такі самі відчуття були.
Але Харків буде за нами!)
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19.04.2021 01:45 Відповісти
жопопрос
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18.04.2021 21:24 Відповісти
Пораженческий опрос.Зачем Цензор тянет к себе всякую каку?
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18.04.2021 21:30 Відповісти
Опитування мало містити запитання:

Чи бажаєте ви Путіну довгої та болісної смерті ?
А дальше можна робити розкладки по віку , регіону , статі і т.д.
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19.04.2021 10:34 Відповісти
На Росії справді вірять, що українці їх бояться?
https://youtu.be/TmU3LKuhmI0
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18.04.2021 21:34 Відповісти
важно другое. Что на расеи быдло ****** боится больше, чем сдохнуть на войне. Возможность пограбить и свалить с награбленным, для них все лучше, чем лет десять на зоне.
Понад половина українців боїться, що Путін захопить нові території, - опитування Liberty Report - Цензор.НЕТ 2721
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18.04.2021 21:41 Відповісти
Чечня мабуть, чи Грузія...
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18.04.2021 22:05 Відповісти
..https://www.facebook.com/karl.volokh/videos/1209196279208614
Ось подібне ,, теж під газманова .
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18.04.2021 21:42 Відповісти
Вот эти "что затрудняюсь ответить" точно ждут Путлера. Лехторату рыгов -опзж русский мир - то мать родная
Понад половина українців боїться, що Путін захопить нові території, - опитування Liberty Report - Цензор.НЕТ 7871
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18.04.2021 21:36 Відповісти
ущебность без мозгов...зато в синих фартушках...
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18.04.2021 22:09 Відповісти
Невже той самий урюпєнськ?!)))
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19.04.2021 01:49 Відповісти
«Россия - террористический анклав. Причем, террористы не только в Кремле» (с)
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18.04.2021 21:42 Відповісти
Аж сльози закапали від "гордощів"
за Росію: https://youtu.be/TmU3LKuhmI0
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18.04.2021 21:42 Відповісти
Дважды бравшее Чечню быдло и 5 раз бравшее Сирию по докладам ШойхУ, может воевать только в Беслане и Норд Осте....,думаете после Беслана РАБссия умеет воевать? Не смешите Маволейного чЛенина...
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18.04.2021 21:43 Відповісти
кацапію й хйула боятись потрібно, звичайно, але головне не це, головне бути готовим завтра взяти в руки зброю і записатись в бандерівські загони, кацапи з ****** повсираються самі зі страху.
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18.04.2021 21:54 Відповісти
а де брать ? тут пишут нужно бежать в Ибис покупать ....а у кого нет средств?
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18.04.2021 22:05 Відповісти
на складах тебе чекає... хоч атомат, хоч кулемет, хоч снайперська вінтовка, хоч кирка, хоч лопата... тільки кацапи через кордон, буде роздача всім готовим взяти зброю в руки й бити кацапську звірину.
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18.04.2021 22:13 Відповісти
а ...ну ну я с вилами пойду тогда на танки, как прадеды наполеона били - можно ?
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18.04.2021 22:17 Відповісти
для танка є "стугни" і "джевеліни".., вила кацапу в пузо встромиш...
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18.04.2021 22:20 Відповісти
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18.04.2021 22:33 Відповісти
За что было бить Наполеона?
Он бы отменил крепостничество.
Наполеон принёс бы с собой круассаны, торт Наполеон, салат оливье, французский поцелуй,
и много других дивайсов.
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18.04.2021 23:21 Відповісти
ну били же . хотя ...может это все коммуняки выдумали как мне один говорил кретин -вот моя бабка ленина не видела и я не видел -значит его не было
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18.04.2021 23:34 Відповісти
Мы бы ещё в 19 веке ездили на Рено, Пежо и Ситроенах.
У нас была бы буржуазная республика ещё до прихода ********* Ленина.
Было бы мирового уровня кино, авиация появилась бы ещё до Сикорского,
вино преобладало бы над самогоном - эх, не уберегли мы Наполеона...
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18.04.2021 23:46 Відповісти
возможно ) ну тут это опасно обсуждать ....) а то начнется , вот может еще и немцам в плен нужно было сдаться , а потом...что еще могут тут припомнить -страшно подумать
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18.04.2021 23:50 Відповісти
С немцами не так всё однозначно. С одной стороны приятно ездить на Мерседесе, но только не по концлагерю.
А Наполеон - красавчик - он концлагерей не строил.
Он нёс культуру и Европу, демократию и хайтек.
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19.04.2021 02:37 Відповісти
с разницей в 150 лет наполеон был бы точно такой же как алоизович шекельгрубер)
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20.04.2021 22:08 Відповісти
со ссылкой на результаты Национального репрезентативного исследования, проведенного социологической компанией Liberty Report 13-14 апреля. Источник: https://censor.net/ru/p3260473

ЩЕ ОДНА КОНТОРА ПОВІЙСЬКА ЗА ГРОЩІ КРЕМЛЯ
Головне налякати - а там дивись під страхом і воду пустять в Крим з Дніпра )))
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18.04.2021 21:55 Відповісти
Хихи .... новые территории. Вы не забывайте, для маленького зеленого человеческая жизнь не имеет значения. Даже сами россияне для него просто мясо. И ТЕ!!!, которые живут на новых территориях ...тоже просто мясо....со всеми вытекающими последствиями. Он припомнит все, и Пукин куйло, и ла-ла-ла, а будет просто толпа попрет пешком на ..Курильские острова. Ну их же надо кому то осваивать, *********** это не умеют, это умеют тока хахлы.
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18.04.2021 22:13 Відповісти
У славян в генах есть память о порабощениях из истории. Татары. Хаэары. Монгол. Разграбление. Угон в рабство. Разрушение городов. Аорабощение. Это тоже срабатывает на генетическом уровне. То есть, присутствуют разговоры о большой войне. Понятно, что её очень многие опасаются. Это не значит именно страх, но понимание, чего ждать в случае порабощения.
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18.04.2021 22:37 Відповісти
Сначала перебройска "войск", которые только и могут, что палатки свои пожэигать, затем массовая истерия в СМИ о том, что путиннападёт, чтобы запугать нас, а затем сдача Украины Зеленским под всеобщее улюлюканье запуганных идиотов.
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18.04.2021 22:40 Відповісти
Зате друга половина України вважає, що він всреться.
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18.04.2021 22:43 Відповісти
Украины в том виде, как ему мечтается он точно не получит.
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18.04.2021 23:18 Відповісти
Давайте не придумывать: люди не "боятся",
а допускают (опасаются), что нападение возможно.
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18.04.2021 23:16 Відповісти
цікаво хто формулював запитання - чи боїтесь ви. Під час саме інтенсивного залякування отим залізом, що росія перла на кордони через всю територію орди. За більше ніж сім років українці втомилися боятися, нема вже страху. Комусь кортіло нагадати?
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19.04.2021 03:24 Відповісти
та чи слід дивуватися кількості відповідей - не боюся?
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19.04.2021 03:29 Відповісти
это плохо. нужно чтоб все 100% боялись
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19.04.2021 10:35 Відповісти
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