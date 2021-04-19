Били битами і стріляли впритул: двоє зловмисників напали на 29-річного чоловіка в магазині на Харківщині, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Харківській області двоє зловмисників напали на чоловіка. Нападники побили потерпілого, а потім один зі зловмисників кілька разів вистрілив у нього з травматичного пістолета.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції в Харківській області.
"18 квітня приблизно о 7:00 29-річний мешканець села Хролі прямував до магазину. Дорогою він зустрів двох чоловіків з бітами в руках. Встановлено, що раніше в нього з ними був конфлікт. Тікаючи від них, потерпілий забіг до кафе-магазину. Нападники наздогнали його, побили битами і зробили кілька пострілів з травматичного пістолета", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що 29-річного потерпілого з травмами голови і кульовими пораненнями тулуба доставили до лікарні.
"За лічені години поліцейські затримали зловмисників. Це 36-річний місцевий мешканець, раніше засуджений за майновий злочин, а також 33-річний безробітний харків’янин. На цей час з ними працюють слідчі", - повідомили в поліції.
Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15, ч.2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За санкцією статті нападникам загрожує до 15 років тюремного ув’язнення або довічне позбавлення волі.
Чоловіки затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
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Навіть не знаю як про таке писати, бо думала, що в наш час це неможливо.
Але в інтернатах, де знаходяться діти, сім"ї яких зазнали складних життєвих обставин (тобто при живих батьках), виявляється досі не знають, що робити якщо вихованка інтернату вагітніє. В них немає інструкцій, тому вони змушують дівчат робити аборти.
Але далі ще про Врадієвку напишу - так, так - ту саму.
Зараз (з 18-00) на Інтері почалась програма Стосується кожного, у якій вихованки інтернату на Миколаївщині розкажуть як змусили одну з них зробити аборт. На програмі були представлені докази того, що дівчина хотіла народжувати та виховувати дитину, як і батько дитини - теж вихованець цього інтернату.
Так, це дикість і уявити неможливо. Звісно, треба розбиратись, але добре, що зараз є інтернет, і ці історії нарешті почали ставати публічними, то ж є шанс зупинити це варварство.
Але, до чого тут Врадієвка?
На програмі одна з колишніх працівниць інтернату, розказала, що вихованок інтернату, які вже більш менш статево зрілі - відпускали (я навіть не хочу публічно писати, як насправді це назвала героїня програми) - з поліціянтами з тієї самої Врадієвки для проведення дозвілля. В них там нічого не змінюється, поки ми з вами тут будуємо нову країну.
Я дуже сподіваюсь, що після сьогоднішнього ефіру, принаймні на час розслідування, відсторонять керівництво цього інтернату від виконання обов"язків. Бо буде тиск і на дітей, і на працівників - вони ж всі свідки.
Вмикайте і дивіться....бо все тут не опишеш. Чим більший буде резонанс, тим більше шансів, що не зможуть все це спустити на гальма.
Добре, що зараз є інтернет і діти із закритих закладів можуть звернутись до зовнішнього світу та просити допомоги.
Заступник мій єси і прибіжище моє - Бог мій. І надіюся на нього. * Бо він вирятує тебе від сіті ловця і від слова тривожного. * Плечима своїми тебе закриє і під крилами його будеш надіятися. * Як зброя, оточить тебе істина його, не злякаєшся страху нічного. * Ні стріли, що літає удень, ні мари, що в пітьмі блукає, ані напасті і бісу полуденного. * Впаде побіч тебе тисяча, і десять тисяч - праворуч тебе; до тебе ж не приблизиться. *Однак ти очима споглянеш і відплату грішників побачиш. * Бо ти, Господи, уповання моє. Всевишнього покляв ти, як прибіжище твоє. * Не прийде до тебе зло і рана не доторкнеться тіла твого. * Бо ангелам своїм заповість про тебе. Щоб хоронили тебе на всіх путях твоїх. * На руках візьмуть тебе, щоб ти часом не спіткнув об камінь ногу твою. * На гаспида і василіска наступиш, і потопчеш льва і змія. * Бо на мене він уповав, і вирятую його, бо пізнав ім'я моє. * Візве до мене, і почую його; з ним я у скорбі, і визволю його і прославлю його. * Довгим віком обдарую його і явлю йому спасіння моє.
Под камеру избивать и стрелять это конечно
можно,но только в одном случае, если у тебя в кармане справка о шизофрении и ты знаешь что срок не грозит.
занесут судье и пойдут гулять в тоже кафе.
или у нас кто то что то делает с судейским беспределом? а может и портнова посадили который управляет судьями в ручном режиме.
В кінці відео дуже епічно виглядає заставка" СЛУЖИТИ І ЗАХИЩАТИ", але самим громадянам за такої ситуації захищатися не має нічим, крім власного тіла(