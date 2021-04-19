Били битами і стріляли впритул: двоє зловмисників напали на 29-річного чоловіка в магазині на Харківщині, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Харківській області двоє зловмисників напали на чоловіка. Нападники побили потерпілого, а потім один зі зловмисників кілька разів вистрілив у нього з травматичного пістолета.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції в Харківській області.

"18 квітня приблизно о 7:00 29-річний мешканець села Хролі прямував до магазину. Дорогою він зустрів двох чоловіків з бітами в руках. Встановлено, що раніше в нього з ними був конфлікт. Тікаючи від них, потерпілий забіг до кафе-магазину. Нападники наздогнали його, побили битами і зробили кілька пострілів з травматичного пістолета", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 29-річного потерпілого з травмами голови і кульовими пораненнями тулуба доставили до лікарні.

"За лічені години поліцейські затримали зловмисників. Це 36-річний місцевий мешканець, раніше засуджений за майновий злочин, а також 33-річний безробітний харків’янин. На цей час з ними працюють слідчі", - повідомили в поліції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Однокласниці побили чотирнадцятирічну дівчинку в Торецьку, змусили її голою купатися в річці і знімали все на відео

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15, ч.2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За санкцією статті нападникам загрожує до 15 років тюремного ув’язнення або довічне позбавлення волі.

Чоловіки затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.







Фото: сайт поліції