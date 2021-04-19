Викрито схему привласнення понад 4,8 млн грн у КП "Київбудреконструкція", - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безпеки України задокументувала корупційну схему, організовану в комунальному підприємстві "Київбудреконструкція". Організатори підозрюються в завданні збитків бюджету на суму більш ніж 4,8 млн грн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що один із посадовців цього підприємства уклав договір з комерсантами на проведення протизсувних робіт у Печерському районі столиці. З’ясовано, що підрядник отримав обумовлену угодою суму, проте не виконав жодних робіт і не провів закупівель обладнання. Натомість актами виконаних робіт зафіксовано повне виконання угоди. Гроші були привласнені організаторами оборудки.
Наразі проведено слідчі дії за місцями проживання та роботи підозрюваних у вчиненні злочину. Вилучено документацію, яка додана до матеріалів справи.
Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, а саме у заволодінні чужим майном через зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.
