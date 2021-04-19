УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4286 відвідувачів онлайн
Новини Фото
1 981 6

Викрито схему привласнення понад 4,8 млн грн у КП "Київбудреконструкція", - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України задокументувала корупційну схему, організовану в комунальному підприємстві "Київбудреконструкція". Організатори підозрюються в завданні збитків бюджету на суму більш ніж 4,8 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що один із посадовців цього підприємства уклав договір з комерсантами на проведення протизсувних робіт у Печерському районі столиці. З’ясовано, що підрядник отримав обумовлену угодою суму, проте не виконав жодних робіт і не провів закупівель обладнання. Натомість актами виконаних робіт зафіксовано повне виконання угоди. Гроші були привласнені організаторами оборудки.

Наразі проведено слідчі дії за місцями проживання та роботи підозрюваних у вчиненні злочину. Вилучено документацію, яка додана до матеріалів справи.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, а саме у заволодінні чужим майном через зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.

Також читайте: НАБУ, САП і СБУ проводять обшуки в Одеському апеляційному суді, - пресслужба Бюро

Викрито схему привласнення понад 4,8 млн грн у КП Київбудреконструкція, - СБУ 01
Викрито схему привласнення понад 4,8 млн грн у КП Київбудреконструкція, - СБУ 02
Викрито схему привласнення понад 4,8 млн грн у КП Київбудреконструкція, - СБУ 03

Автор: 

Київ (20187) корупція (4794) СБУ (13377)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Надо было с бубочкой делиться, и все было-бы ОК!
показати весь коментар
19.04.2021 11:50 Відповісти
и что дальше???))
показати весь коментар
19.04.2021 12:09 Відповісти
допрос, суд, тюрьма
показати весь коментар
19.04.2021 12:33 Відповісти
Документ под названием "Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений " никем не подписан. Он передан Зеленскому в качестве "консолидированного мнения заинтересованных сторон". Судя по тому, что Меркель не присутствовала, о содержании документа она не знает (или делает вид, что не знает). То что Зеленский принял этот документ и начал реализацию его содержания (поручение РНБО), он собирается его реализовывать. То что уже на сегодня назначена встреча "политических советников" глав государств-членов "Нормандского формата" свидетельствует что этот документ официально будет оформлен их голосованием.

Общий итог переговоров Макрон-Зеленский.

Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений из 11 базовых позиций принят Зеленским к реализации.
РНБО Украины дано распоряжение готовить специальное заседание по данному вопросу. Подготовленные ею проекты решений касающиеся изменений в Конституции и Законах Украины будут выносится на рассмотрение Верховной Рады Украины в закрытом режиме.
Три основных конституциональных пунктов - изменения статуса территорий определяемых как "отдельные районы Донецкой и Луганской областей", предоставление прав ограниченной автономии (создание собственных органов поддержания правопорядка, право принятия регулирующих актов регионального значения) , предоставление прав фиксированной квоты в составе Верховной Рады (10%).
Кроме того - предоставление фиксированных дотационных отчислений из бюджета Украины, создание свободной экономической зоны, законодательная амнистия всех участников конфликта за период 2014-2021 год.
Из организационных механизмов - передача прав частичного контроля за государственной границей Украины под эгидой ОБСЕ до проведения выборов в районах ОРДЛО, передача полного контроля за государственной границей после проведения выборов и утверждения их результатов.
Всего мероприятий около 60. Все они расписаны в виде плана поэтапной реализации.
показати весь коментар
19.04.2021 12:53 Відповісти
Создай новую тему!
показати весь коментар
19.04.2021 13:03 Відповісти
Противооползневые работы на склоне - хорошее дело!
Кто туда полезет проверять?
показати весь коментар
19.04.2021 13:03 Відповісти
 
 