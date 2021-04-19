У розпал локдауну "Слуга народу" Тищенко святкує день народження дружини в ресторані столичного готелю Fairmont. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У соціальній мережі "Фейсбук" з'явилися фото і відео з пишної вечірки, яку народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко влаштував 18 квітня в ресторані київського готелю Fairmont на честь дня народження своєї дружини - Алли Барановської.

Фото і відео опубліковані на сторінці "Новини. LIVE" в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

На наявних кадрах можна побачити, як політик влаштував своїй дружині розкішну вечірку, незважаючи на те, що подібні заходи заборонені під час жорсткого локдауну, який діє сьогодні в столиці.

Також читайте: Поліція відкрила кримінальну справу стосовно народного депутата, який влаштував вечірку в Києві в розпал карантину







Як повідомлялося, сьогодні, 19 квітня слідчі поліції Києва відкрили кримінальне провадження за фактом порушення карантинних вимог в готелі на столичному Подолі народним депутатом від фракції "Слуга народу" Миколою Тищенком.

Нагадаємо, в кінці квітня минулого року Тищенко вже потрапляв у подібний скандал під час локдауну в столиці. Журналісти з'ясували, що його ресторан в центрі Києва приймає ВІП-гостей, незважаючи на карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані проходять особисті зустрічі. Це такий штаб".