У розпал локдауну "Слуга народу" Тищенко святкує день народження дружини в ресторані столичного готелю Fairmont. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У соціальній мережі "Фейсбук" з'явилися фото і відео з пишної вечірки, яку народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко влаштував 18 квітня в ресторані київського готелю Fairmont на честь дня народження своєї дружини - Алли Барановської.

Фото і відео опубліковані на сторінці "Новини. LIVE" в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

На наявних кадрах можна побачити, як політик влаштував своїй дружині розкішну вечірку, незважаючи на те, що подібні заходи заборонені під час жорсткого локдауну, який діє сьогодні в столиці.

Також читайте: Поліція відкрила кримінальну справу стосовно народного депутата, який влаштував вечірку в Києві в розпал карантину

У розпал локдауну Слуга народу Тищенко святкує день народження дружини в ресторані столичного готелю Fairmont 01
У розпал локдауну Слуга народу Тищенко святкує день народження дружини в ресторані столичного готелю Fairmont 02
У розпал локдауну Слуга народу Тищенко святкує день народження дружини в ресторані столичного готелю Fairmont 03

Як повідомлялося, сьогодні, 19 квітня слідчі поліції Києва відкрили кримінальне провадження за фактом порушення карантинних вимог в готелі на столичному Подолі народним депутатом від фракції "Слуга народу" Миколою Тищенком.

Нагадаємо, в кінці квітня минулого року Тищенко вже потрапляв у подібний скандал під час локдауну в столиці. Журналісти з'ясували, що його ресторан в центрі Києва приймає ВІП-гостей, незважаючи на карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані проходять особисті зустрічі. Це такий штаб".

+70
Красота какая ,лепота ... а кто-то в окопе голову под пули подставляет ,чтобы эта МРАЗЬ изголялась .
19.04.2021 12:43 Відповісти
+37
какой то вульганый бардель, а не ресторан. Наличием вкуса эти "слуги" не наделены
19.04.2021 12:45 Відповісти
+29
Твари, они просто издеваются над всеми нами. Они живут в другом измерении и плюют на нас.
19.04.2021 12:51 Відповісти
Не, ну а што?) Праздник со вкусом, эффектно и креативно. А локдаун...Ну, не повезло )
19.04.2021 16:56 Відповісти
А солдаты едят гнилое мясо и тухлые овощи ...
19.04.2021 17:11 Відповісти
Как говорил классик-"Народ для разврата собрался".От же конченные животные.
19.04.2021 18:11 Відповісти
У розпал локдауну "Слуга народу" Тищенко святкує день народження дружини в ресторані столичного готелю Fairmont - Цензор.НЕТ 8485
19.04.2021 18:30 Відповісти
Тварини
19.04.2021 19:34 Відповісти
В країні війна, а вони пуза по мальдівах гріють)))
19.04.2021 20:35 Відповісти
Интересно,- а какой штраф будет за этот балаган...?
19.04.2021 21:20 Відповісти
Супруга - це та що з рогами?
19.04.2021 21:56 Відповісти
А телки эти проститутки на видео???
20.04.2021 03:18 Відповісти
Нет. Это аниматоры, окончившие университет КУЛЬТУРЫ Поплавского.
22.04.2021 08:02 Відповісти
Миколка повар дуркує.
20.04.2021 08:14 Відповісти
Что за мракобесие???
20.04.2021 09:05 Відповісти
06.05.2021 14:30 Відповісти
