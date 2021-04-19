У більшості областей відбудуться антитерористичні навчання. В окремих районах можливе введення особливого режиму, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України проводить і планує масштабні багатоетапні антитерористичні навчання в більшості областей України. У ході тренувань посилена увага приділяється відпрацюванню дій щодо захисту об'єктів критичної інфраструктури і кордонів держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Підкреслюється, що метою проведення заходів є вдосконалення міжвідомчої взаємодії з протидії можливим терористичним і диверсійним загрозам.

"У ході тренувань під посиленим захистом перебувають об’єкти критичної інфраструктури, у тому числі енергетичної і транспортної системи. У навчаннях беруть участь регіональні підрозділи СБУ, Національної поліції, Держприкордонслужби, Національної гвардії, Збройних Сил України, Держслужби з надзвичайних ситуацій, а також представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування", - випливає з повідомлення.

Зазначається також, що тренувальні заходи проводяться в умовах, максимально наближених до реальних і з неухильним дотриманням прав і свобод громадян.

"Під час навчань в окремих районах можливе тимчасове запровадження особливого режиму, зокрема обмеження або заборона руху транспортних засобів і пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу, огляд автомобілів тощо. СБУ звертається до громадян України із розумінням поставитися до тимчасових незручностей і належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців", - відзначають у СБУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": СБУ проведе в Одеській області триденні антитерористичні навчання: можливе введення особливого режиму



