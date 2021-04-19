У більшості областей відбудуться антитерористичні навчання. В окремих районах можливе введення особливого режиму, - СБУ. ФОТО
Служба безпеки України проводить і планує масштабні багатоетапні антитерористичні навчання в більшості областей України. У ході тренувань посилена увага приділяється відпрацюванню дій щодо захисту об'єктів критичної інфраструктури і кордонів держави.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Підкреслюється, що метою проведення заходів є вдосконалення міжвідомчої взаємодії з протидії можливим терористичним і диверсійним загрозам.
"У ході тренувань під посиленим захистом перебувають об’єкти критичної інфраструктури, у тому числі енергетичної і транспортної системи. У навчаннях беруть участь регіональні підрозділи СБУ, Національної поліції, Держприкордонслужби, Національної гвардії, Збройних Сил України, Держслужби з надзвичайних ситуацій, а також представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування", - випливає з повідомлення.
Зазначається також, що тренувальні заходи проводяться в умовах, максимально наближених до реальних і з неухильним дотриманням прав і свобод громадян.
"Під час навчань в окремих районах можливе тимчасове запровадження особливого режиму, зокрема обмеження або заборона руху транспортних засобів і пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу, огляд автомобілів тощо. СБУ звертається до громадян України із розумінням поставитися до тимчасових незручностей і належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців", - відзначають у СБУ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://twitter.com/13Hellis_13
https://twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13
промосковский ТГ канал сообщает, что зам. главы АП РФ Козак требует принять «кластер» и передать его в ТКГ для создания «дорожной карты».
Взамен ОПГ Зеленского хочет смягчить удар проведением обмена пленными.
Вова снова сдал нас в Париже 2021, ибо о новом обмене уже заговорили?
медведчук, шуфрич, рабінович, партнов, мураєв, татаров, єрмак, труханов...і....і добкіни...і.... ПРОДОВЖУЙТЕ!
хто знає адреси цих Покидьків-доповнюйте....
БОЙОВИКІВ ДОНБАСУ, ВИЗНАТИ ОКУПОВАНІ ТЕРИТОРІЇ З ЧАСТКОВОЮ
АВТОНОМІЄЙ, ФІНАНСУВАТИ ВІДНОВЛЕННЯ ДОНБАСУ З БЮДЖЕТУ
УКРАЇНИ, І 10 % СЄПАРІВ ДОНБАСУ ЗАВЕСТИ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html