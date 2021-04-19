УКР
6 647 5

У більшості областей відбудуться антитерористичні навчання. В окремих районах можливе введення особливого режиму, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України проводить і планує масштабні багатоетапні антитерористичні навчання в більшості областей України. У ході тренувань посилена увага приділяється відпрацюванню дій щодо захисту об'єктів критичної інфраструктури і кордонів держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Підкреслюється, що метою проведення заходів є вдосконалення міжвідомчої взаємодії з протидії можливим терористичним і диверсійним загрозам.

"У ході тренувань під посиленим захистом перебувають об’єкти критичної інфраструктури, у тому числі енергетичної і транспортної системи. У навчаннях беруть участь регіональні підрозділи СБУ, Національної поліції, Держприкордонслужби, Національної гвардії, Збройних Сил України, Держслужби з надзвичайних ситуацій, а також представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування", - випливає з повідомлення.

Зазначається також, що тренувальні заходи проводяться в умовах, максимально наближених до реальних і з неухильним дотриманням прав і свобод громадян.

"Під час навчань в окремих районах можливе тимчасове запровадження особливого режиму, зокрема обмеження або заборона руху транспортних засобів і пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу, огляд автомобілів тощо. СБУ звертається до громадян України із розумінням поставитися до тимчасових незручностей і належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців", - відзначають у СБУ.

У більшості областей відбудуться антитерористичні навчання. В окремих районах можливе введення особливого режиму, - СБУ 01
У більшості областей відбудуться антитерористичні навчання. В окремих районах можливе введення особливого режиму, - СБУ 02

СБУ (13377) тероризм (2873) військові навчання (2813)
Это будет НЕЛИШНИМ .
19.04.2021 12:52 Відповісти
Потенциальные террористы кто, граждане, несогласные с кластерной сдачей Украины Зелей и Ермаком?

https://twitter.com/13Hellis_13
https://twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13

промосковский ТГ канал сообщает, что зам. главы АП РФ Козак требует принять «кластер» и передать его в ТКГ для создания «дорожной карты».
Взамен ОПГ Зеленского хочет смягчить удар проведением обмена пленными.
Вова снова сдал нас в Париже 2021, ибо о новом обмене уже заговорили?
19.04.2021 12:57 Відповісти
Вони вже повинні мати списки 5-ї колони, і що з ними робити у випадку повномасштабної війни! Не за спинами ж х тримати, коли московія нападе?!
19.04.2021 13:05 Відповісти
такі списки адептів руSSкого міра разом з їхніми адресами треба створювати самим і поширювати в ЗМІ, щоб всі знали ДЕ знаходиться зрадник...починаю:
медведчук, шуфрич, рабінович, партнов, мураєв, татаров, єрмак, труханов...і....і добкіни...і.... ПРОДОВЖУЙТЕ!
хто знає адреси цих Покидьків-доповнюйте....
19.04.2021 20:43 Відповісти
УВАГА - Зе клоуну поручили від імені Макрона і Меркель АМНІСТУВАТИ
БОЙОВИКІВ ДОНБАСУ, ВИЗНАТИ ОКУПОВАНІ ТЕРИТОРІЇ З ЧАСТКОВОЮ
АВТОНОМІЄЙ, ФІНАНСУВАТИ ВІДНОВЛЕННЯ ДОНБАСУ З БЮДЖЕТУ
УКРАЇНИ, І 10 % СЄПАРІВ ДОНБАСУ ЗАВЕСТИ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ У більшості областей відбудуться антитерористичні навчання. В окремих районах можливе введення особливого режиму, - СБУ - Цензор.НЕТ 5506
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
19.04.2021 13:32 Відповісти
 
 