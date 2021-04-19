Громадянин РФ у столичному аеропорту пропонував 75 тис. рублів прикордоннику за пропуск в Україну, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж
Прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" під час проведення процедур контролю пасажирів авіарейсу, який прибув із Білорусі, виявили громадянина РФ, який не зміг підтвердити заплановану мету перебування в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
Під час доведення рішення про відмову в перетинанні кордону 34-річний росіянин запропонував прикордоннику за 75 000 російських рублів переглянути його та сприяти у безперешкодному перетинанні кордону.
Прикордонник від неправомірної вигоди відмовився. Цей факт зафіксовано та направлено повідомлення до Нацполіції для внесення відомостей до ЄРДР за ст. 369 ККУ. Тривають слідчі дії.
