Громадянин РФ у столичному аеропорту пропонував 75 ​​тис. рублів прикордоннику за пропуск в Україну, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" під час проведення процедур контролю пасажирів авіарейсу, який прибув із Білорусі, виявили громадянина РФ, який не зміг підтвердити заплановану мету перебування в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Під час доведення рішення про відмову в перетинанні кордону 34-річний росіянин запропонував прикордоннику за 75 000 російських рублів переглянути його та сприяти у безперешкодному перетинанні кордону.

Прикордонник від неправомірної вигоди відмовився. Цей факт зафіксовано та направлено повідомлення до Нацполіції для внесення відомостей до ЄРДР за ст. 369 ККУ. Тривають слідчі дії.

Громадянин РФ у столичному аеропорту пропонував 75 ​​тис. рублів прикордоннику за пропуск в Україну, - Держприкордонслужба 01
Громадянин РФ у столичному аеропорту пропонував 75 ​​тис. рублів прикордоннику за пропуск в Україну, - Держприкордонслужба 02
Громадянин РФ у столичному аеропорту пропонував 75 ​​тис. рублів прикордоннику за пропуск в Україну, - Держприкордонслужба 03

хабар (4789) Держприкордонслужба ДПСУ (6428) іноземець (404) Київ (20187)
Топ коментарі
Гражданин РФ в столичном аэропорту предлагал 75 тыс. рублей пограничнику за пропуск в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 3294
19.04.2021 14:45 Відповісти
Ещё бы предложил свою взятку шишками или матрёшками.
19.04.2021 14:46 Відповісти
Щоб знав кацапа, як економити на обміні валюти!
19.04.2021 14:45 Відповісти
Щоб знав кацапа, як економити на обміні валюти!
19.04.2021 14:45 Відповісти
Гражданин РФ в столичном аэропорту предлагал 75 тыс. рублей пограничнику за пропуск в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 3294
19.04.2021 14:45 Відповісти
Придурок . Наивный не понимает , что скоро 75 тыс. рублей станут топливом ?
19.04.2021 14:46 Відповісти
Он чё, рублями взятку давал?
19.04.2021 14:46 Відповісти
прикинь? валюту нашел )))
19.04.2021 14:48 Відповісти
Ещё бы предложил свою взятку шишками или матрёшками.
19.04.2021 14:46 Відповісти
новый шпили-вили с маянезной баночкой новичка в рюкзачке.
19.04.2021 14:47 Відповісти
Шпиливили?
19.04.2021 14:48 Відповісти
Запомни, кацап, украинский пограничник берет только в евро! Потому что Украина це Европа. А свои рубли на Камчатке можешь парить!
19.04.2021 14:51 Відповісти
хотел на солсберский шпиль посмотреть???)
19.04.2021 14:53 Відповісти
Пограничник какой-то неправильный попался.
19.04.2021 14:54 Відповісти
Кацап, сиди на бутылке молча не позорься.
19.04.2021 23:34 Відповісти
Йододефицитный, ты сам-то хоть иногда с бутыля слазишь?
20.04.2021 08:28 Відповісти
Погранцу непременно надо премию выписать, по преценденту Нафтогаза.
19.04.2021 14:57 Відповісти
, обнаружили гражданина РФ,))
19.04.2021 14:57 Відповісти
Кацапа на бутылку надеюсь посадили за такое поведение?
19.04.2021 15:08 Відповісти
ЖЛОБ!!!
19.04.2021 15:30 Відповісти
это отродье кацапское так и пред сюда!мразей ну нужно пускать!
19.04.2021 15:43 Відповісти
Это он за 1тыс $ хотел ...?Та за кого они нас принимают,козломордые
19.04.2021 16:13 Відповісти
 
 