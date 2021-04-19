На вантовому мосту в Запоріжжі завершують монтаж тимчасових опор, - "Укравтодор". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Завершення монтажу дозволить перейти до найскладнішого етапу: облаштування першого прогону основної конструкції.

Як інформує Цензор.НЕТ, "Укравтодор" показав на відео, як відбувається процес.

Зазначається, що після того, як прогонову будову зберуть і зварять в одну секцію, тимчасові опори демонтують і звільнять русло Дніпра.

Відкрити рух транспорту від Хортицького району через острів до прибережної магістралі дозволить завершення робіт на верховій частини вантового моста.

В "Укравтодорі" зазначили, що Запорізький міст є цілим ансамблем складних інженерних споруд. Саме тому він отримав назву мегапроєкту, побудованого в рамках президентської програми "Велике будівництво". Весь міст буде складатися з 27 споруд і 2 позакласних мостів, двох проїздів балкового і двох проїздів вантового. Протяжність автомагістралі - 9 км.

Підрядником є ​​компанія Onur, на будівництві задіяно близько 500 працівників, роботи ведуться 24/7.

Як повідомляв координатор програми "Велике будівництво", заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, будівництво моста в Запоріжжі відбувається темпами, яких країна досі не бачила.

У грудні минулого року відкрили рух по першій частині балочного мосту. Цього року планують відкрити другу частину, а до Дня незалежності - завершити роботи на першому проїзді вантового моста через Дніпро.

Дивіться також: Міст через річку Серет на Тернопільщині, що обвалився в 2019-му, відновлять цього року, - ОДА. ФОТОрепортаж





