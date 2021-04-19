УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7487 відвідувачів онлайн
Новини Фото
6 062 15

На вантовому мосту в Запоріжжі завершують монтаж тимчасових опор, - "Укравтодор". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Завершення монтажу дозволить перейти до найскладнішого етапу: облаштування першого прогону основної конструкції.

Як інформує Цензор.НЕТ, "Укравтодор" показав на відео, як відбувається процес.

Зазначається, що після того, як прогонову будову зберуть і зварять в одну секцію, тимчасові опори демонтують і звільнять русло Дніпра.

Відкрити рух транспорту від Хортицького району через острів до прибережної магістралі дозволить завершення робіт на верховій частини вантового моста.

В "Укравтодорі" зазначили, що Запорізький міст є цілим ансамблем складних інженерних споруд. Саме тому він отримав назву мегапроєкту, побудованого в рамках президентської програми "Велике будівництво". Весь міст буде складатися з 27 споруд і 2 позакласних мостів, двох проїздів балкового і двох проїздів вантового. Протяжність автомагістралі - 9 км.

Підрядником є ​​компанія Onur, на будівництві задіяно близько 500 працівників, роботи ведуться 24/7.

Як повідомляв координатор програми "Велике будівництво", заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, будівництво моста в Запоріжжі відбувається темпами, яких країна досі не бачила.

У грудні минулого року відкрили рух по першій частині балочного мосту. Цього року планують відкрити другу частину, а до Дня незалежності - завершити роботи на першому проїзді вантового моста через Дніпро.

Дивіться також: Міст через річку Серет на Тернопільщині, що обвалився в 2019-му, відновлять цього року, - ОДА. ФОТОрепортаж

На вантовому мосту в Запоріжжі завершують монтаж тимчасових опор, - Укравтодор 01
На вантовому мосту в Запоріжжі завершують монтаж тимчасових опор, - Укравтодор 02
На вантовому мосту в Запоріжжі завершують монтаж тимчасових опор, - Укравтодор 03

Автор: 

Запоріжжя (2389) міст (1265) Укравтодор (1200) Велике будівництво (743)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
А в Раде готовятся к 10% квоте от боевиков ордло, закрытым заседаниям по особому статусу, экономической зоне на территории ордло, созданию собственной полиции и т.д. Данилов написал заявление об уходе с должности, США перстали делиться разведданными. Но мосты - это важно и нужно, спорить не буду..
показати весь коментар
19.04.2021 15:35 Відповісти
+1
а ведь турки умеют работать - слава богу не 2014 год когда не было не армии ,не чего и цапы перли на броне
показати весь коментар
19.04.2021 15:38 Відповісти
+1
Вот тут подробненько: https://tov-tob.livejournal.com/162030.html
показати весь коментар
19.04.2021 16:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А в Раде готовятся к 10% квоте от боевиков ордло, закрытым заседаниям по особому статусу, экономической зоне на территории ордло, созданию собственной полиции и т.д. Данилов написал заявление об уходе с должности, США перстали делиться разведданными. Но мосты - это важно и нужно, спорить не буду..
показати весь коментар
19.04.2021 15:35 Відповісти
а там тоже все на шлаках из заводов проЗЕ? ВРЕМЕННЫЕ ОПОРЫ как-то звучит в привкусом сьогодэння....
показати весь коментар
19.04.2021 16:24 Відповісти
Инфа о бунте Данилова ... ??? А как он играл эти спектакли с РНБО и с заместителем прорашистским Демчуком!!!
показати весь коментар
19.04.2021 16:26 Відповісти
заявление есть. пока на столе и его не рассматривали. Но, думаю, он уйдет. Играть в игру, которую затеял этот безумно-зеленый криворожский труффальдино, он не будет.
показати весь коментар
19.04.2021 16:44 Відповісти
Труффальдино был слугой двух господ - у вовы это БЕня и Раша ?
показати весь коментар
19.04.2021 17:17 Відповісти
В данном случае к-во значения не имеет. Зеленский - слуга всех господ
показати весь коментар
19.04.2021 17:23 Відповісти
а ведь турки умеют работать - слава богу не 2014 год когда не было не армии ,не чего и цапы перли на броне
показати весь коментар
19.04.2021 15:38 Відповісти
А сами украинцы никак?
показати весь коментар
19.04.2021 15:42 Відповісти
мы же не ссерия - нам надо качественно, быстро и дешево - для этого и есть тендер - просто правда
показати весь коментар
19.04.2021 15:48 Відповісти
для понимания - такие проекты не делают в одной стране постоянно - а в них используют специальную технику и обучают специалистов - экономически просто не выгодно
показати весь коментар
19.04.2021 15:50 Відповісти
Давай доказательства , что там только турки строят. Ничего что там большинство украинцев и персонал захария тоже. А отдельные бригады...
показати весь коментар
19.04.2021 17:29 Відповісти
Почему как украинец, так будет курить и воровать. Кличко ещё 10 лет будет мост строить.
показати весь коментар
19.04.2021 15:42 Відповісти
Вот тут подробненько: https://tov-tob.livejournal.com/162030.html
показати весь коментар
19.04.2021 16:41 Відповісти
Одни боты... Там на этой стройке около 60% украинцев. Персонал обслуживающий Захария тоже( сам захарий принадлежал до 2016 года Украине )
показати весь коментар
19.04.2021 17:27 Відповісти
Захарий находится под флагом республики Камерун.
показати весь коментар
19.04.2021 18:19 Відповісти
 
 