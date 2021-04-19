УКР
У річку під Києвом викинули близько 300 каністр з невідомою маслянистою речовиною. ФОТОрепортаж

У річку Кізка, яка протікає вздовж населеного пункту Блиставиця, в Київській області, невідомі викинули близько трьох тисяч каністр з невідомою речовиною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hmarochos.

Ця водойма є притокою річки Ірпінь, яка в свою чергу впадає в Дніпро. 20-літрові каністри щільно покрили русло річки на ділянці 350-400 метрів.

"Я була там кілька годин, оглянула територію. Потім мене нудило до вечора, хоча в руки я каністри не брала", - повідомляла Світлана Мікіша, староста Блиставиці.

Помітивши звалище, екологи зверталися до різних інстанцій, але відреагували лише в Бучі, зазначає Ігор Артеменко, заступник голови президії Українського товариства охорони природи. 17 квітня організували прибирання каністр, до якого долучилися поліцейські, рятувальники, працівники міськради, місцеві жителі.

Більшість каністр герметично упаковані, але з деяких в річку вилилося масляниста речовина. Про це повідомив секретар Бучанської міської ради Тарас Шаправський. Каністри тимчасово відвезли на одне з місцевих підприємств. Буде проведена експертиза, за допомогою якої екологи дізнаються, що за речовина в них зберігалося. Поліція вже почала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 239 Кримінального кодексу України.

Артеменко зазначає, що на кожній каністрі є маркування, а також гарантійні талони, за якими видно, що каністри Kärcher білм куплені в Новій Лінії. Чиновники планують встановити біля річки обмежувальні бар'єри, щоб габаритний транспорт не зміг туди під'їхати.

Топ коментарі
+12
Снимите отпечатки, сверьте отпечатки с базой данных биометрических паспартов, проверьте биллинг сотовых телефонов в этом районе. Найти вполне реально. Потом закрыть в сизо и на время следствия и последующей отсидки поить водой из той речки.
показати весь коментар
19.04.2021 17:28 Відповісти
+9
Хохли такі хохли... Засрати ліси і річки, вибрати ворога президентом...
показати весь коментар
19.04.2021 16:11 Відповісти
+5
на фото я наглядно бачу близько 300-400 шт, ну аж ніяк не три тисячі, ска сраний копіпаст! цензор вже давно став "жовтою пресою" тирят з і нших джерел, навіть не читають що тирят. крапка.
показати весь коментар
19.04.2021 16:44 Відповісти
Хохли такі хохли... Засрати ліси і річки, вибрати ворога президентом...
показати весь коментар
19.04.2021 16:11 Відповісти
чому "хохли"? ви там були присутні?
показати весь коментар
19.04.2021 16:25 Відповісти
а хто, путін привіз і скинув? чи жиди?
показати весь коментар
20.04.2021 02:17 Відповісти
О, ваш мозок починає працювати. Вітаю.
показати весь коментар
20.04.2021 10:28 Відповісти
коли ваш почне працювати, то доженете, що це був сарказм на хохлів, яким "жиди насрали в штани"
показати весь коментар
20.04.2021 10:47 Відповісти
приховувати пробіли в логіці за сарказмом- це не накращий спосіб комунікації.
Це сумно.
показати весь коментар
20.04.2021 13:09 Відповісти
Насправді сумно це коли псевдоінтелектуал горить на перших реченнях))
Бо в логіці пробілів не може бути.
показати весь коментар
20.04.2021 21:17 Відповісти
У ковіда з'явились конкуренти. Питання пандемії на Придніпров'ї може несподівано вирішитись - всі вимруть швидше і не треба буде ніяких вакцин купувати. Хоч у чомусь економія
показати весь коментар
19.04.2021 16:12 Відповісти
выбросили около 300 канистр

выбросили около трех тысяч канистр

А может 30 тысяч? Или 300 тысяч? Да какая разница, что напишут подчиненные, главное - видеть себя супер-спецом в государственных делах.
показати весь коментар
19.04.2021 16:20 Відповісти
владельца канистр ,хотел написать: кастрировать
показати весь коментар
19.04.2021 16:22 Відповісти
мля редактори коли вам руки порубають? 300 каністр і трьох тисяч каністрів напевно є різниця, копіпастери хєрові, навіть не читають що забрали з іншого джерела
показати весь коментар
19.04.2021 16:25 Відповісти
73% читателей не заметят что один нолик не скопировался, подумают что єто 100% с завода "Рошен" вывезли и пойдут смотреть Г+Г в надежде что сегодня точно скажут что барыгу арестовали.
показати весь коментар
19.04.2021 16:35 Відповісти
на фото я наглядно бачу близько 300-400 шт, ну аж ніяк не три тисячі, ска сраний копіпаст! цензор вже давно став "жовтою пресою" тирят з і нших джерел, навіть не читають що тирят. крапка.
показати весь коментар
19.04.2021 16:44 Відповісти
і що ? бл.. я б за одну викинуту в річку каністру , вбивав би.
показати весь коментар
19.04.2021 18:33 Відповісти
Що дивуватись - чорта з два кого посадять.
А Сингапурі плюнув на асфальт чи запалив цигарку - штраф, що плюватись не будеш, і палити покинешся.
А хто вивіз і викинув - то ті кому - "На наш вік хватить"
показати весь коментар
19.04.2021 16:46 Відповісти
..убивать на месте таких жлобов-**********..
Украина пожинает плоды продажного пещерного правосудия
показати весь коментар
19.04.2021 17:13 Відповісти
Снимите отпечатки, сверьте отпечатки с базой данных биометрических паспартов, проверьте биллинг сотовых телефонов в этом районе. Найти вполне реально. Потом закрыть в сизо и на время следствия и последующей отсидки поить водой из той речки.
показати весь коментар
19.04.2021 17:28 Відповісти
Кстати, проверьте фирмы, которые берут на утилизацию сливы органических растворителей у институтов академии наук. По виду весьма похоже, а состав замахаетесь устанавливать - там такой непредсказуемый букет...
показати весь коментар
19.04.2021 17:32 Відповісти
химсостав- элементарно, ватсон, не надо шока...)))
показати весь коментар
20.04.2021 03:34 Відповісти
Якщо знайдуть хто це зробив, то заставити їх все з каністр випити без закуски.
показати весь коментар
19.04.2021 18:07 Відповісти
Жах... за це тре розстрлювати нах !((((
показати весь коментар
19.04.2021 18:19 Відповісти
В реку Кизка, которая протекает вдоль населенного пункта Блиставица, в Киевской области, неизвестные выбросили около трех тысяч канистр с неизвестным веществом Источник: https://censor.net/ru/p3260650

СОВКОДРОЧЕРНЕ ВІДНОШЕННЯ ДО ЖИТТЯ ....
показати весь коментар
19.04.2021 20:33 Відповісти
шо, нельзя было спалить в отопителных котлах?
показати весь коментар
19.04.2021 21:26 Відповісти
Возможно что продукты горения могут нанести даже бОльший вред. Видимо это канистры с переработанным маслом. Такие отходы можно переработать и использовать для дешевой замены в старых машинах.
показати весь коментар
20.04.2021 03:30 Відповісти
Ну ладно - ты мерзавец и тебе нужно избавиться от канистр с какой-то гадостью, н опочему, ссска, не в овраг какой-то хотя бы, а именно в реку, что нанесет экологии максимально большой вред???!!!
показати весь коментар
19.04.2021 22:42 Відповісти
скоты
показати весь коментар
19.04.2021 23:21 Відповісти
Создатель обязал людей заботиться о земле. Благодарность за такое доверие, а также смирение и уважение к Богу и его творению должны побуждать нас принимать обдуманные решения касательно окружающей среды и поступать по совести.
"Но народы разъярились, и пришёл твой гнев и назначенное время судить мёртвых, дать награду твоим рабам, пророкам, и святым, и боящимся твоего имени, малым и великим, и погубить тех, кто губит землю»." (Откровение 11:18).
показати весь коментар
20.04.2021 03:27 Відповісти
 
 