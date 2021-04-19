У річку під Києвом викинули близько 300 каністр з невідомою маслянистою речовиною. ФОТОрепортаж
У річку Кізка, яка протікає вздовж населеного пункту Блиставиця, в Київській області, невідомі викинули близько трьох тисяч каністр з невідомою речовиною.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hmarochos.
Ця водойма є притокою річки Ірпінь, яка в свою чергу впадає в Дніпро. 20-літрові каністри щільно покрили русло річки на ділянці 350-400 метрів.
"Я була там кілька годин, оглянула територію. Потім мене нудило до вечора, хоча в руки я каністри не брала", - повідомляла Світлана Мікіша, староста Блиставиці.
Помітивши звалище, екологи зверталися до різних інстанцій, але відреагували лише в Бучі, зазначає Ігор Артеменко, заступник голови президії Українського товариства охорони природи. 17 квітня організували прибирання каністр, до якого долучилися поліцейські, рятувальники, працівники міськради, місцеві жителі.
Більшість каністр герметично упаковані, але з деяких в річку вилилося масляниста речовина. Про це повідомив секретар Бучанської міської ради Тарас Шаправський. Каністри тимчасово відвезли на одне з місцевих підприємств. Буде проведена експертиза, за допомогою якої екологи дізнаються, що за речовина в них зберігалося. Поліція вже почала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 239 Кримінального кодексу України.
Артеменко зазначає, що на кожній каністрі є маркування, а також гарантійні талони, за якими видно, що каністри Kärcher білм куплені в Новій Лінії. Чиновники планують встановити біля річки обмежувальні бар'єри, щоб габаритний транспорт не зміг туди під'їхати.
Це сумно.
Бо в логіці пробілів не може бути.
выбросили около трех тысяч канистр
А может 30 тысяч? Или 300 тысяч? Да какая разница, что напишут подчиненные, главное - видеть себя супер-спецом в государственных делах.
А Сингапурі плюнув на асфальт чи запалив цигарку - штраф, що плюватись не будеш, і палити покинешся.
А хто вивіз і викинув - то ті кому - "На наш вік хватить"
Украина пожинает плоды продажного пещерного правосудия
СОВКОДРОЧЕРНЕ ВІДНОШЕННЯ ДО ЖИТТЯ ....
"Но народы разъярились, и пришёл твой гнев и назначенное время судить мёртвых, дать награду твоим рабам, пророкам, и святым, и боящимся твоего имени, малым и великим, и погубить тех, кто губит землю»." (Откровение 11:18).