У річку під Києвом викинули близько 300 каністр з невідомою маслянистою речовиною. ФОТОрепортаж

У річку Кізка, яка протікає вздовж населеного пункту Блиставиця, в Київській області, невідомі викинули близько трьох тисяч каністр з невідомою речовиною.

Ця водойма є притокою річки Ірпінь, яка в свою чергу впадає в Дніпро. 20-літрові каністри щільно покрили русло річки на ділянці 350-400 метрів.

"Я була там кілька годин, оглянула територію. Потім мене нудило до вечора, хоча в руки я каністри не брала", - повідомляла Світлана Мікіша, староста Блиставиці.

Помітивши звалище, екологи зверталися до різних інстанцій, але відреагували лише в Бучі, зазначає Ігор Артеменко, заступник голови президії Українського товариства охорони природи. 17 квітня організували прибирання каністр, до якого долучилися поліцейські, рятувальники, працівники міськради, місцеві жителі.

Більшість каністр герметично упаковані, але з деяких в річку вилилося масляниста речовина. Про це повідомив секретар Бучанської міської ради Тарас Шаправський. Каністри тимчасово відвезли на одне з місцевих підприємств. Буде проведена експертиза, за допомогою якої екологи дізнаються, що за речовина в них зберігалося. Поліція вже почала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 239 Кримінального кодексу України.

Артеменко зазначає, що на кожній каністрі є маркування, а також гарантійні талони, за якими видно, що каністри Kärcher білм куплені в Новій Лінії. Чиновники планують встановити біля річки обмежувальні бар'єри, щоб габаритний транспорт не зміг туди під'їхати.