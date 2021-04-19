УКР
"Бажаємо цілковитої і нищівної поразки в Україні підлим російським агресорам!": У Росії провели акцію проти війни. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Петербурзькі активісти 18 квітня провели у Виборзі акцію "Стратегії-18" на підтримку кримських татар і на знак протесту проти стягування російських військ до кордону з Україною.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Як розповів один з активістів "Стратегії-18" Владислав Шипіцин, цього разу вони протестували проти нарощування військових сил РФ біля кордону з Україною.

"Виїхали з пікетами до Виборгу з кількох причин. В області немає формальної заборони на всі публічні заходи через COVID-19, яка діє в Петербурзі до 15 травня. Крім того, у Виборзі нас не відстежили і ніхто не "настукав", як зазвичай трапляється в перші ж хвилини на Невському проспекті", - сказав Шипіцин

Після Виборзької акції активісти опублікували п'ятихвилинний ролик про свій протест проти "зосередження російських військ на кордонах з Україною і в окупованому Криму ... проти війни, яка триває вже восьмий рік і загрожує найближчим часом перерости в повномасштабний військовий конфлікт через імперські зазіхання Кремля".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прихильники Навального організовують нові акції протесту в російських містах увечері 21 квітня: Його життя зараз висить на волосині

Як повідомлялося, активісти Санкт-Петербурга понад чотири роки тому об'єдналися в безстрокову акцію під назвою "Стратегія-18" в пам'ять про день депортації кримських татар 18 травня 1944 року. Щомісяця 18 числа небайдужі громадяни виходять на вулиці міста з метою розповісти про ситуацію в окупованому Криму, інформувати російське суспільство про факти порушення прав і свобод людини.

Бажаємо цілковитої і нищівної поразки в Україні підлим російським агресорам!: У Росії провели акцію проти війни 01
Бажаємо цілковитої і нищівної поразки в Україні підлим російським агресорам!: У Росії провели акцію проти війни 02
Бажаємо цілковитої і нищівної поразки в Україні підлим російським агресорам!: У Росії провели акцію проти війни 03
Бажаємо цілковитої і нищівної поразки в Україні підлим російським агресорам!: У Росії провели акцію проти війни 04
Бажаємо цілковитої і нищівної поразки в Україні підлим російським агресорам!: У Росії провели акцію проти війни 05
Бажаємо цілковитої і нищівної поразки в Україні підлим російським агресорам!: У Росії провели акцію проти війни 06
Бажаємо цілковитої і нищівної поразки в Україні підлим російським агресорам!: У Росії провели акцію проти війни 07
Бажаємо цілковитої і нищівної поразки в Україні підлим російським агресорам!: У Росії провели акцію проти війни 08
Бажаємо цілковитої і нищівної поразки в Україні підлим російським агресорам!: У Росії провели акцію проти війни 09
Бажаємо цілковитої і нищівної поразки в Україні підлим російським агресорам!: У Росії провели акцію проти війни 10

опозиція (294) протест (2445) росія (67841)
+51
_Не скажи. Понятно что это ни на что не повлияет кроме того, что теперь людоеды их сожрут. В фашистском рейхе это мужественный поступок.
показати весь коментар
19.04.2021 16:37 Відповісти
+49
оказывается есть там еще нормальные люди
показати весь коментар
19.04.2021 16:33 Відповісти
+22
Аж страшно за цих людей.
показати весь коментар
19.04.2021 16:40 Відповісти
Ого...
показати весь коментар
19.04.2021 16:33 Відповісти
оказывается есть там еще нормальные люди
показати весь коментар
19.04.2021 16:33 Відповісти
Не большеодной тысячной доли процента.
показати весь коментар
19.04.2021 18:18 Відповісти
Да нормальных людей хватает везде, как говорится - мир не без добрых людей...
показати весь коментар
19.04.2021 19:46 Відповісти
це кримські татари і їм це болить.
А решті росіян байдуже - горілка телевізор з камеді клаб ото й усе
показати весь коментар
19.04.2021 23:01 Відповісти
Могучая акция. Вышли, сфоткались, свернулись.
показати весь коментар
19.04.2021 16:33 Відповісти
_Не скажи. Понятно что это ни на что не повлияет кроме того, что теперь людоеды их сожрут. В фашистском рейхе это мужественный поступок.
показати весь коментар
19.04.2021 16:37 Відповісти
Это понятно. Печально то, шо на многомиллионное стадо нашлось всего 3-4 человека.
показати весь коментар
19.04.2021 16:40 Відповісти
Это да. Рейх закуклился и сцементировался.
показати весь коментар
19.04.2021 16:41 Відповісти
_Если бы их было большинство - не было бы ни 2008, ни 2014, ни вообще рейха. А так... Обитаемый Остров!
показати весь коментар
19.04.2021 16:48 Відповісти
Дело в том, шо,к примеру в Украине есть Граждане.А в стране-помойке всегда были, есть и будут только подданные(под данью, ясачники)
показати весь коментар
19.04.2021 16:51 Відповісти
Не могу что-либо возразить на это. Да и не хочу.
показати весь коментар
19.04.2021 17:07 Відповісти
Ні https://censor.net/ru/user/310944 , то наші кримські татари вийшли . Подяка за їх сміливіть , най береже їх Аллах ! Ми теж масово вийдемо , якщо зеля погодиться на штайнмаєра , бо дуже ми злі .
показати весь коментар
19.04.2021 18:13 Відповісти
иди ты выйди там постой с флагом и такими лозунгами...... обосрёшся! тебя могут посадить в тюрьму на долго, отмудохать титушки антиросийские националисты всякие бритоголовые фашисты .зарезать в конце концов за поддержку УКРАИНЫ как уже были такие случаи женщину за такие выходы ... интересоваться нужно новостями всякими и всегда чтобы понимать что то, а не кукарекать тут сутками друг с другом сраться!так что вижу ,немного прочитал посты разкукарекались тут.... они герои самые настоящие смелые люди. поэтому закрыли свои вонючие рты соплявота и боты всякие....((
показати весь коментар
19.04.2021 18:18 Відповісти
ошибочка....(антиукраинские титушки нацыки....)
показати весь коментар
19.04.2021 19:11 Відповісти
Спасибо, мне в страну-помойку шо-то не хочется.
показати весь коментар
19.04.2021 19:24 Відповісти
а там приходится жить и нормальным людям...а ещё и рисковать своей свободой и жизнью к стати...и ради УКРАИНЫ к стати....а могли бы не накликать на себя проблемы, а лежать на диване ...но они делают это....потому что они смелые и другие....и им уваженипе и хвала только должна быть от всех и поддержка а не троить их тут сидя на диване мягеньком...както так.
показати весь коментар
19.04.2021 19:39 Відповісти
ты то на что способен... клаву ковырять... иди памперс поменяй
показати весь коментар
19.04.2021 18:37 Відповісти
Сам сочинил или мамка подсказывала?
показати весь коментар
19.04.2021 19:22 Відповісти
Патріотам України важливо памятати і підтримувати друзів України в путлеровській росії.Ці мужні люди заслуговують на повагу.
показати весь коментар
19.04.2021 20:45 Відповісти
Потужный митинг. Я трёх человек насчитал.
показати весь коментар
19.04.2021 16:34 Відповісти
Ви б так змогли?
показати весь коментар
19.04.2021 16:39 Відповісти
Відповідь гідна мокшанина. МАлАдец.
показати весь коментар
19.04.2021 16:46 Відповісти
Тебе платят бутылками, из-под шампанского
показати весь коментар
19.04.2021 16:57 Відповісти
Ти не украінець , ти ніхто
показати весь коментар
19.04.2021 18:07 Відповісти
Аж страшно за цих людей.
показати весь коментар
19.04.2021 16:40 Відповісти
Говорят, "Один в поле не воин" но есть еще и другое " Вода и камень точит"
показати весь коментар
19.04.2021 16:43 Відповісти
Вода точит но проходят века.
показати весь коментар
19.04.2021 17:39 Відповісти
Це якщо не українці, то кримські татари - росіян там жодного. Але респект тим, хто протестує
показати весь коментар
19.04.2021 17:01 Відповісти
Спасибо большое этим смелым людям. Мне страшно за них, но они настоящие герои.
показати весь коментар
19.04.2021 17:03 Відповісти
Спасибо этим людям! Жму руки.
показати весь коментар
19.04.2021 17:09 Відповісти
К сожалению, в России без внешнего толчка никаких политических перемен не может произойти. Слишком жесткий репрессивный аппарат. Поэтому там массовость выхода на улицы может быть только в случае экономического коллапса когда люди просто обозлятся и из за голода потеряют страх. Но пока Запад будет пользоваться недрами Сибири полного упадка тоже не произойдет. Вот и будем иметь вечного пуйла. А ведь не будь меркантильности Европы и Америки монстра можно было бы и спихнуть с трона прямо на вилы русской толпы.
показати весь коментар
19.04.2021 17:37 Відповісти
У Козлостані зараз така мутня що якщо виходиш з укр. прапором і за Україну це майже як піднімаєшся добровільно на ешафот... Респект вам хлопці і мінімальних сроків позбавлення.. !
показати весь коментар
19.04.2021 18:13 Відповісти
достойні люди
показати весь коментар
19.04.2021 18:13 Відповісти
Чухаю "рєпу" і розумію що своїх родичів на московії, щодо такої акції, я б навіть попрохати не зміг. Із гуманних спонукань. Сподіваюся що спокутувати перед )(.йлом "інтернаціональні борги в Україні" вони відмовляться, не зважаючи на репресії.
показати весь коментар
19.04.2021 18:23 Відповісти
Выдающиеся люди , хотя очень мало !
Браво 👍🏼👍🏼👍🏼💪💪💪
показати весь коментар
19.04.2021 19:07 Відповісти
10 нормальных людей среди 5 миллионного питера...вот и процентное соотношение людей и биомусора в рф.
показати весь коментар
19.04.2021 19:28 Відповісти
Viipuri se on suomalainen ********!
показати весь коментар
19.04.2021 20:23 Відповісти
А за проукраїнську позицію і за мужність - жирна вподобайка!
показати весь коментар
19.04.2021 20:27 Відповісти
Патріотам України важливо памятати і підтримувати друзів України в путлеровській росії.Ці мужні люди заслуговують на повагу.
показати весь коментар
19.04.2021 20:48 Відповісти
Що з ними може трапитись, я навіть не уявляю...
показати весь коментар
19.04.2021 22:39 Відповісти
отважно.
показати весь коментар
21.04.2021 01:26 Відповісти
 
 