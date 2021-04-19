"Бажаємо цілковитої і нищівної поразки в Україні підлим російським агресорам!": У Росії провели акцію проти війни. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Петербурзькі активісти 18 квітня провели у Виборзі акцію "Стратегії-18" на підтримку кримських татар і на знак протесту проти стягування російських військ до кордону з Україною.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".
Як розповів один з активістів "Стратегії-18" Владислав Шипіцин, цього разу вони протестували проти нарощування військових сил РФ біля кордону з Україною.
"Виїхали з пікетами до Виборгу з кількох причин. В області немає формальної заборони на всі публічні заходи через COVID-19, яка діє в Петербурзі до 15 травня. Крім того, у Виборзі нас не відстежили і ніхто не "настукав", як зазвичай трапляється в перші ж хвилини на Невському проспекті", - сказав Шипіцин
Після Виборзької акції активісти опублікували п'ятихвилинний ролик про свій протест проти "зосередження російських військ на кордонах з Україною і в окупованому Криму ... проти війни, яка триває вже восьмий рік і загрожує найближчим часом перерости в повномасштабний військовий конфлікт через імперські зазіхання Кремля".
Як повідомлялося, активісти Санкт-Петербурга понад чотири роки тому об'єдналися в безстрокову акцію під назвою "Стратегія-18" в пам'ять про день депортації кримських татар 18 травня 1944 року. Щомісяця 18 числа небайдужі громадяни виходять на вулиці міста з метою розповісти про ситуацію в окупованому Криму, інформувати російське суспільство про факти порушення прав і свобод людини.
А решті росіян байдуже - горілка телевізор з камеді клаб ото й усе
Браво 👍🏼👍🏼👍🏼💪💪💪