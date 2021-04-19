УКР
36 нелегальних гральних закладів викрито на Київщині за добу, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Протягом доби викрито 36 нелегальних гральних закладів у Київській області. За фактами заняття гральним бізнесом розпочато понад 40 проваджень, у рамках яких проведено понад пів сотні обшуків, вилучено 458 одиниць грального обладнання та комп'ютерної техніки, готівкові кошти, а також чорнові записи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

В рамках розслідування одного з розпочатих кримінальних проваджень повідомлено про підозру організатору та чотирьом учасникам злочинного угруповання за фактом незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор, вчиненої організованою групою (ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України).

Зазначається, що громадянин організував мережу закладів у різних населених пунктах області. Для забезпечення їх роботи він залучив чотирьох місцевих мешканок, які виконували обов’язки адміністраторів, касирів та менеджерів. Без відповідних ліцензій, за допомогою комп'ютерної техніки з правом доступу до онлайн-казино та спеціальних програм-симуляторів гральних автоматів вони надавали послуги грального бізнесу із можливістю отримання виграшів. Діяли гральні заклади у закритому режимі з дотриманням суворої конспірації – доступ могли отримати лише "перевірені клієнти" за попередньою домовленістю з адміністратором.

Читайте також: Бюджет отримав 72 млн грн за перші дві ліцензії наземного казино, які відкриють в Одесі та Львові

В ході розслідування даного кримінального провадження правоохоронцями проведено близько 10 обшуків. За їх результатами вилучено чорнові бухгалтерські записи, комп’ютерну техніку з інстальованим програмним забезпеченням, флеш-накопичувачі, відеореєстратори, мережеве обладнання, мобільні телефони, готівкові кошти та інші докази протиправної діяльності членів групи.

36 нелегальних гральних закладів викрито на Київщині за добу, - Офіс Генпрокурора 01
36 нелегальних гральних закладів викрито на Київщині за добу, - Офіс Генпрокурора 02
36 нелегальних гральних закладів викрито на Київщині за добу, - Офіс Генпрокурора 03
36 нелегальних гральних закладів викрито на Київщині за добу, - Офіс Генпрокурора 04
36 нелегальних гральних закладів викрито на Київщині за добу, - Офіс Генпрокурора 05
36 нелегальних гральних закладів викрито на Київщині за добу, - Офіс Генпрокурора 06
36 нелегальних гральних закладів викрито на Київщині за добу, - Офіс Генпрокурора 07
36 нелегальних гральних закладів викрито на Київщині за добу, - Офіс Генпрокурора 08
36 нелегальних гральних закладів викрито на Київщині за добу, - Офіс Генпрокурора 09

+3
В Киеве на каждом углу работают. Полицаи переодически накрывают, забирают компы, а через пару часов все возращают и снова работают до следующего налета.
показати весь коментар
19.04.2021 16:44 Відповісти
+2
А у котлеты на вечеринке легальная рулетка была?
показати весь коментар
19.04.2021 16:39 Відповісти
+1
эти притоны ведь так трудно вычислять!.....маскируются под детские сады ,школы,больницы
показати весь коментар
19.04.2021 17:35 Відповісти
нифига не видно....токо французские вертолеты могут их обнаружить! иначе как ты их вычислишь?
показати весь коментар
19.04.2021 17:51 Відповісти
Тю... А казали, що після прийняття закону про гральний бізнес такого не буде. Чи то я не так зрозумів...
показати весь коментар
19.04.2021 17:46 Відповісти
Женпрофуратурі замість 36 нелегальних гральних закладів краще б закрити одного легального (тільки в Україні) Коломойшу та його банду і частина навколокримінальних питань відпала б сама собою
показати весь коментар
19.04.2021 18:11 Відповісти
тут як раз несостиковочка
гральні автомати криють винятково мусари... Автоматично рюкзаков є бенефіціаром..
показати весь коментар
19.04.2021 22:03 Відповісти
Так, а кто же их крышует, как не сама полиция, да и прибыль от этого имеет.
показати весь коментар
19.04.2021 19:32 Відповісти
