36 нелегальних гральних закладів викрито на Київщині за добу, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Протягом доби викрито 36 нелегальних гральних закладів у Київській області. За фактами заняття гральним бізнесом розпочато понад 40 проваджень, у рамках яких проведено понад пів сотні обшуків, вилучено 458 одиниць грального обладнання та комп'ютерної техніки, готівкові кошти, а також чорнові записи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

В рамках розслідування одного з розпочатих кримінальних проваджень повідомлено про підозру організатору та чотирьом учасникам злочинного угруповання за фактом незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор, вчиненої організованою групою (ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України).

Зазначається, що громадянин організував мережу закладів у різних населених пунктах області. Для забезпечення їх роботи він залучив чотирьох місцевих мешканок, які виконували обов’язки адміністраторів, касирів та менеджерів. Без відповідних ліцензій, за допомогою комп'ютерної техніки з правом доступу до онлайн-казино та спеціальних програм-симуляторів гральних автоматів вони надавали послуги грального бізнесу із можливістю отримання виграшів. Діяли гральні заклади у закритому режимі з дотриманням суворої конспірації – доступ могли отримати лише "перевірені клієнти" за попередньою домовленістю з адміністратором.

В ході розслідування даного кримінального провадження правоохоронцями проведено близько 10 обшуків. За їх результатами вилучено чорнові бухгалтерські записи, комп’ютерну техніку з інстальованим програмним забезпеченням, флеш-накопичувачі, відеореєстратори, мережеве обладнання, мобільні телефони, готівкові кошти та інші докази протиправної діяльності членів групи.

















