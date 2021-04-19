УКР
За вихідні в Києві закрили 5 ресторанів, які працювали у розпал карантину. Всі мають знати "героїв", - Поворозник. ФОТО

За минулі вихідні в Києві закрили 5 нічних закладів, які працювали в порушення карантинних обмежень.

Про це повідомив перший заступник мера Києва Микола Поворозник на своїй сторінці в соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Для всіх правила однакові, але дехто чомусь вважає, що для нього є винятки. Зокрема, особливими себе вважали власники тих нічних закладів, що закрили цими вихідними, і відвідувачі, на яких склали адмінпротоколи", - зазначає він.

Поворозник додав, що групи контролю, що працюють у складі працівників Головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві, співробітників Департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації та ГУ Національної поліції у місті Києві перевірили 40 закладів на дотримання карантинних вимог.

За його словами, п’ять закладів, що працювали з порушенням карантину, закрили.

Дивіться також: У розпал локдауну "Слуга народу" Тищенко святкує день народження дружини в ресторані столичного готелю Fairmont. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Я переконаний, що всі мають знати "героїв". Тож мова йде про:

Ресторан-караоке "LEO" на вулиці Володимирській, 4;

Ресторан "JUST CAFE" на вулиці Богдана Хмельницького 39;

Ресторан "СТЕЙКХАУС" на вулиці Володимирській 49;

Нічний клуб "Fifty club" на вулиці Антоновича 50;

Нічний клуб "SPARKS" на вулиці Мечникова 3".

За вихідні в Києві закрили 5 ресторанів, які працювали у розпал карантину. Всі мають знати героїв, - Поворозник 01
За вихідні в Києві закрили 5 ресторанів, які працювали у розпал карантину. Всі мають знати героїв, - Поворозник 02

Він також уточнив, що на підставі виявлених порушень на керівників закладів складено 3 протоколи. Крім того, 67 адміністративні протоколи виписали на відвідувачів цих закладів.

"І все це відбувається у той час, коли всі інші підприємці не працюють і потерпають від збитків, коли транспорт працює у спецрежимі, коли лікарні переповнені важкими хворими, коли лікарі виснажені бо працюють надважко і коли чи не щодня помирають біля півсотні людей", - резюмував Поворозник.

Як повідомлялося, слідчі поліції Києва в понеділок, 19 квітня відкрили кримінальне провадження через вечірку, влаштовану "слугою народу" Тищенком у Києві в розпал карантину.

карантин (18172) Держпродспоживслужба1 (586) Поворозник Микола (132)
Зебіли вони такі. Адже зеленомордому в Буковелі можна, тищенку теж можна , то чому їм не можна?
19.04.2021 17:05 Відповісти
Эти рестораны не для лохтората... Туда ходят те за кого они голосуют.
19.04.2021 17:07 Відповісти
А де отель Fairmont в списку, там Коля-Котлета святкував днюху дружини? Хоча... вибачте за дурне питання.
19.04.2021 17:08 Відповісти
В готелях ресторани працюють, бо постояльцям десь жрать ж треба... От Коля і скористався)
19.04.2021 17:11 Відповісти
Если ответить на Ваш вопрос в рифму, то можно так же дать ответ на вопрос где будет уголовное дело, которое завели по этому поводу. Мне почему то кажется что не было там никаких нарушений, поэтому и нет его в списке. В то время когда воровали и разъезжали по Мальдивам, Вы прицепились к какому то дню рождения! Так мы никогда не победим олигархов, товарисч!
19.04.2021 17:15 Відповісти
Какой цинизм на фоне того болта, который Тищенко клал на все эти карантины, демонстративно наказывать какие-то рыгаловки.
19.04.2021 17:15 Відповісти
...скотобаза...
19.04.2021 17:18 Відповісти
Это на правах рекламы?
19.04.2021 17:20 Відповісти
И Колю, каклетного папу, зильоного дерьмпутата, закрыли?
19.04.2021 21:02 Відповісти
 
 