За вихідні в Києві закрили 5 ресторанів, які працювали у розпал карантину. Всі мають знати "героїв", - Поворозник. ФОТО

За минулі вихідні в Києві закрили 5 нічних закладів, які працювали в порушення карантинних обмежень.

Про це повідомив перший заступник мера Києва Микола Поворозник на своїй сторінці в соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Для всіх правила однакові, але дехто чомусь вважає, що для нього є винятки. Зокрема, особливими себе вважали власники тих нічних закладів, що закрили цими вихідними, і відвідувачі, на яких склали адмінпротоколи", - зазначає він.

Поворозник додав, що групи контролю, що працюють у складі працівників Головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві, співробітників Департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації та ГУ Національної поліції у місті Києві перевірили 40 закладів на дотримання карантинних вимог.

За його словами, п’ять закладів, що працювали з порушенням карантину, закрили.

Дивіться також: У розпал локдауну "Слуга народу" Тищенко святкує день народження дружини в ресторані столичного готелю Fairmont. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Я переконаний, що всі мають знати "героїв". Тож мова йде про:

Ресторан-караоке "LEO" на вулиці Володимирській, 4;

Ресторан "JUST CAFE" на вулиці Богдана Хмельницького 39;

Ресторан "СТЕЙКХАУС" на вулиці Володимирській 49;

Нічний клуб "Fifty club" на вулиці Антоновича 50;

Нічний клуб "SPARKS" на вулиці Мечникова 3".





Він також уточнив, що на підставі виявлених порушень на керівників закладів складено 3 протоколи. Крім того, 67 адміністративні протоколи виписали на відвідувачів цих закладів.

"І все це відбувається у той час, коли всі інші підприємці не працюють і потерпають від збитків, коли транспорт працює у спецрежимі, коли лікарні переповнені важкими хворими, коли лікарі виснажені бо працюють надважко і коли чи не щодня помирають біля півсотні людей", - резюмував Поворозник.

Як повідомлялося, слідчі поліції Києва в понеділок, 19 квітня відкрили кримінальне провадження через вечірку, влаштовану "слугою народу" Тищенком у Києві в розпал карантину.