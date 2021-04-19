За вихідні в Києві закрили 5 ресторанів, які працювали у розпал карантину. Всі мають знати "героїв", - Поворозник. ФОТО
За минулі вихідні в Києві закрили 5 нічних закладів, які працювали в порушення карантинних обмежень.
Про це повідомив перший заступник мера Києва Микола Поворозник на своїй сторінці в соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
"Для всіх правила однакові, але дехто чомусь вважає, що для нього є винятки. Зокрема, особливими себе вважали власники тих нічних закладів, що закрили цими вихідними, і відвідувачі, на яких склали адмінпротоколи", - зазначає він.
Поворозник додав, що групи контролю, що працюють у складі працівників Головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві, співробітників Департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації та ГУ Національної поліції у місті Києві перевірили 40 закладів на дотримання карантинних вимог.
За його словами, п’ять закладів, що працювали з порушенням карантину, закрили.
"Я переконаний, що всі мають знати "героїв". Тож мова йде про:
Ресторан-караоке "LEO" на вулиці Володимирській, 4;
Ресторан "JUST CAFE" на вулиці Богдана Хмельницького 39;
Ресторан "СТЕЙКХАУС" на вулиці Володимирській 49;
Нічний клуб "Fifty club" на вулиці Антоновича 50;
Нічний клуб "SPARKS" на вулиці Мечникова 3".
Він також уточнив, що на підставі виявлених порушень на керівників закладів складено 3 протоколи. Крім того, 67 адміністративні протоколи виписали на відвідувачів цих закладів.
"І все це відбувається у той час, коли всі інші підприємці не працюють і потерпають від збитків, коли транспорт працює у спецрежимі, коли лікарні переповнені важкими хворими, коли лікарі виснажені бо працюють надважко і коли чи не щодня помирають біля півсотні людей", - резюмував Поворозник.
Як повідомлялося, слідчі поліції Києва в понеділок, 19 квітня відкрили кримінальне провадження через вечірку, влаштовану "слугою народу" Тищенком у Києві в розпал карантину.
