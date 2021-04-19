Десяток наркоділків варили метамфетамін і поширювали в столиці за допомогою таксистів. ФОТО

Лабораторію весь час перевозили з місця на місце, частину "товару" поставляли в Лук'янівське СІЗО.

"Вони організували діяльність нарколабораторії – необхідне обладнання могли оперативно переміщувати з одного місця на інше, приховуючи злочинну діяльність. Розповсюджували готову "продукцію" через месенджери та служби таксі по місту – для цього використовували підставних осіб, різні банківські рахунки та мобільні телефони. Відомо також, що частину "товару" збували утриманцям Київського слідчого ізолятора", - сказано в повідомленні.

До складу злочинної організації входило понад 10 осіб, переважно мешканці столиці. Сімох осіб затримали 31 березня, ще трьох - 17 квітня. Тоді ж силовики припинили діяльність нарколабораторії.

"За результатами проведених того ж дня обшуків виявили та вилучили: понад 50 л рідких речовин для виготовлення наркотиків, обладнання, порошкові речовини та інші складові "виробництва" загальною ринковою вартістю понад 500 тис. грн", - розповіли в поліції.

Силовики збираються повідомити всім учасникам угруповання про підозру за ч. 2 ст. 307 (виробництво наркотиків). Покарання за цією статтею - позбавлення волі на термін від 6 до 10 років з конфіскацією майна.






