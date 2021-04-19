УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4217 відвідувачів онлайн
Новини Фото
5 284 16

Десяток наркоділків варили метамфетамін і поширювали в столиці за допомогою таксистів. ФОТО

Лабораторію весь час перевозили з місця на місце, частину "товару" поставляли в Лук'янівське СІЗО.

Про це повідомляє департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

"Вони організували діяльність нарколабораторії – необхідне обладнання могли оперативно переміщувати з одного місця на інше, приховуючи злочинну діяльність. Розповсюджували готову "продукцію" через месенджери та служби таксі по місту – для цього використовували підставних осіб, різні банківські рахунки та мобільні телефони. Відомо також, що частину "товару" збували утриманцям Київського слідчого ізолятора", - сказано в повідомленні.

До складу злочинної організації входило понад 10 осіб, переважно мешканці столиці. Сімох осіб затримали 31 березня, ще трьох - 17 квітня. Тоді ж силовики припинили діяльність нарколабораторії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Групу наркоторговців затримано в Краматорську: Вилучено 5 кг амфетаміну вартістю близько 5 млн грн. ФОТОрепортаж

"За результатами проведених того ж дня обшуків виявили та вилучили: понад 50 л рідких речовин для виготовлення наркотиків, обладнання, порошкові речовини та інші складові "виробництва" загальною ринковою вартістю понад 500 тис. грн", - розповіли в поліції.

Силовики збираються повідомити всім учасникам угруповання про підозру за ч. 2 ст. 307 (виробництво наркотиків). Покарання за цією статтею - позбавлення волі на термін від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

Десяток наркоділків варили метамфетамін і поширювали в столиці за допомогою таксистів 01
Десяток наркоділків варили метамфетамін і поширювали в столиці за допомогою таксистів 02
Десяток наркоділків варили метамфетамін і поширювали в столиці за допомогою таксистів 03

Автор: 

наркотики (1472) Нацполіція (15498) боротьба з наркотиками (149)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Может зебилам вместо "организации" игральных гадюшников направить усилия на борьбу с наркомафией? Может уже давно пора давать минималку - 10 лет. А вот за такое - пожизненное ТОЛЬКО. Зачем этих тварей содержать? Или ждем "наркотического геноцида" ?
Посмотрите КАК работают цивилизованые страны в данном направлении.
Или у них "особые дети"? Ведь эти мрази направляют усилия на завлечекние новых "клиентов"
показати весь коментар
19.04.2021 18:39 Відповісти
+6
Десяток наркодельцов варили метамфетамин и распространяли по столице при помощи таксистов - Цензор.НЕТ 1013
показати весь коментар
19.04.2021 18:01 Відповісти
+4
Наркодельцы не боятся украинских законов, они на всё это ложили болт, потому что, эти законы для них уж слишком мягкие и это порождает ихнему процветанию.
показати весь коментар
19.04.2021 19:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а мусора ніпрічом
показати весь коментар
19.04.2021 17:59 Відповісти
В сизо завозили и никто об этом не знал...Может они вообще во двор для прогулки в СИЗО на такси заезжают, а вертухай на воротах честь отдает?
показати весь коментар
19.04.2021 18:53 Відповісти
Десяток наркодельцов варили метамфетамин и распространяли по столице при помощи таксистов - Цензор.НЕТ 8287
показати весь коментар
19.04.2021 18:01 Відповісти
Десяток наркодельцов варили метамфетамин и распространяли по столице при помощи таксистов - Цензор.НЕТ 1013
показати весь коментар
19.04.2021 18:01 Відповісти
Мет уже ведрами продают и варят в каждом подвале. Новость нашли...
показати весь коментар
19.04.2021 18:26 Відповісти
Может зебилам вместо "организации" игральных гадюшников направить усилия на борьбу с наркомафией? Может уже давно пора давать минималку - 10 лет. А вот за такое - пожизненное ТОЛЬКО. Зачем этих тварей содержать? Или ждем "наркотического геноцида" ?
Посмотрите КАК работают цивилизованые страны в данном направлении.
Или у них "особые дети"? Ведь эти мрази направляют усилия на завлечекние новых "клиентов"
показати весь коментар
19.04.2021 18:39 Відповісти
пускай жрут , хоть ужруться - балласт )
показати весь коментар
19.04.2021 19:13 Відповісти
на это детей случайно присаживают дура
показати весь коментар
19.04.2021 23:24 Відповісти
Наркодельцы не боятся украинских законов, они на всё это ложили болт, потому что, эти законы для них уж слишком мягкие и это порождает ихнему процветанию.
показати весь коментар
19.04.2021 19:14 Відповісти
в Днепре , азера на красной линии ( верх Мазепы , возле ступенек ) точку вновь открыли , те-же лица , и никто из правохранителей их не трогает , прикрытие фрукты -овощи ( как и везде ) , с раннего утра -до познего вечера , ночью не знаю , но сторож присутствует
показати весь коментар
19.04.2021 19:43 Відповісти
Ко мне сегодня в лесополосе в Минске двое *********. Им показалось я закладку откапал. Хотели отнять. Заставили карманы вывернуть. Облом, ничо нет. Спрашивали: бодрил, бодрил? У наркоманов "бодрил" - употреблял запрещённые вещества.
показати весь коментар
19.04.2021 20:26 Відповісти
походите по спальным районам по любому хоть одного закладчика или искателя вы увидите а то и не одного)))) это киев уверен дальше ещё хуже
показати весь коментар
19.04.2021 23:20 Відповісти
сделать анализ крови у старшекласников будет интересно
показати весь коментар
19.04.2021 23:21 Відповісти
Таких виробників хімічної наркоти потрібно не просто судити з конфіскацією, а ще й проводити лоботомію. І потім ця безмозка потвора має тихо і спокійно шаркаючи кирзою працювати до скону на уранових шахтах... Це вбивці. Масові вбивці. Є ще варіант - під загрозою засудження змушувати кидати все і переселятися в РФ - нехай там труять молодь і роблять з неї "кисіль".
показати весь коментар
20.04.2021 06:35 Відповісти
Синие канистры? Это не те, которые выбросили в Кизку? https://rubryka.com/ru/2021/04/19/himikaty-v-richtsi/
показати весь коментар
20.04.2021 08:38 Відповісти
Таксоси- зло.
показати весь коментар
20.04.2021 10:34 Відповісти
 
 