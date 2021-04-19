Напад на Україну в 2021 році не буде легкою прогулянкою, ворог зазнає величезних втрат, - Аваков. ФОТО
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, під час інспекції підрозділів МВС на лінії зіткнення, заявив, що Росія може не розраховувати на легке захоплення України. Починаючи з 2014 року – всі підрозділи МВС готувалися давати відсіч ворогу.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
"Сьогодні ми подивились на взаємодію і озброєння підрозділів, починаючи з полку "Азов", а також подивимось на роботу берегових служб системи МВС. Оскільки узбережжя Азовського моря для нас пріоритетний напрям з точки зору контролю країни та відсічі у випадку агресії та висадки ворожого десанту на територію України", - сказав Аваков.
Міністр наголосив, що всі підрозділи готові до виконання поставлених перед ними завдань.
"В ході перевірки ми виявили необхідність низки адміністративних рішень з точки зору забезпечення, як матеріального, так і військово-технічного. Такі рішення ми приймемо на рівні Кабінету міністрів та РНБО і будемо на 100% готові до виконання завдань. Починаючи з 2014 року – ми готуємось до наступу ворога. Ми розраховуємо, що готовність вбереже нашу землю і наших солдатів. Також розраховуємо, що у світової спільноти вистачить вміння та розуму втримати агресора від різких дій", - сказав голова МВС.
Міністр внутрішніх справ наголосив, що готовність підрозділів кардинально відрізняється від тієї, яка була у 2014 році. І з точки зору оснащення, і з точки зору бойового досвіду, і з точки зору ментальної готовності.
"Національна гвардія, поліцейські сили, прикордонники та навіть рятувальники, які значною мірою готові до ліквідації наслідків у зонах конфлікту, демонструють високий рівень підготовки. І хочу, щоб агресор зрозумів, напад на Україну – не буде легкою прогулянкою, це будуть величезні втрати для того, хто вирішить зайти на нашу землю без нашої згоди", - сказав Аваков.
Міністру внутрішніх справ продемонстрували дії спецпідрозділу КОРД у разі захоплення берегової споруди – її штурм та захоплення зловмисників шляхом десантування з води.
