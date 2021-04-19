УКР
Напад на Україну в 2021 році не буде легкою прогулянкою, ворог зазнає величезних втрат, - Аваков. ФОТО

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, під час інспекції підрозділів МВС на лінії зіткнення, заявив, що Росія може не розраховувати на легке захоплення України. Починаючи з 2014 року – всі підрозділи МВС готувалися давати відсіч ворогу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Сьогодні ми подивились на взаємодію і озброєння підрозділів, починаючи з полку "Азов", а також подивимось на роботу берегових служб системи МВС. Оскільки узбережжя Азовського моря для нас пріоритетний напрям з точки зору контролю країни та відсічі у випадку агресії та висадки ворожого десанту на територію України", - сказав Аваков.


Міністр наголосив, що всі підрозділи готові до виконання поставлених перед ними завдань.

Напад на Україну в 2021 році не буде легкою прогулянкою, ворог зазнає величезних втрат, - Аваков 01

"В ході перевірки ми виявили необхідність низки адміністративних рішень з точки зору забезпечення, як матеріального, так і військово-технічного. Такі рішення ми приймемо на рівні Кабінету міністрів та РНБО і будемо на 100% готові до виконання завдань. Починаючи з 2014 року – ми готуємось до наступу ворога. Ми розраховуємо, що готовність вбереже нашу землю і наших солдатів. Також розраховуємо, що у світової спільноти вистачить вміння та розуму втримати агресора від різких дій", - сказав голова МВС.

Напад на Україну в 2021 році не буде легкою прогулянкою, ворог зазнає величезних втрат, - Аваков 02
Напад на Україну в 2021 році не буде легкою прогулянкою, ворог зазнає величезних втрат, - Аваков 03

Міністр внутрішніх справ наголосив, що готовність підрозділів кардинально відрізняється від тієї, яка була у 2014 році. І з точки зору оснащення, і з точки зору бойового досвіду, і з точки зору ментальної готовності.

Напад на Україну в 2021 році не буде легкою прогулянкою, ворог зазнає величезних втрат, - Аваков 04

"Національна гвардія, поліцейські сили, прикордонники та навіть рятувальники, які значною мірою готові до ліквідації наслідків у зонах конфлікту, демонструють високий рівень підготовки. І хочу, щоб агресор зрозумів, напад на Україну – не буде легкою прогулянкою, це будуть величезні втрати для того, хто вирішить зайти на нашу землю без нашої згоди", - сказав Аваков.

Напад на Україну в 2021 році не буде легкою прогулянкою, ворог зазнає величезних втрат, - Аваков 05

Міністру внутрішніх справ продемонстрували дії спецпідрозділу КОРД у разі захоплення берегової споруди – її штурм та захоплення зловмисників шляхом десантування з води.

Напад на Україну в 2021 році не буде легкою прогулянкою, ворог зазнає величезних втрат, - Аваков 06
Напад на Україну в 2021 році не буде легкою прогулянкою, ворог зазнає величезних втрат, - Аваков 07

Тіпа авакофф буде воювати...
Мовчало б уже. Скільки грошей відколов від ЗСУ на своє утримання.
19.04.2021 18:38 Відповісти
Нападение на Украину в 2021 году не будет легким прогулкой, враг понесет огромные потери, - Аваков - Цензор.НЕТ 9121
19.04.2021 18:42 Відповісти
Нападение на Украину в 2021 году не будет легким прогулкой, враг понесет огромные потери, - Аваков - Цензор.НЕТ 5081
19.04.2021 18:35 Відповісти
еще немного...и Рюкзаков швырнет в писькограя стакан...)
19.04.2021 20:51 Відповісти
Если Аваков говорит, то так оно и будет, он всё знает, как и Гордон.
19.04.2021 20:53 Відповісти
Кілька років не заходив на "Цензор", але ж, на превеликий жаль, він як був, так і залишивсь "полєм бітви" московитських "тролів" та промосковських "неупереджених експертів"... Реально, ви, московити, ЗАДРАЛИ!!! Чому вам, ****...м, не "вісити" на власних московитських сайтах? Але ж ні, вам потрібно "а что там у хахлов"! Ну, нічого... Відіб'ємо і вашу "нєпабєдімую армію", і потім вас "підрівняємо"... Хто з вас думає, що ви "нєпабєдімиє", того хочу дуже засмутити, тому як майже 2400 років тому один такий "непереможний" теж вважав Македонців "попілом"... Вам це нічого не нагадує, вЯлікАскрЄпниЄ ДЕБІЛИ?!!!
19.04.2021 20:59 Відповісти
Нептунов надо много и ударных дронов. Такую доктрину утвердить - за каждую бомбу и ракету разорвавшуюся в Украине - 3 прилетают в кацапию в города. За ядерные надо гарантом Америку просить, раз свои прое"№ли
19.04.2021 21:33 Відповісти
Вже 7 років війни а він Маріуполь, Бердянськ і Херсон не може кардинально зачистити від сєпарні. Чого йому не вистачає ? Вся поліція, нацгвардія, погранци його.
19.04.2021 22:27 Відповісти
Ни один "гумконвой" не осмотрел и не завернул, хоть по проседанию автомобиля очевидно что грузы не гуманитарные . Тупо не осматривал и пропускал! Да и до его каденции погранцы были в СБУ. Случайность?
19.04.2021 22:52 Відповісти
Министр внутренних дел Арсен Аваков, во время инспекции подразделений МВД на линии соприкосновения, заявил, что Россия может не рассчитывать на легкий захват Украины Источник: https://censor.net/ru/p3260706

РЮКЗАКЕВІЧ БУДЕ ЛІЧНО ЇХАТИ НА ХАМЕРІ, СЛУХАТИ ЕЛТОНА ДЖОНА І

РОЗТРІЛЮВАТИ РАСЦЄЯН З КУЛЕМЕТА, а потім прокинеться і на тому сон
закінчиться
19.04.2021 23:45 Відповісти
всё правильно.
21.04.2021 01:03 Відповісти
с номером 485 это модернизированный газ-69?? бггг
24.04.2021 16:08 Відповісти
