УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4553 відвідувача онлайн
Новини Фото
8 606 23

Патрульний на особистому Subaru спровокував ДТП під Запоріжжям: одна людина загинула, чотирьох госпіталізовано. ФОТОрепортаж

На трасі Харків - Сімферополь під Запоріжжям сталася аварія, в якій одна людина загинула, ще троє - зазнали травм.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За попередньою інформацією, 18 квітня о 19:30 на автошляху Харків-Сімферополь 35-річний працівник Управління патрульної поліції в Запорізькій області, керуючи власним автомобілем "Subaru Legacy", при здійсненні обгону не впевнився в безпечності маневру, виїхав на зустрічну смугу де зіткнувся з автомобілем "Daewoo Nexia".

"У результаті ДТП, 29-річна пасажирка автомобіля "Subaru" від отриманих травм загинула на місці. Водій "Subaru" та його 7-річний син, а також 38-річна пасажирка автомобіля "Daewoo" з тілесними ушкодженнями госпіталізовані до лікарні. На щастя, 1-річний та 4-річний пасажири "Daewoo" в ДТП не постраждали", - йдеться в коментарі ДБР.

Попередня кваліфікація кримінального провадження: порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

В облуправлінні поліції уточнюють, що тілесних ушкоджень зазнали водій Subaru Legacy і двоє його пасажирів, серед яких 7-річна дитина, а також 38-річна жінка-пасажир автомобіля Dawoo Nexia.

Патрульний на особистому Subaru спровокував ДТП під Запоріжжям: одна людина загинула, чотирьох госпіталізовано 01
Патрульний на особистому Subaru спровокував ДТП під Запоріжжям: одна людина загинула, чотирьох госпіталізовано 02
Патрульний на особистому Subaru спровокував ДТП під Запоріжжям: одна людина загинула, чотирьох госпіталізовано 03

Дивіться також: Маршрутка насмерть збила жінку в Києві. ФОТО

Автор: 

ДТП (4543) Нацполіція (15498) смерть (6828) Запорізька область (4084) ДБР (3736)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
на начальника в область тянет если вообще в Киев не заберут ..Субару Легаси это вам не Ланос
показати весь коментар
19.04.2021 19:45 Відповісти
+9
Даже поверхностный анализ сообщений в СМИ явно свидетельствует о том
бухие мусора, прокуроры, и прочие госмрази (+ их отпрыски) убивают
гораздо больше людей на дорогах, чем профессора, учителя, грузчики и
т.д. В этом деле у них давно пальма первенства.
показати весь коментар
19.04.2021 20:22 Відповісти
+6
Слезы душат,когда читаешь про патрульного на субару,да еще легаси.Эта хрень сама стоит дурные деньги,а ремонт вообще космический-там только оригинальные запчасти.По их зарплате на ланос надо лет 7-8 копить.
показати весь коментар
19.04.2021 20:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
на начальника в область тянет если вообще в Киев не заберут ..Субару Легаси это вам не Ланос
показати весь коментар
19.04.2021 19:45 Відповісти
К успеху пацан идёт...
показати весь коментар
19.04.2021 19:47 Відповісти
На фронт спешил, там Аваков общий сбор трубит.
показати весь коментар
19.04.2021 19:56 Відповісти
Фанаты ночных покатушек.. "нежарко", "дорога же пустая", "не будь как все".
показати весь коментар
19.04.2021 20:01 Відповісти
Слезы душат,когда читаешь про патрульного на субару,да еще легаси.Эта хрень сама стоит дурные деньги,а ремонт вообще космический-там только оригинальные запчасти.По их зарплате на ланос надо лет 7-8 копить.
показати весь коментар
19.04.2021 20:03 Відповісти
Я в машинах особо не понимаю, но открыл цены посмотреть на эту модель, вполне доступная машина, особенно если б\у. Тут как говорится кто на что учился и как кому в жизни повезло. Ну, а по поводу что мент,- аварии совершают все, профессора, учителя, агрономы и грузчики, всякое бывает...Человека жаль.
показати весь коментар
19.04.2021 20:15 Відповісти
Даже поверхностный анализ сообщений в СМИ явно свидетельствует о том
бухие мусора, прокуроры, и прочие госмрази (+ их отпрыски) убивают
гораздо больше людей на дорогах, чем профессора, учителя, грузчики и
т.д. В этом деле у них давно пальма первенства.
показати весь коментар
19.04.2021 20:22 Відповісти
Это не правда, на них сми акцентируют внимание, вот и вся причина. В процентном соотношении они не больше и не меньше других воруют, грабят, убивают, провоцируют аварии. Говно и "а мне *****" есть среди всех верст населения.
показати весь коментар
19.04.2021 20:27 Відповісти
Это правда. Притом, что многие случаи мусорских поездочек с потерпевшими скрывается. Даже по манере езды бывает видно, что за рулем мусор, прокурор или сбушник. Когда-т ов нашем доме жил сбушник, и он постоянно ездил бухим в гавно, вываливался из-за руля еле-еле. Учителя и профессора так не делали.
показати весь коментар
19.04.2021 20:37 Відповісти
Может в Киеве СМИ и акцентируют внимание на работников полицаев но на периферии работник полицай бухой за рулем это обыденность
показати весь коментар
19.04.2021 21:54 Відповісти
наверно недоедал не пил пиво не курил ,что б на Субару Легаси накопить ..Субару это совмесный автоконцен двух брендов японских ,и производные не дешовые
показати весь коментар
19.04.2021 20:16 Відповісти
Да прям машина миллионеров, я херею, уже не знают к чему придраться) доступная же машина или заморское слово субару так смущает?)) Ну дык субару не бентли всякие)
показати весь коментар
19.04.2021 20:32 Відповісти
Субара хорошая машина. Утилитарная, пластик гремит но надежная и едет хорошо. Я одну разбил и живой 😀
показати весь коментар
19.04.2021 21:28 Відповісти
откуда умусоров деньги на субару? косить им заборонено законом
показати весь коментар
19.04.2021 20:56 Відповісти
Откуда-откуда. Прямо как маленький, честное слово. Угадай с одного раза
показати весь коментар
20.04.2021 03:55 Відповісти
Меня больше смущает, что в некоторых одаренных областях, в первую очередь вакцинировали новоприбывшим пфайзером пациентов! психдеспансера!!! , ну не ****** ли? На новость такую наткнулся в интернете. Ничего против их не имею, но мля они ли в первую очередь должны быть защищены?
показати весь коментар
19.04.2021 21:00 Відповісти
отмажут
показати весь коментар
19.04.2021 21:03 Відповісти
Ещё и наградят
показати весь коментар
20.04.2021 03:57 Відповісти
Гиркин и Вершинин. Ну просто дуэт пейсатых дегенератов.
показати весь коментар
19.04.2021 21:24 Відповісти
а что с водителем Дэу - испарился?
показати весь коментар
19.04.2021 21:26 Відповісти
зато ублюдочное мусорское государство запретило лохам-гражданам ацетон и марганцовку
мусора рулят, судьи жируют ....
показати весь коментар
19.04.2021 21:57 Відповісти
видя дтп с ментами приходишь к выводу что ни одна категория водителей не совершает дтп больше чем менты и в то же время им делают разного рода послабления. они имеют право ездить без ремней, они же бессмертны. им разрешили патрулировать на гражданских машинах и не включать оба проблесковые маяка, выставлять скрытие камеры даже на стенах помещений, то есть как раньше, сидеть в кустах скоро разрешат патрулировать пьяными в трусах, лишь бы жезл был в руках. аваков чемпион
показати весь коментар
20.04.2021 10:07 Відповісти
 
 