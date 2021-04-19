Патрульний на особистому Subaru спровокував ДТП під Запоріжжям: одна людина загинула, чотирьох госпіталізовано. ФОТОрепортаж

На трасі Харків - Сімферополь під Запоріжжям сталася аварія, в якій одна людина загинула, ще троє - зазнали травм.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За попередньою інформацією, 18 квітня о 19:30 на автошляху Харків-Сімферополь 35-річний працівник Управління патрульної поліції в Запорізькій області, керуючи власним автомобілем "Subaru Legacy", при здійсненні обгону не впевнився в безпечності маневру, виїхав на зустрічну смугу де зіткнувся з автомобілем "Daewoo Nexia".

"У результаті ДТП, 29-річна пасажирка автомобіля "Subaru" від отриманих травм загинула на місці. Водій "Subaru" та його 7-річний син, а також 38-річна пасажирка автомобіля "Daewoo" з тілесними ушкодженнями госпіталізовані до лікарні. На щастя, 1-річний та 4-річний пасажири "Daewoo" в ДТП не постраждали", - йдеться в коментарі ДБР.

Попередня кваліфікація кримінального провадження: порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

В облуправлінні поліції уточнюють, що тілесних ушкоджень зазнали водій Subaru Legacy і двоє його пасажирів, серед яких 7-річна дитина, а також 38-річна жінка-пасажир автомобіля Dawoo Nexia.







