Українські ВМС і корвет ВМС Румунії Horia Macellariu провели спільні тренування типу PASSEX у Чорному морі. ФОТОрепортаж

Впродовж другої половини минулого тижня українські ВМС провели спільні з Румунією тренування типу PASSEX в акваторії Чорного моря. До тренування було залучено визначені сили і засоби ВМС України і корвет Horia Macellariu ВМС Румунії.

Метою тренування було відпрацювання взаємодії у складі багатонаціональної тактичної групи відповідно до стандартів НАТО і підвищення рівня сумісності з іноземними партнерами.

Програма тренувань складалася з декількох етапів. Після зустрічі кораблів у точці рандеву, проведення візуального розпізнавання і перевірки зв'язку, було розпочато тренування з маневрування в строях і ордерах. Після закінчення першого етапу, учасники перейшли до корабельного бойового навчання з відбиття атак швидкісних малорозмірних плавзасобів.

Надалі були відпрацьовані такі елементи як: поповнення запасів на ходу траверзним способом і контроль за цивільним судноплавством у визначеному районі моря. У програму були включені і тренування з боротьби за живучість, під час якої румунський корвет грав роль пошкодженого корабля, а українські моряки відпрацьовували техніку його буксирування.





Також відбулися навчання з відбиття ударів противника під час нападу на корабель, що охороняється, з повітря.

