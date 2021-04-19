УКР
Українські ВМС і корвет ВМС Румунії Horia Macellariu провели спільні тренування типу PASSEX у Чорному морі. ФОТОрепортаж

Впродовж другої половини минулого тижня українські ВМС провели спільні з Румунією тренування типу PASSEX в акваторії Чорного моря. До тренування було залучено визначені сили і засоби ВМС України і корвет Horia Macellariu ВМС Румунії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВМС України.

Метою тренування було відпрацювання взаємодії у складі багатонаціональної тактичної групи відповідно до стандартів НАТО і підвищення рівня сумісності з іноземними партнерами.

Програма тренувань складалася з декількох етапів. Після зустрічі кораблів у точці рандеву, проведення візуального розпізнавання і перевірки зв'язку, було розпочато тренування з маневрування в строях і ордерах. Після закінчення першого етапу, учасники перейшли до корабельного бойового навчання з відбиття атак швидкісних малорозмірних плавзасобів.

Надалі були відпрацьовані такі елементи як: поповнення запасів на ходу траверзним способом і контроль за цивільним судноплавством у визначеному районі моря. У програму були включені і тренування з боротьби за живучість, під час якої румунський корвет грав роль пошкодженого корабля, а українські моряки відпрацьовували техніку його буксирування.

Також відбулися навчання з відбиття ударів противника під час нападу на корабель, що охороняється, з повітря.

на БДК "Нептун" поставить надо.места полно
19.04.2021 20:43 Відповісти
показывали кому-то заячий спекталь братьев шефиров?
19.04.2021 21:02 Відповісти
Нехай хлопці вчаться, чи підтримують своі знання ,все рівно це краще ніж висшему командному складу паркани фарбувати на дачах
19.04.2021 21:12 Відповісти
вот что у британцев нужно брать и притом срочно, так это фрегаты Type 23. Монтроз и Аргил они должны ближайшее время выводить из состава флота. Корабли на пять порядков лучше американских Перри, учитывая, что новее, современное ракетное вооружение и в прекрасном состоянии.

а с крейсера "- Украина можно сделать как вариант - Разведывательный корабль. Чем пилять его на металлом.
