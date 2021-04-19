УКР
6 084 20

Житель Харківщини купував в інтернеті і збирав зброю і боєприпаси, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Під час обшуку в рамках спеціальної державної операції "Зброя та вибухівка" у зловмисника знайшли коктейлі Молотова, пістолет-кулемет, гранати, глушники та патрони. Зброю та боєприпаси він купував через мережу інтернет і сам збирав.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Нацполіції.

8 квітня до оперативників ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла інформація про те, що житель району за місцям свого мешкання зберігає вогнепальну зброю, боєприпаси та вибухівку. 

Слідчим за даним фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

19 квітня в ході перевірки оперативної інформації по кримінальному провадженню на підставі ухвали суду поліцейські провели санкціонований обшук в домоволодінні 54-річного чоловіка в Дергачівському районі. Під час обшуку правоохоронці виявили пістолети різних моделей, пістолет-кулемет, 7 гранат РГД-5, 2 гранати Ф-1, 5 пляшок "коктейлю Молотова", 5 глушників для зброї, близько 1000 патронів різного калібру, верстати для обробки металу, комплектуючі для виготовлення вибухових речовин.

Речові докази вилучені та направлені на експертне дослідження. 

Чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.

Житель Харківщини купував в інтернеті і збирав зброю і боєприпаси, - Нацполіція 01
Житель Харківщини купував в інтернеті і збирав зброю і боєприпаси, - Нацполіція 02
Житель Харківщини купував в інтернеті і збирав зброю і боєприпаси, - Нацполіція 03
Житель Харківщини купував в інтернеті і збирав зброю і боєприпаси, - Нацполіція 04

Житель Харківщини купував в інтернеті і збирав зброю і боєприпаси, - Нацполіція 05
Житель Харківщини купував в інтернеті і збирав зброю і боєприпаси, - Нацполіція 06
Житель Харківщини купував в інтернеті і збирав зброю і боєприпаси, - Нацполіція 07
Житель Харківщини купував в інтернеті і збирав зброю і боєприпаси, - Нацполіція 08
Житель Харківщини купував в інтернеті і збирав зброю і боєприпаси, - Нацполіція 09


Житель Харківщини купував в інтернеті і збирав зброю і боєприпаси, - Нацполіція 10

боєприпаси зброя Нацполіція Правоохоронні органи силовики Харківщина
Топ коментарі
+24
за семь лет войны и оккупации с ежедневными убитыми такой склад должен был бы быть у каждого, официально с выездами на стрельбище, обучением, у кого нет бабла - давать в аренду, желающим - танк вскладчину и т.д. и т.п. а нас все это время кормили историями про белого бычка, возможно - целенаправленно.
показати весь коментар
19.04.2021 22:18 Відповісти
+8
А шо еще делать, когда в этой ватной клоаке нет никакой надежды ни на власть, ни на ментов, ни на соседей, даже на некоторых родственников-рашкодрочеров. Только на себя и берданку в огороде.
показати весь коментар
19.04.2021 21:47 Відповісти
+6
красавчик пули Hornady заряжал - ставлю лайк 👍
показати весь коментар
19.04.2021 21:39 Відповісти
красавчик пули Hornady заряжал - ставлю лайк 👍
показати весь коментар
19.04.2021 21:39 Відповісти
За коктейли Молотова и IEDs - толстый минус с занесением между глаз.
показати весь коментар
19.04.2021 21:56 Відповісти
коктейли молотова это последний аргумент тех кого не услышали (с)
Матьего Лютер Кинг
показати весь коментар
20.04.2021 00:14 Відповісти
Так отож-бо...
показати весь коментар
20.04.2021 00:17 Відповісти
Ех таке виробництво прикрили - залишиться армія без патронного заводу....
показати весь коментар
19.04.2021 21:43 Відповісти
тут оккупанты по кордоны с армией, всякие иноземные граждане про "неминуемый кризис" талдычут, склады повзрывали, заводы посносили а народ за подготовку к отпору щемят.
показати весь коментар
19.04.2021 21:44 Відповісти
второй уже за неделю Кацапское подполье готовит хлеб-соль?
показати весь коментар
19.04.2021 21:45 Відповісти
Мабудь навпаки, свідомі громадяни.
показати весь коментар
19.04.2021 21:48 Відповісти
А шо еще делать, когда в этой ватной клоаке нет никакой надежды ни на власть, ни на ментов, ни на соседей, даже на некоторых родственников-рашкодрочеров. Только на себя и берданку в огороде.
показати весь коментар
19.04.2021 21:47 Відповісти
мож войско жыдоугробурятское у границы налякало...держит оборону як умийе...
показати весь коментар
19.04.2021 21:54 Відповісти
Кулибин ,поощрить бы надо человека ...
показати весь коментар
19.04.2021 21:57 Відповісти
неплохо чувак прибарахлился.
показати весь коментар
19.04.2021 21:58 Відповісти
Уже не его...
показати весь коментар
20.04.2021 09:02 Відповісти
за семь лет войны и оккупации с ежедневными убитыми такой склад должен был бы быть у каждого, официально с выездами на стрельбище, обучением, у кого нет бабла - давать в аренду, желающим - танк вскладчину и т.д. и т.п. а нас все это время кормили историями про белого бычка, возможно - целенаправленно.
показати весь коментар
19.04.2021 22:18 Відповісти
Добре подготовился русню встречать
показати весь коментар
20.04.2021 01:28 Відповісти
если человек так фанатеет от оружия-шел бы служить в армию-там бесплатно выдают
показати весь коментар
20.04.2021 02:13 Відповісти
Господь Бог создал людей, Линкольн дал им свободу, а Кольт сделал их равными, смысл этой поговорки сложно доходит, до тех кто считает оружие прерогативой силовиков
показати весь коментар
20.04.2021 03:27 Відповісти
судаев какой-то в неховом состоянии, но пере-недоделанный...
показати весь коментар
20.04.2021 04:14 Відповісти
Партизана будущего выкрыли....
показати весь коментар
20.04.2021 09:03 Відповісти
Нельзя купить в интернете или в мобильном телефоне!
Купить можно в магазине, у соседа ...
показати весь коментар
20.04.2021 09:19 Відповісти
 
 