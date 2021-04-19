Житель Харківщини купував в інтернеті і збирав зброю і боєприпаси, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
Під час обшуку в рамках спеціальної державної операції "Зброя та вибухівка" у зловмисника знайшли коктейлі Молотова, пістолет-кулемет, гранати, глушники та патрони. Зброю та боєприпаси він купував через мережу інтернет і сам збирав.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Нацполіції.
8 квітня до оперативників ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла інформація про те, що житель району за місцям свого мешкання зберігає вогнепальну зброю, боєприпаси та вибухівку.
Слідчим за даним фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
19 квітня в ході перевірки оперативної інформації по кримінальному провадженню на підставі ухвали суду поліцейські провели санкціонований обшук в домоволодінні 54-річного чоловіка в Дергачівському районі. Під час обшуку правоохоронці виявили пістолети різних моделей, пістолет-кулемет, 7 гранат РГД-5, 2 гранати Ф-1, 5 пляшок "коктейлю Молотова", 5 глушників для зброї, близько 1000 патронів різного калібру, верстати для обробки металу, комплектуючі для виготовлення вибухових речовин.
Речові докази вилучені та направлені на експертне дослідження.
Чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.
