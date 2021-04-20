УКР
США перекинули в Польщу кілька десятків винищувачів, - міністр оборони Блащак. ФОТОрепортаж

США перекинули в Польщу кілька десятків винищувачів для відпрацювання ситуації, де може знадобитися екстрене перекидання авіації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Twitter повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Зазначають, що йдеться про декілька десятків винищувачів F-15 і F-16.

"US EUCOM відпрацьовує швидке перекидання ВВС у Європі з використанням, зокрема, польських аеродромів. Тренуючись разом, ми зміцнюємо безпеку нашого регіону", - йдеться в повідомленні.

США перекинули в Польщу кілька десятків винищувачів, - міністр оборони Блащак 01
США перекинули в Польщу кілька десятків винищувачів, - міністр оборони Блащак 02
США перекинули в Польщу кілька десятків винищувачів, - міністр оборони Блащак 03
США перекинули в Польщу кілька десятків винищувачів, - міністр оборони Блащак 04

США перебросили в Польшу несколько десятков истребителей, - министр обороны Блащак - Цензор.НЕТ 6065
20.04.2021 10:03
Польша сейчас является политическим и стратегическим партнёром США. Это сказывается даже на том, что американци визы для нас отменили. И газ каждый день танкерами-газовозами поставляют на гаховые хранилища в Свиноушце. Потому что сосисочники и жабоеды очень сильно дупу лижут Путлеру. А из истории вытекает, что кому Америка начинает помогать, то очень быстро развивается. Это было после войны с ФРГ, Францией, Западной Европой, Южной Кореей, Японией. В отличии от тех стран, которые оказались под СССР.
20.04.2021 09:59
США перебросили в Польшу несколько десятков истребителей, - министр обороны Блащак - Цензор.НЕТ 8458
20.04.2021 09:48
Где смешные картинки от политических экспертов???
20.04.2021 09:47
В очередной раз ***** всей переиграло. Величайший геополитик современности. Перед этим разосраться со всем миром получилось только у Гитлера.
показати весь коментар
20.04.2021 09:47
США перебросили в Польшу несколько десятков истребителей, - министр обороны Блащак - Цензор.НЕТ 8458
20.04.2021 09:48
США перебросили в Польшу несколько десятков истребителей, - министр обороны Блащак - Цензор.НЕТ 6065
20.04.2021 10:03
Вчера они красиво над Берлином прошли,днём,шестёрка Ф-15 с реверсивным следом,чтобы Ангела помнила - "Деды бомбили,можем повторить"..
20.04.2021 09:50
Польша сейчас является политическим и стратегическим партнёром США. Это сказывается даже на том, что американци визы для нас отменили. И газ каждый день танкерами-газовозами поставляют на гаховые хранилища в Свиноушце. Потому что сосисочники и жабоеды очень сильно дупу лижут Путлеру. А из истории вытекает, что кому Америка начинает помогать, то очень быстро развивается. Это было после войны с ФРГ, Францией, Западной Европой, Южной Кореей, Японией. В отличии от тех стран, которые оказались под СССР.
20.04.2021 09:59
Золоті слова про сосічників і жабоїдів. Зараз у них завдання від )(уйла нагнути Україну, щоб продовжити бізнес ез южуел. Гуманістичними принципами ситий не будеш, жабоїди знають
20.04.2021 18:12
На претензии России будет ответ: "ааа, вы про эти истребители?! Так они просто в ангарах застоялись, летчики очень просились полетать в Польшу. Че в Польшу? Ну а куда ж еще?!!" ))
20.04.2021 10:00
Польша - транзитная страна для этих самолетов , они предназначены для ВСУ
20.04.2021 10:56
бред
20.04.2021 11:41
https://twitter.com/sergeenko_i

https://twitter.com/sergeenko_i Хроника деградации @sergeenko_i

https://twitter.com/sergeenko_i https://twitter.com/sergeenko_i



Ну ок, допустим в Россию придут солдаты НАТО. И тогда они что? Сделают МРОТ в $167? Раздолбают дороги? Раскурочат лифты и засрут подъезды? Откроют вместо заводов торговые центры? Обложат население поборами? Будут продавать природные ресурсы и выводить деньги в офшоры? Или что?
20.04.2021 10:01
НАШ ОТВЕТ ЧЕМБЕРЛЕНУ :

США перекинули в Польщу кілька десятків винищувачів, - міністр оборони Блащак - Цензор.НЕТ 6242
20.04.2021 10:05
США перекинули в Польщу кілька десятків винищувачів, - міністр оборони Блащак - Цензор.НЕТ 6226
20.04.2021 10:06
Внешне похож на человека ,но это обманчиво ,как показало поведение и слова быдлонаселения Засрахи
20.04.2021 11:00
Мардовская авака.
20.04.2021 11:34
хм..... так это поц зажал яя с юем до гиматомы или это всё таки фэмина ??? делаем ставки
20.04.2021 19:12
говень протекла ? зато родная........
20.04.2021 19:08
Чим ближче до нас, тим краще!!!
20.04.2021 10:13
краще уже в Украину перекинути.
21.04.2021 01:48
нам нужно готовить аэродромы подскока и на кремль, на кремль.....
20.04.2021 10:17
ВІД БЕЗПІЛОТНИКА ДО МОДЕРНІЗАЦІЇ ВЕРТОЛЬОТІВ - ГЕНКОНСТРУКТОР КБ «ЛУЧ» РОЗПОВІВ ПРО ДЕТАЛІ РАКЕТНИХ ПРОЕКТІВ

Генеральний конструктор - генеральний директор державного КБ «ЛУЧ» Олег Коростельов в інтерв'ю програмі «Security Talks з Валентином Бадраком» розповів про деталі проектів, що веде КБ. Зокрема, в інтерв'ю йдеться про хід розробок та серійного виробництва ракетного комплексу «Нептун», випробувань РСЗВ «Вільха-М», випробувань проекту з модернізації бойового вертольоту, створення безпілотника «Сокіл-300» та про розвиток ракетних технологій в Україні.

Генеральний конструктор Олег Коростельов стверджує, що при належному державному фінансуванні ураїнський ВПК взмозі за рік виготовити 5 дивізіонів ракетних комплексів "Нептун".
Модернізація бойових вертольотів здійснюється за рахунок обігових коштів КБ "Луч", "Мотор Січ", "Фотоприладу" та ін. Олег Користельов вважає, що необхідно на державному рівні негайно вирішити питання з модернізації бойового вертольоту "Мі-24".
Більше тут: http://opk.com.ua/%d0%b2%d1%96%d0%b4-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%bf%d1%96%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%be-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%bd%d1%96%d0%b7%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%97-%d0%b2%d0%b5%d1%80/
20.04.2021 10:23
п.с.
Генеральний конструктор Олег Коростельов розповів, що Україна володіє найкращими технологіями в ракетобудівництві.
20.04.2021 10:28
Зрозуміло. Южмаш росіяни бомбити не будуть. Бо самим треба
20.04.2021 11:25
Тонкий намек "путинским соколам". В Украине их ждет птичкопад, причем к украинским ПВО-шники в любой момент могут подключиться истребители США. И это кстати не будет считаться нападением на РФ, так что повода размахивать ядерной дубинкой не будет.
20.04.2021 10:30
Не путайте кацапов с американцами. У кацапов нет ни средств ни опыта уничтожения ПВО "за несколько часов".
20.04.2021 10:45
Потому они сначала ликвидируют ПВО, а потом уже лезут.
20.04.2021 11:04
Иракское ПВО было одним из сильнейших в мире, однако оно не помогло. И кацапы зря надрачивают на свое "аналогвнетное" ПВО, небольшое количество дорогих дальнобойных комплексов вроде С-400 гораздо проще уничтожить, чем большое количество не слишком дальнобойных, но гораздо более дешевых Бук-ов.
20.04.2021 11:36
Будит как у вайне са срулями 100:1 и тренчел у мардовскай ашке.
20.04.2021 11:36
Хитрожопая татаромордва (возможно коллаборант -власовец неофашистского режима), завали свое лживое пропаГандонское черное .....рот! Пытается пугать оно, животное ,будете уничтожены, если попытаетесь рыпнуться на Украину, сейчас не 14й год !Да и то огребли уходящие за горизонт кладбища по всей Засрахе с чудо-батырами ....
20.04.2021 11:07
Там в моделировании участвовала только количественная оценка сил, качество было вынесено за скобки. Если с таким подходом смоделировать например операцию "Буря в пустыне", то получится, что американцы там потерпели сокрушительное поражение.
20.04.2021 11:02
Качество очень сложно смоделировать, там слишком много неизвестных в уравнении и нет четких правил. Нельзя заранее сказать как наложится качественное превосходство в одной области наложится на качественное превосходство в другой. В зависимости от ситуации там может быть и сложение и умножение и возведение в степень. Потому принимается допущение, что противники более-менее равны.
20.04.2021 11:22
Жду навздупления мардовскава людоеда с Крыму, у мине уже линия по производству пепельниц из чирипов мардвы и ковриков из иё шкуры заряжена.
20.04.2021 11:42
І що, в Польші ніхто не заявляє про "зовнішнє управління" на відміну від наших політиканів?
20.04.2021 10:35
Так ніхто нам польський ринок землі не пропонує, коли на поляка дозволяється найбільше по 200 га. А іноземці взагалі не мають право купувати грунти. Тому в них і Три мільони фермерів. А в нас по Зєлєному "ринку землі" дві ТНК скуплять всю землю через іноземні банки і фермерив взагалі не буде. Ті засіють все рапсом і соєю і в Україні почнеться четвертий голод після 1918-33-47рр.
20.04.2021 11:45
Ваня, от скажи, може фермер з 200 га одержати такий прибуток, щоб прогодувати свою сім'ю, купити техніку, добрива
20.04.2021 18:20
А що, треба так, як Косюк, що має сотні тисяч гектарів, виснажує грунти сояшником на експорт сировиною, а за надприбутки купує собі яхту за 200млн. дол??? А тепер не може її продати, доречі
20.04.2021 19:58
Косюк виснажує землю тому, що вона йому не належить - він її орендує. Була б своя він би думав про майбутнє цієї землі.
20.04.2021 20:19
ха-ха-ха.
21.04.2021 09:50
що смішного?
21.04.2021 17:00
те, що він думав би про щось крім власних грошей
24.04.2021 01:14
Ніякий фермер, пан Мамонов, не купить собі навіть 200 га. Бо не буде в нього таких грошей. Стартова ціна за гектар буде тисяча доларів, приблизно. Буде у фермера, у якого не вистачає коштів розрахуватись з арендодавцями, 200 тис. доларів, як з куща? Тим більш, що на аукціоні необмежені в грошах ТНК легко зможуть перебити будь яку ціну, щоб фермер пішов ні з чим.
20.04.2021 20:04
Фермери беруть кредити в банку і купляють землю і все необхідне. Обмежити кількість землі в одні руки треба, тільки так, щоб не плодити злидні в селі.
20.04.2021 20:22
Обмеження тільки для негромадян.
А для громадян - прогресивний податок на землю. Чим більше маєш - тим більше податків сплачуєш
21.04.2021 09:52
шож вы пшеки так ни разу клоуна в президенты и не выбрали...... абыдна блть..............
20.04.2021 19:14
Пора в Украину передислоцировать десяток или двадцать истребителей авиации США. Или передать в ленд-лиз Украине.
21.04.2021 01:44
 
 