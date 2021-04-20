США перекинули в Польщу кілька десятків винищувачів, - міністр оборони Блащак. ФОТОрепортаж

США перекинули в Польщу кілька десятків винищувачів для відпрацювання ситуації, де може знадобитися екстрене перекидання авіації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Twitter повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Зазначають, що йдеться про декілька десятків винищувачів F-15 і F-16.

"US EUCOM відпрацьовує швидке перекидання ВВС у Європі з використанням, зокрема, польських аеродромів. Тренуючись разом, ми зміцнюємо безпеку нашого регіону", - йдеться в повідомленні.

