14 970 69
США перекинули в Польщу кілька десятків винищувачів, - міністр оборони Блащак. ФОТОрепортаж
США перекинули в Польщу кілька десятків винищувачів для відпрацювання ситуації, де може знадобитися екстрене перекидання авіації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Twitter повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.
Зазначають, що йдеться про декілька десятків винищувачів F-15 і F-16.
"US EUCOM відпрацьовує швидке перекидання ВВС у Європі з використанням, зокрема, польських аеродромів. Тренуючись разом, ми зміцнюємо безпеку нашого регіону", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+29 Роман с камнем
показати весь коментар20.04.2021 10:03 Відповісти Посилання
+26 Oleksandr Yakushev
показати весь коментар20.04.2021 09:59 Відповісти Посилання
+20 Нестор Нетописець
показати весь коментар20.04.2021 09:48 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://twitter.com/sergeenko_i Хроника деградации @sergeenko_i
https://twitter.com/sergeenko_i https://twitter.com/sergeenko_i
Ну ок, допустим в Россию придут солдаты НАТО. И тогда они что? Сделают МРОТ в $167? Раздолбают дороги? Раскурочат лифты и засрут подъезды? Откроют вместо заводов торговые центры? Обложат население поборами? Будут продавать природные ресурсы и выводить деньги в офшоры? Или что?
Генеральний конструктор - генеральний директор державного КБ «ЛУЧ» Олег Коростельов в інтерв'ю програмі «Security Talks з Валентином Бадраком» розповів про деталі проектів, що веде КБ. Зокрема, в інтерв'ю йдеться про хід розробок та серійного виробництва ракетного комплексу «Нептун», випробувань РСЗВ «Вільха-М», випробувань проекту з модернізації бойового вертольоту, створення безпілотника «Сокіл-300» та про розвиток ракетних технологій в Україні.
Генеральний конструктор Олег Коростельов стверджує, що при належному державному фінансуванні ураїнський ВПК взмозі за рік виготовити 5 дивізіонів ракетних комплексів "Нептун".
Модернізація бойових вертольотів здійснюється за рахунок обігових коштів КБ "Луч", "Мотор Січ", "Фотоприладу" та ін. Олег Користельов вважає, що необхідно на державному рівні негайно вирішити питання з модернізації бойового вертольоту "Мі-24".
Більше тут: http://opk.com.ua/%d0%b2%d1%96%d0%b4-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%bf%d1%96%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%be-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%bd%d1%96%d0%b7%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%97-%d0%b2%d0%b5%d1%80/
Генеральний конструктор Олег Коростельов розповів, що Україна володіє найкращими технологіями в ракетобудівництві.
А для громадян - прогресивний податок на землю. Чим більше маєш - тим більше податків сплачуєш