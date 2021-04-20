Терористи мінують населені пункти на Донбасі російськими боєприпасами, - штаб ООС. ФОТОрепортаж

Українська сторона СЦКК повідомляє про випадки грубих порушень Мінських домовленостей і міжнародного гуманітарного права з боку збройних формувань Російської Федерації.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресцентрі штабу ООС, останнім часом окупанти дедалі частіше здійснюють дистанційне мінування місцевості із застосуванням заборонених Конвенцією ООН протипіхотних мін ПОМ-2. При цьому як засоби доставки найманці найчастіше використовують БПЛА і спеціально переоснащені гранати ПГ-7, тим самим наражаючи на небезпеку не лише військовослужбовців Збройних Сил України, а також місцеве населення, що особливо цинічно.

Від початку поточного року Українською стороною СЦКК зафіксовано 8 випадків застосування російськими найманцями мін ПОМ-2.

"За короткий період часу з 13 по 19 квітня верифіковано вже другий подібний випадок. При цьому перший 13 квітня цього року у безпосередній близькості до об'єкту цивільної інфраструктури - КПВВ "Майорськ", а другий – у населеному пункті Зайцеве.

19 квітня в нічний час російські окупанти за допомогою БПЛА скинули міни у житловому секторі, прекрасно розуміючи, що військових там немає. На щастя, цього разу обійшлося без жертв.

Військовослужбовцям гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" вдалося вчасно виявити та знешкодити небезпечні міни ПОМ-2, особливість яких полягає у тому, що їх неможливо знешкодити без вибуху. Міни встановлюються тільки засобами дистанційного мінування, а вибух заряду відбувається в момент спрацювання чутливих датчиків цілі, що несе особливу небезпеку для місцевого населення.

Для того щоб приховати, що смертельні боєприпаси найманцям поставляються з РФ, бойовики затирають маркування, де вказано номер партії виготовлення, завод та дата виготовлення боєприпасу", - зазначили у штабі ООС.

Українська сторона СЦКК інформує, що 17 квітня окупанти здійснили також обстріл житлового сектору Зайцевого із забороненого Мінськими домовленостями озброєння – мінометів калібру 120 мм. Міни влучили по вулиці Журавського 23 та 24, внаслідок чого було пошкоджено огорожу приватного господарства.

Всі зазначені злочини проросійських найманців були верифіковані Українською стороною СЦКК. Результати верифікації будуть слугувати беззаперечними доказами злочинів РФ на Українській землі.

Зазначені випадки свідчать про наміри Російської Федерації й надалі загострювати безпекову ситуацію на території України, використовуючи своїх найманців, та є яскравим прикладом нехтування мирних ініціатив Уряду України.

Про факти зазначених порушень з боку збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила СММ ОБСЄ.



















