На Чернігівщині загинув 16-річний киянин, який намагався зробити селфі на даху поїзда. ФОТОрепортаж
У Чернігівській області в результаті ураження струмом загинув 16-річний хлопець, який намагався зробити фото на даху поїзда.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сектор комунікації поліції Чернігівської області.
За даними поліції, 19 квітня приблизно о 21:00 на лінію "102" звернувся оператор швидкої допомоги з інформацією про те, що в одному із сіл Бобровицької територіальної громади хлопець заліз на поїзд і зазнав смертельного удару струмом від високовольтної лінії.
Поліцейські встановили, що підліток живе у Києві і нещодавно приїхав у гості до дідуся в село. Того дня він відпочивав разом з друзями в лісосмузі неподалік залізниці.
"Хлопець вирішив зробити селфі на вантажному вагоні, став на даху потяга на повен зріст, внаслідок чого отримав ураження електричним струмом від лінії з великою напругою. Від удару високовольтної лінії хлопця відкинуло на землю та він почав горіти. На допомогу підбігли його товариші і намагалися погасити полум’я. Однак підліток помер на місці події", - сказано в повідомленні.
Відомості про подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий Ніжинського районного відділу поліції відкрив провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) з приміткою "нещасний випадок".
Поліція Чернігівщини закликає громадян приділити увагу дітям та провести з ними роз’яснювальні бесіди щодо смертельної небезпеки, яку несуть розваги на залізничних станціях.
"У жодному разі не слід підійматися на вагони чи локомотиви. Пам’ятайте – високовольтна контактна мережа перебуває під високою напругою і результатом таких вчинків зазвичай стає ураження електричним струмом, часто – з летальними наслідками", - зазначили у відомстві.
Там в 9 из 10 случаев остаются только ботинки.....
жаль парня, лучше свое бесстрашие направил в правильное русло.
чего полез на крышу?
ведь наверняка смотрел видосы как горят лазающие по крышам электропоездов!
Следующий на выход ...
Клёвое получится селфи ?
Вдале вийшло?
цензор, в Украине нет деревень!!! есть села!!!
Це або самогубство або дійсно нещасний випадок