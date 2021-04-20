УКР
На Чернігівщині загинув 16-річний киянин, який намагався зробити селфі на даху поїзда. ФОТОрепортаж

У Чернігівській області в результаті ураження струмом загинув 16-річний хлопець, який намагався зробити фото на даху поїзда.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сектор комунікації поліції Чернігівської області.

За даними поліції, 19 квітня приблизно о 21:00 на лінію "102" звернувся оператор швидкої допомоги з інформацією про те, що в одному із сіл Бобровицької територіальної громади хлопець заліз на поїзд і зазнав смертельного удару струмом від високовольтної лінії.

Поліцейські встановили, що підліток живе у Києві і нещодавно приїхав у гості до дідуся в село. Того дня він відпочивав разом з друзями в лісосмузі неподалік залізниці.

На Чернігівщині загинув 16-річний киянин, який намагався зробити селфі на даху поїзда 01

"Хлопець вирішив зробити селфі на вантажному вагоні, став на даху потяга на повен зріст, внаслідок чого отримав ураження електричним струмом від лінії з великою напругою. Від удару високовольтної лінії хлопця відкинуло на землю та він почав горіти. На допомогу підбігли його товариші і намагалися погасити полум’я. Однак підліток помер на місці події", - сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У шкільному тирі в Черкасах 14-річний хлопець зазнав кульового поранення в голову. Підліток у вкрай важкому стані

Відомості про подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий Ніжинського районного відділу поліції відкрив провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) з приміткою "нещасний випадок".

На Чернігівщині загинув 16-річний киянин, який намагався зробити селфі на даху поїзда 02

Поліція Чернігівщини закликає громадян приділити увагу дітям та провести з ними роз’яснювальні бесіди щодо смертельної небезпеки, яку несуть розваги на залізничних станціях.

"У жодному разі не слід підійматися на вагони чи локомотиви. Пам’ятайте – високовольтна контактна мережа перебуває під високою напругою і результатом таких вчинків зазвичай стає ураження електричним струмом, часто – з летальними наслідками", - зазначили у відомстві.

+14
Он бы и в 26 остался бы дебилом...и в 36...и в 46...и в 56....но Природа побеспокоилась...и устранила свою ошибку...
20.04.2021 12:28 Відповісти
+7
Зачем браться, на 10кВ и 30 см достаточно для стекания разряда через тело в землю
20.04.2021 12:34 Відповісти
+7
Там не кабель...а троллея....без всякой изоляции...и напряжение 25 тысяч вольт....совсем не обязательно браться...достаточно приблизится...порядка 20 сантиметров и если сыро то и большее растояние......и такое напряжение пробьет через воздух...
20.04.2021 12:37 Відповісти
16 лет, а такой дебил!!
20.04.2021 12:20 Відповісти
Он бы и в 26 остался бы дебилом...и в 36...и в 46...и в 56....но Природа побеспокоилась...и устранила свою ошибку...
20.04.2021 12:28 Відповісти
хто следущий?
20.04.2021 12:44 Відповісти
Премия - Дарвина
20.04.2021 15:11 Відповісти
Надо сделать учебное видео крупным планом.
20.04.2021 12:22 Відповісти
Таких видео хватает
20.04.2021 12:35 Відповісти
Как человека прошивает током ?
20.04.2021 14:16 Відповісти
да есть такие , показывают особенно на курсах
20.04.2021 19:16 Відповісти
а я жив
20.04.2021 12:28 Відповісти
И ничего. И ничего. И ничего...
20.04.2021 14:19 Відповісти
он взялся за кабель или что?
20.04.2021 12:30 Відповісти
тысячи вольт, за кабель не успеешь схватиться
20.04.2021 12:34 Відповісти
да, и 50 см хватит вобщем к высоковольтному кабелю лучше не приближаться. если остаешься жив, обуглятся внутренние органы- инвалидом будешь
20.04.2021 22:11 Відповісти
Зачем браться, на 10кВ и 30 см достаточно для стекания разряда через тело в землю
20.04.2021 12:34 Відповісти
Там не кабель...а троллея....без всякой изоляции...и напряжение 25 тысяч вольт....совсем не обязательно браться...достаточно приблизится...порядка 20 сантиметров и если сыро то и большее растояние......и такое напряжение пробьет через воздух...
20.04.2021 12:37 Відповісти
эт просто молния
20.04.2021 12:45 Відповісти
Может...а может руки поднял что бы ракурс взять.... а в руках смартфон....да еще и на палке....
20.04.2021 12:55 Відповісти
Ты шо такой же как и этот неуч? Ты разве не знаешь что до 27000 вольт не обязательно дотрагиваться? в зависимости от влажности 27 000 вольт само до тебя дотянется
20.04.2021 12:38 Відповісти
Там і браться не треба... 27 КВТ. Там "пробиває" електродуга. Особливо, коли повітря зі значною вологістю... А у нас дощі вже який день... Пацан спрацював "громовідводом"...
20.04.2021 12:42 Відповісти
Дуга. Касаться не обязательно.
20.04.2021 19:59 Відповісти
Зе поколение.
20.04.2021 12:30 Відповісти
сколько было уже видей, как горят на крышах вагонов, но один хрен найдется дурачек
20.04.2021 12:35 Відповісти
Сочувствую неразумному((( Но сколько уже можно писать и показывать? Действительно как кто то написал выше может стоит показать все последствия крупным планом, хотя для многих это будет шоком.
20.04.2021 12:36 Відповісти
И для этого надо было ехать на Черниговщину?!
20.04.2021 12:38 Відповісти
Выпускники дистанционного обучения, ученики интернет-платформ, оторванные от реальной действительности
20.04.2021 12:41 Відповісти
Уже пора в школах, с первого класса, рассказывать про запрет кататься на крышах !!!
Там в 9 из 10 случаев остаются только ботинки.....
20.04.2021 12:44 Відповісти
и не спите в трансформаторной будке
20.04.2021 12:47 Відповісти
На Черниговщине погиб 16-летний киевлянин, пытавшийся сделать селфи на крыше поезда - Цензор.НЕТ 9050
20.04.2021 12:46 Відповісти
м-да сколько оказывается в Мире комнатных растений. родилось, просидело у мамки под юбкой, выросло и давать жмакать на цензоре комменты.
жаль парня, лучше свое бесстрашие направил в правильное русло.
20.04.2021 12:49 Відповісти
человек-молния, человек-факел...
20.04.2021 12:54 Відповісти
І хоч скільки вже писали про таке, і попереджали, а черга номінантів на премію Дарвіна не зменшується.
20.04.2021 12:58 Відповісти
вот млять!
чего полез на крышу?
ведь наверняка смотрел видосы как горят лазающие по крышам электропоездов!
20.04.2021 13:02 Відповісти
ОДНИМ дураком меньше !
Следующий на выход ...
20.04.2021 13:30 Відповісти
А что будет, если отлить с моста над железной дорогой на высоковольтные провода ?
Клёвое получится селфи ?
20.04.2021 14:18 Відповісти
Все люди по молодости совершают глупые поступки, но кому то везёт, а кому то нет
20.04.2021 14:27 Відповісти
кто-то на ютубе заработал, а кого-то похоронили. вообще, надо бы вести учет таких селферов, диггеров, зацеперов и т.п. и если вдруг кого пришибет - чтобы остальные лично могилу копали и цветочки носили, чисто в образовательных целях.
20.04.2021 15:43 Відповісти
и видосики тоже вполне будут:"друзья, сегодня мы хороним очередного нашего хорошего друга имярек, он неудачно поднял руку и теперь в гробу без нее"
20.04.2021 15:45 Відповісти
пора уже возвращать нокию 3310.
20.04.2021 18:20 Відповісти
Cелфі-то де?
Вдале вийшло?
20.04.2021 18:27 Відповісти
кто на войне за родину кто за фоточку по дурочке..........
20.04.2021 19:16 Відповісти
не ну это .... голова
20.04.2021 19:23 Відповісти
"В тот день он отдыхал вместе с друзьями в лесополосе" - ясен пень набухались и на подвиги потянуло!
20.04.2021 19:33 Відповісти
Дарвина еще пока никто не отменял ))
20.04.2021 22:24 Відповісти
...недавно приехал в гости к дедушке в деревню
цензор, в Украине нет деревень!!! есть села!!!
21.04.2021 01:51 Відповісти
що ж це прикол такий селфі на вагонах, дохнуть і всеодно лізуть
21.04.2021 08:51 Відповісти
Дивує стаття "Навмисне вбивство"
Це або самогубство або дійсно нещасний випадок
21.04.2021 09:24 Відповісти
 
 