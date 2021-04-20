Вакцинація препаратом Coronavac розпочалася на Луганщині. ФОТОрепортаж
У Луганську область надійшло 800 доз вакцини Coronavac китайського виробництва для захисту від коронавірусної інфекції маломобільних людей, осіб, які доглядають за ними, працівників освіти, які беруть участь у ЗНО.
Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі Луганської ОДА, вакцина надійшла з розрахунком ревакцинації у 28-денний термін для 400 осіб.
Сьогодні, 20 квітня, першим отримав щеплення голова Луганської Асоціації організацій осіб з інвалідністю Микола Надулічний.
Він зазначив, що почувається після вакцинації добре. Вакцину отримала і мама Миколи.
Також на базі КНП "Сєверодонецький центр первинної медико-санітарної допомоги" відбулася вакцинація вчителів, які братимуть участь у проведенні ЗНО.
За словами директора закладу Олександра Дегтярьова, отримано 200 доз вакцини з урахуванням ревакцинації для 100 людей. Сьогодні відбудуться виїзди мобільних бригад до маломобільних груп населення.
Усі процедури відбулися за стандартами: медпрацівники запитували про самопочуття, можливі протипоказання, заміряли тиск та температуру, попередили про можливі побічні ефекти у вигляді почервоніння в місці щеплення, невеликого підвищення температури та недомагання. Щеплення добровільні й безоплатні.
У пресслужбі ЛОДА додали, що в Луганській області очікується розподіл вакцини Pfizer виробництва Бельгії у кількості 4680 доз для мешканців інтернатів та будинків для літніх людей, працівників цих закладів, Державної служби з надзвичайних ситуацій та Державної прикордонної служби.
Також в області продовжується щеплення вакциною Covishield/Astrazeneca виробництва Індії, яка надійшла у кількості 14 300 доз.
На теперішній час на Луганщині було провакциновано 11 880 осіб, з них 5100 військовослужбовців, які беруть участь в операції Об’єднаних сил.
Вы вообще думаете о чем пафосно заявляете?
На всю Луганщину пришло вакцин на 400 человек.....
Когда уподобившись рашке будем открывать остановки... туалеты....? Танцевать танцы ракет?
Предоставили китайскую бодягу во флаконах. Инструкцию к препарату на государственном языке никто из мед.работников нигде найти не может. Вопрос к Степанову - где инструкция и прочие регистрационные документы на государственном языке, и как его подельник Бабенко регистрировал эту вакцину в Украине без инструкции к применению? В сауне с девками регистрировали, что ли?
От тех, кто прививаются, требуют паспортные данные и идентификационный код, люди отказываются, т.к. боятся предоставлять. Для чего для вакцинации персональные данные и идентификационный код?
Козлы, а не чиновники - всю медицинскую систему раздолбали, и всё у них через задницу. Только барыга Радуцкий, нажившийся на масках, с умным видом всезнающего еврейского мальчика вещает про короно-волны. Убожество, а не руководители.