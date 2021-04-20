УКР
Вакцинація препаратом Coronavac розпочалася на Луганщині. ФОТОрепортаж

Вакцинація препаратом Coronavac розпочалася на Луганщині. ФОТОрепортаж

У Луганську область надійшло 800 доз вакцини Coronavac китайського виробництва для захисту від коронавірусної інфекції маломобільних людей, осіб, які доглядають за ними, працівників освіти, які беруть участь у ЗНО.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі Луганської ОДА, вакцина надійшла з розрахунком ревакцинації у 28-денний термін для 400 осіб.

Сьогодні, 20 квітня, першим отримав щеплення голова Луганської Асоціації організацій осіб з інвалідністю Микола Надулічний.

Він зазначив, що почувається після вакцинації добре. Вакцину отримала і мама Миколи.

Вакцинація препаратом Coronavac розпочалася на Луганщині 01

Також на базі КНП "Сєверодонецький центр первинної медико-санітарної допомоги" відбулася вакцинація вчителів, які братимуть участь у проведенні ЗНО.

За словами директора закладу Олександра Дегтярьова, отримано 200 доз вакцини з урахуванням ревакцинації для 100 людей. Сьогодні відбудуться виїзди мобільних бригад до маломобільних груп населення.

Вакцинація препаратом Coronavac розпочалася на Луганщині 02

Вакцинація препаратом Coronavac розпочалася на Луганщині 03

Вакцинація препаратом Coronavac розпочалася на Луганщині 04
Вакцинація препаратом Coronavac розпочалася на Луганщині 05
Вакцинація препаратом Coronavac розпочалася на Луганщині 06

Усі процедури відбулися за стандартами: медпрацівники запитували про самопочуття, можливі протипоказання, заміряли тиск та температуру, попередили про можливі побічні ефекти у вигляді почервоніння в місці щеплення, невеликого підвищення температури та недомагання. Щеплення добровільні й безоплатні.

У пресслужбі ЛОДА додали, що в Луганській області очікується розподіл вакцини Pfizer виробництва Бельгії у кількості 4680 доз для мешканців інтернатів та будинків для літніх людей, працівників цих закладів, Державної служби з надзвичайних ситуацій та Державної прикордонної служби.

Також в області продовжується щеплення вакциною Covishield/Astrazeneca виробництва Індії, яка надійшла у кількості 14 300 доз.

На теперішній час на Луганщині було провакциновано 11 880 осіб, з них 5100 військовослужбовців, які беруть участь в операції Об’єднаних сил.

