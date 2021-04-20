Вакцинація препаратом Coronavac розпочалася на Луганщині. ФОТОрепортаж

У Луганську область надійшло 800 доз вакцини Coronavac китайського виробництва для захисту від коронавірусної інфекції маломобільних людей, осіб, які доглядають за ними, працівників освіти, які беруть участь у ЗНО.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі Луганської ОДА, вакцина надійшла з розрахунком ревакцинації у 28-денний термін для 400 осіб.

Сьогодні, 20 квітня, першим отримав щеплення голова Луганської Асоціації організацій осіб з інвалідністю Микола Надулічний.

Він зазначив, що почувається після вакцинації добре. Вакцину отримала і мама Миколи.

Також на базі КНП "Сєверодонецький центр первинної медико-санітарної допомоги" відбулася вакцинація вчителів, які братимуть участь у проведенні ЗНО.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Залишками Pfizer не будуть вакцинувати лідерів думок і політиків, - Степанов. ВIДЕО

За словами директора закладу Олександра Дегтярьова, отримано 200 доз вакцини з урахуванням ревакцинації для 100 людей. Сьогодні відбудуться виїзди мобільних бригад до маломобільних груп населення.

Також читайте: Процес вакцинації майже провальний по всьому світу, - Степанов











Усі процедури відбулися за стандартами: медпрацівники запитували про самопочуття, можливі протипоказання, заміряли тиск та температуру, попередили про можливі побічні ефекти у вигляді почервоніння в місці щеплення, невеликого підвищення температури та недомагання. Щеплення добровільні й безоплатні.

У пресслужбі ЛОДА додали, що в Луганській області очікується розподіл вакцини Pfizer виробництва Бельгії у кількості 4680 доз для мешканців інтернатів та будинків для літніх людей, працівників цих закладів, Державної служби з надзвичайних ситуацій та Державної прикордонної служби.

Також в області продовжується щеплення вакциною Covishield/Astrazeneca виробництва Індії, яка надійшла у кількості 14 300 доз.

На теперішній час на Луганщині було провакциновано 11 880 осіб, з них 5100 військовослужбовців, які беруть участь в операції Об’єднаних сил.