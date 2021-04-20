СБУ заблокувала масштабний механізм розкрадання дизпалива в "Укрзалізниці": збитки можуть сягати десятків мільйонів гривень. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила масштабний механізм розкрадання дизельного палива в АТ "Укрзалізниця".

Як інформує Цензор.НЕТ у пресслужбі СБУ, оперативники спецслужби встановили, що "схема" діяла в більшості структурних підрозділів товариства протягом тривалого часу. За висновком фахівців галузі, збитки від цього механізму можуть сягати десятків мільйонів гривень.

Задокументовано, що функціонування корупційного механізму не припинялося навіть в умовах критично низьких залишків дизпалива на залізниці.

Зокрема, в ході проведення перевірок співробітники СБ України спільно з представниками офісу безпеки АТ "Укрзалізниця" виявили значні порушення в одному зі структурних підрозділів регіональної філії "Південна залізниця".

Правоохоронці отримали докази причетності керівництва цього підрозділу до розкрадання палива. Щоб приховати виявлені факти, зловмисники запропонували хабар представнику офісу з безпеки АТ "Укрзалізниця" - керівнику ревізійної комісії.







Оперативники спецслужби затримали в Харкові організатора схеми при передачі всієї суми неправомірної вигоди. Зараз йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Викриття незаконного механізму проведено Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України спільно з УСБУ в Харківській області, Офісом безпеки

АТ "Укрзалізниця" і слідчими Печерського УП ГУ Нацполіції в м. Києві під процесуальним керівництвом Печерської окружної прокуратури Києва.

СБ України спільно з АТ "Укрзалізниця" продовжує вживати заходів щодо недопущення зриву перевізного процесу на залізничному транспорті через брак дизельного палива.

Нагадаємо, раніше в "Укрзалізниці" заявили, що запасів палива вистачить на чотири доби.