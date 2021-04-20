СБУ заблокувала масштабний механізм розкрадання дизпалива в "Укрзалізниці": збитки можуть сягати десятків мільйонів гривень. ФОТОрепортаж
Служба безпеки України викрила масштабний механізм розкрадання дизельного палива в АТ "Укрзалізниця".
Як інформує Цензор.НЕТ у пресслужбі СБУ, оперативники спецслужби встановили, що "схема" діяла в більшості структурних підрозділів товариства протягом тривалого часу. За висновком фахівців галузі, збитки від цього механізму можуть сягати десятків мільйонів гривень.
Задокументовано, що функціонування корупційного механізму не припинялося навіть в умовах критично низьких залишків дизпалива на залізниці.
Зокрема, в ході проведення перевірок співробітники СБ України спільно з представниками офісу безпеки АТ "Укрзалізниця" виявили значні порушення в одному зі структурних підрозділів регіональної філії "Південна залізниця".
Правоохоронці отримали докази причетності керівництва цього підрозділу до розкрадання палива. Щоб приховати виявлені факти, зловмисники запропонували хабар представнику офісу з безпеки АТ "Укрзалізниця" - керівнику ревізійної комісії.
Оперативники спецслужби затримали в Харкові організатора схеми при передачі всієї суми неправомірної вигоди. Зараз йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Викриття незаконного механізму проведено Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України спільно з УСБУ в Харківській області, Офісом безпеки
АТ "Укрзалізниця" і слідчими Печерського УП ГУ Нацполіції в м. Києві під процесуальним керівництвом Печерської окружної прокуратури Києва.
СБ України спільно з АТ "Укрзалізниця" продовжує вживати заходів щодо недопущення зриву перевізного процесу на залізничному транспорті через брак дизельного палива.
Нагадаємо, раніше в "Укрзалізниці" заявили, що запасів палива вистачить на чотири доби.
Уряд включив ігнор, «у нас всє харашо!».
Щойно УЗ визнала очевидне: запасу пального залишилося на 4 дні (насправді, ще менше).
Причому, на Придніпровській і Південно-Західній регіональних залізницях запасу палива на 2 доби.
До речі, такий розпачливий прес-реліз УЗ бачу вперше.
Все, до чого торкається Зеленський, перетворюється в ...