УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9817 відвідувачів онлайн
Новини Фото
5 078 16

СБУ заблокувала масштабний механізм розкрадання дизпалива в "Укрзалізниці": збитки можуть сягати десятків мільйонів гривень. ФОТОрепортаж

СБУ заблокувала масштабний механізм розкрадання дизпалива в "Укрзалізниці": збитки можуть сягати десятків мільйонів гривень. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила масштабний механізм розкрадання дизельного палива в АТ "Укрзалізниця".

Як інформує Цензор.НЕТ у пресслужбі СБУ, оперативники спецслужби встановили, що "схема" діяла в більшості структурних підрозділів товариства протягом тривалого часу. За висновком фахівців галузі, збитки від цього механізму можуть сягати десятків мільйонів гривень.

Задокументовано, що функціонування корупційного механізму не припинялося навіть в умовах критично низьких залишків дизпалива на залізниці.

Зокрема, в ході проведення перевірок співробітники СБ України спільно з представниками офісу безпеки АТ "Укрзалізниця" виявили значні порушення в одному зі структурних підрозділів регіональної філії "Південна залізниця".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Запасів палива "Укрзалізниці" вистачить на чотири доби, - пресслужба компанії

Правоохоронці отримали докази причетності керівництва цього підрозділу до розкрадання палива. Щоб приховати виявлені факти, зловмисники запропонували хабар представнику офісу з безпеки АТ "Укрзалізниця" - керівнику ревізійної комісії.

СБУ заблокувала масштабний механізм розкрадання дизпалива в Укрзалізниці: збитки можуть сягати десятків мільйонів гривень 01
СБУ заблокувала масштабний механізм розкрадання дизпалива в Укрзалізниці: збитки можуть сягати десятків мільйонів гривень 02
СБУ заблокувала масштабний механізм розкрадання дизпалива в Укрзалізниці: збитки можуть сягати десятків мільйонів гривень 03

Оперативники спецслужби затримали в Харкові організатора схеми при передачі всієї суми неправомірної вигоди. Зараз йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Викриття незаконного механізму проведено Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України спільно з УСБУ в Харківській області, Офісом безпеки
АТ "Укрзалізниця" і слідчими Печерського УП ГУ Нацполіції в м. Києві під процесуальним керівництвом Печерської окружної прокуратури Києва.

СБ України спільно з АТ "Укрзалізниця" продовжує вживати заходів щодо недопущення зриву перевізного процесу на залізничному транспорті через брак дизельного палива.

Нагадаємо, раніше в "Укрзалізниці" заявили, що запасів палива вистачить на чотири доби.

СБУ (13379) Укрзалізниця (7053) дизпаливо (1352)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
СБУ заблокировала масштабный механизм хищения дизтоплива в "Укрзализныце": убытки могут достигать десятков миллионов гривен - Цензор.НЕТ 7056
показати весь коментар
20.04.2021 16:45 Відповісти
+6
Зерно съели,дизтопливом запили,что бы не подавится.
показати весь коментар
20.04.2021 16:46 Відповісти
+6
Сирожа пособник
показати весь коментар
20.04.2021 16:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хищения.Заняться больше нечем?Страна-шпионами,кишит...
показати весь коментар
20.04.2021 16:42 Відповісти
Это внутрение шпионы.
показати весь коментар
20.04.2021 16:47 Відповісти
Виходить, що дизпаливо миші випили?
показати весь коментар
20.04.2021 16:43 Відповісти
Зерно съели,дизтопливом запили,что бы не подавится.
показати весь коментар
20.04.2021 16:46 Відповісти
лешенко и найем - в действии...
показати весь коментар
20.04.2021 16:47 Відповісти
Каждая вот такая хрень имеет своих выгодополучателей с Именем и Фамилией.
показати весь коментар
20.04.2021 16:44 Відповісти
СБУ заблокировала масштабный механизм хищения дизтоплива в "Укрзализныце": убытки могут достигать десятков миллионов гривен - Цензор.НЕТ 7056
показати весь коментар
20.04.2021 16:45 Відповісти
Сирожа пособник
показати весь коментар
20.04.2021 16:46 Відповісти
Этот больше по колесным парам от Пинчука.....
показати весь коментар
20.04.2021 16:46 Відповісти
СБУ заблокировала масштабный механизм хищения дизтоплива в "Укрзализныце": убытки могут достигать десятков миллионов гривен - Цензор.НЕТ 951
показати весь коментар
20.04.2021 16:52 Відповісти
https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan/posts/10158575765378439 Volodymyr Omelyan: Минулого тижня я написав, що запасу пального на Укрзалізниці залишилося на тиждень.

Уряд включив ігнор, «у нас всє харашо!».

Щойно УЗ визнала очевидне: запасу пального залишилося на 4 дні (насправді, ще менше).

Причому, на Придніпровській і Південно-Західній регіональних залізницях запасу палива на 2 доби.

До речі, такий розпачливий прес-реліз УЗ бачу вперше.

Все, до чого торкається Зеленський, перетворюється в ...

СБУ заблокировала масштабный механизм хищения дизтоплива в "Укрзализныце": убытки могут достигать десятков миллионов гривен - Цензор.НЕТ 5704
показати весь коментар
20.04.2021 16:53 Відповісти
Фейк, депутат Слуг сказал, коррупции уже нет.
показати весь коментар
20.04.2021 16:53 Відповісти
Так слуг тоже нет, одни панычи.
показати весь коментар
20.04.2021 16:57 Відповісти
А над кріслом висить герб Московського князівства.
показати весь коментар
20.04.2021 20:05 Відповісти
Огласитете, пожалуйста, % отката на котором сидел серлещ, за то что "не замечал" схемы!
показати весь коментар
20.04.2021 23:18 Відповісти
 
 