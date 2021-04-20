Схованку з боєприпасами, що належить найманцеві "ЛНР", виявлено на Луганщині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У Луганській області правоохоронці виявили схованку з боєприпасами, що належить найманцеві "ЛНР".

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила начальник відділу комунікації поліції Луганській області, інформує Цензор.НЕТ

"190 одиниць різного виду боєприпасів - постріли ВОГ-17М та ПГ-7С, ручні камулятивні гранати, РПГ, вишибні заряди та тротилові частини до гранат ПГ-7Л, вишибні двигунні заряди до ПТРК "Конкурс", набої різного калібру – весь цей смертоносний арсенал був надійно прихований 41-річним мешканцем м. Привілля, якого слідчі у березні цього року оголосили у розшук за підозрою у скоєні злочину, передбаченого статтею 260 КК України (Створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності), як учасника НЗФ так званої "ЛНР" , - ідеться в повідомленні.

Слідчими була отримана інформація про те, що ще у 2014 році цей чоловік, перебуваючи у складі НЗФ, вночі привозив на вантажному автомобілі якісь мішки та носив їх до свого будинку.

За дорученням слідчого, під процесуальним керівництвом прокуратури, оперативники поліції Лисичанська та Управління карного розшуку разом з працівниками СБУ під час проведення оперативно-розшукових заходів виявили цілий арсенал смертоносних боєприпасів різного виду і калібру, який був акуратно упакований у мішках та схований у різних містах (кухонні меблі, стелажі тощо) у літній кухні на подвір’ї домоволодіння чоловіка.

Вилучене направлено до НДЕКЦ на дослідження. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).