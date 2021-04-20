Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом поранення 14-річного підлітка в шкільному тирі в Черкасах: тренера затримано. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
За фактом кульового поранення 14-річного підлітка в тирі дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ) №2, яка розташована в приміщенні 9-ї гімназії Черкас, порушено кримінальне провадження. Поліція встановлює всі обставини події.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі поліції Черкаської області.
"На занятті зі стрільби в школі в Черкасах 14-річний хлопець отримав кульове поранення в голову. Зараз він у вкрай важкому стани. Слідчі вивчають кримінальне провадження", - сказано в повідомленні.
У поліції зазначили, що повідомлення про те, що дев'ятикласника поранили в тирі, що розташований у приміщенні однієї зі шкіл міста, в поліцію надійшло від медиків близько 18:30 19 квітня.
Працівники швидкої допомоги, які прибули на виклик, виявили, що підліток перебуває в критичному стані без свідомості і з кровотечею з голови. Його доставили в реанімацію Черкаської обласної дитячої лікарні.
За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативна група, керівництво ГУНП у Черкаській області, працівники ювенальної превенції і дозвільної системи.
На місці події правоохоронці встановили, що учень 9 класу під час тренування з кульової стрільби отримав поранення в той час, коли тренер-викладач вийшов із приміщення тиру.
Речові докази з місця події поліцейські вилучили і відправили на відповідні експертизи.
Тренера затримано відповідно до статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.
За даним фактом порушено кримінальне провадження за частиною по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство), ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами), ч. 1 ст. 264 (Недбале зберігання вогнепальної зброї і бойових припасів) Кримінального кодексу України. Поліція встановлює всі обставини події.
Слідство за даним фактом триває.
Пареньку дай Бог выздоровления. Бедные родители......
Причин может несколько...
1) плохой инструктаж...Не до конца разъяснили, что на людей оружие наводить нельзя, а щенок не послушал и навел..
2) слишком затяжной инструктаж ... запугали так что при слове "боевой патрон" затрусились руки....В глазах потемнело и случайно развернулся в сторону товарища....((((
Запугивание ответственностью деморализует...человек не может выполнять нормально свою работу...теряется координация движений... Те действия которые человек делал постоянно превращаются в цирк как движения клоуна....((((
В таких условиях он мог и рикошет поймать в голову.
Помню мой школьный тир - это бетонные трубы в конце мишень с уловителем.
Очевидно что речь о 22-м калибре, которым тоже можно убить человека, особенно если "удачно" попасть. Правда оно ещё зависит от начальной скорости пули и формы пули (это варьируется в широких пределах)... Надеюсь парень выживет.
1. Техніку безпеки ретельно пояснюють і за неї дрючать нещадно. Особливо нарваним дітям видають по 1 патрону на постріл і дивляться як вони стріляють, щоб без фокусів.
2. Якщо в групу дивом попаде людина з вавкою в голові, то він/вона завжди зможе вистрелити в себе чи в сусіда. Просто тому, що в якийсь момент в руках буде заряджена бойова зброя.
Те що сталось трагедія, яку нажаль було майже неможливо відвернути. Психіатр має фільтрувати бажаючих і у досвідчених тренерів теж є чуйка на проблемних. В цьому випадку система дала збій. Разом з тим, у нас сотні тирів де стріляють тисячі дітей - вони якось дають собі раду.
Ті, хто за станом здоров'я постійно звільнений від фізри, до стрільб із ТОЗ-8 не допускались.
Стрільби із ТОЗ-8 були тренуванням перед виїздом наприкінці 10 класу у в/ч на три доби на казарму для бойових стрільб із АК-74 та інших занять (орієнтування, риття окопів, стройова...).
Але тут описаний стрілецький гурток, тобто, фільтрація була.
Косяк керівника - залишив без нагляду зі зброєю.