Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом поранення 14-річного підлітка в шкільному тирі в Черкасах: тренера затримано. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За фактом кульового поранення 14-річного підлітка в тирі дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ) №2, яка розташована в приміщенні 9-ї гімназії Черкас, порушено кримінальне провадження. Поліція встановлює всі обставини події.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі поліції Черкаської області.

"На занятті зі стрільби в школі в Черкасах 14-річний хлопець отримав кульове поранення в голову. Зараз він у вкрай важкому стани. Слідчі вивчають кримінальне провадження", - сказано в повідомленні.

У поліції зазначили, що повідомлення про те, що дев'ятикласника поранили в тирі, що розташований у приміщенні однієї зі шкіл міста, в поліцію надійшло від медиків близько 18:30 19 квітня.

Працівники швидкої допомоги, які прибули на виклик, виявили, що підліток перебуває в критичному стані без свідомості і з кровотечею з голови. Його доставили в реанімацію Черкаської обласної дитячої лікарні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Куля прошила мозок. Стан вкрай важкий", - у Черкасах прооперували 14-річного підлітка, пораненого в шкільному тирі

За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативна група, керівництво ГУНП у Черкаській області, працівники ювенальної превенції і дозвільної системи.

На місці події правоохоронці встановили, що учень 9 класу під час тренування з кульової стрільби отримав поранення в той час, коли тренер-викладач вийшов із приміщення тиру.

Речові докази з місця події поліцейські вилучили і відправили на відповідні експертизи.

Тренера затримано відповідно до статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.







За даним фактом порушено кримінальне провадження за частиною по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство), ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами), ч. 1 ст. 264 (Недбале зберігання вогнепальної зброї і бойових припасів) Кримінального кодексу України. Поліція встановлює всі обставини події.

Слідство за даним фактом триває.