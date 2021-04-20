УКР
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом поранення 14-річного підлітка в шкільному тирі в Черкасах: тренера затримано. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За фактом кульового поранення 14-річного підлітка в тирі дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ) №2, яка розташована в приміщенні 9-ї гімназії Черкас, порушено кримінальне провадження. Поліція встановлює всі обставини події.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі поліції Черкаської області.

"На занятті зі стрільби в школі в Черкасах 14-річний хлопець отримав кульове поранення в голову. Зараз він у вкрай важкому стани. Слідчі вивчають кримінальне провадження", - сказано в повідомленні.

У поліції зазначили, що повідомлення про те, що дев'ятикласника поранили в тирі, що розташований у приміщенні однієї зі шкіл міста, в поліцію надійшло від медиків близько 18:30 19 квітня.

Працівники швидкої допомоги, які прибули на виклик, виявили, що підліток перебуває в критичному стані без свідомості і з кровотечею з голови. Його доставили в реанімацію Черкаської обласної дитячої лікарні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Куля прошила мозок. Стан вкрай важкий", - у Черкасах прооперували 14-річного підлітка, пораненого в шкільному тирі

За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативна група, керівництво ГУНП у Черкаській області, працівники ювенальної превенції і дозвільної системи.

На місці події правоохоронці встановили, що учень 9 класу під час тренування з кульової стрільби отримав поранення в той час, коли тренер-викладач вийшов із приміщення тиру.

Речові докази з місця події поліцейські вилучили і відправили на відповідні експертизи.

Тренера затримано відповідно до статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом поранення 14-річного підлітка в шкільному тирі в Черкасах: тренера затримано 01
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом поранення 14-річного підлітка в шкільному тирі в Черкасах: тренера затримано 02
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом поранення 14-річного підлітка в шкільному тирі в Черкасах: тренера затримано 03

За даним фактом порушено кримінальне провадження за частиною по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство), ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами), ч. 1 ст. 264 (Недбале зберігання вогнепальної зброї і бойових припасів) Кримінального кодексу України. Поліція встановлює всі обставини події.

Слідство за даним фактом триває.

+10
Капец..... Наверняка какой-то неадекват, "балуясь", выстрелил в голову чьему-то ребёнку..... Всем известно, ЧТО начинает твориться в классе, когда на уроке из него выходит учитель.... КАК МОЖНО было, ЗНАЯ ЭТО, оставлять без надзора утырков с оружием на руках??? Если не в состоянии обеспечить безопасность ВСЕМ детям, зачем нужны такие "уроки"? Чувак таки заслужил нары. Как и тот, кто стрелял.
Пареньку дай Бог выздоровления. Бедные родители......
20.04.2021 17:33 Відповісти
+3
Возможно сам себе выстрелил, всякое бывает...
20.04.2021 17:51 Відповісти
+3
Я думаю тепер кабінет міністрів має негайно прийняти рішення про закриття тирів, яких і так практично не має, при тому, що війна на порозі та й взагалі потрібно закрити школи, як осередки масового скупчення дегенератів. Краще нехай вдома сидять і далі онлайн деградують в тік тоці чи за стрілялками там то по справжньому в голову не прилітає, а якщо прилетіло, то є аптечка і ще 9 життів....
20.04.2021 19:22 Відповісти
Знав хлопця- мріяв про самогубство саме з пістолета в скроню. В результаті він тупо повісився.
20.04.2021 17:59 Відповісти
Я думал тоз-8...а тут пистолет...к сожалению с пистолетом это возможно...(((((
Причин может несколько...
1) плохой инструктаж...Не до конца разъяснили, что на людей оружие наводить нельзя, а щенок не послушал и навел..
2) слишком затяжной инструктаж ... запугали так что при слове "боевой патрон" затрусились руки....В глазах потемнело и случайно развернулся в сторону товарища....((((
Запугивание ответственностью деморализует...человек не может выполнять нормально свою работу...теряется координация движений... Те действия которые человек делал постоянно превращаются в цирк как движения клоуна....((((
20.04.2021 18:02 Відповісти
И я о том же! Зачем такие занятия? Учим "патриотизму", как на Донбассе? Там детей в детских садах учат надевать военную форму, казарменным порядкам, солдатской муштре.... Маразм.
20.04.2021 18:57 Відповісти
Зачем этот "патриотизм", обучение молодёжи обращаться с оружием, мы за мир и любовь, когда придут оккупанты мы им цветы в дула пушек совать будем, как терпилы в Белоруси делали
20.04.2021 20:12 Відповісти
Це секція спортивної стрільби. Туди нікого силою не заганяють.
20.04.2021 21:12 Відповісти
Казочка про соломяного бычка...
20.04.2021 17:37 Відповісти
Тренер сяде....
20.04.2021 17:58 Відповісти
что то тут не так...
20.04.2021 18:05 Відповісти
А где на фото ТИР?? Где огневые рубежи?? Где пулеуловители??
20.04.2021 18:08 Відповісти
Нет там ничего. Обычное помещение и мишень на стуле.
В таких условиях он мог и рикошет поймать в голову.
Помню мой школьный тир - это бетонные трубы в конце мишень с уловителем.
20.04.2021 18:25 Відповісти
Мішень на стулі всього лиш навчальний посібник і знаходиться в метрі від вогневого рубежа.
20.04.2021 18:50 Відповісти
Вогневі рубежі - дві зелені стійки коло прапора (третє фото), кулевловлювачі ЗА мішенями (дальня затемнена стіна перше фото).
20.04.2021 18:48 Відповісти
Все є. В кінці 90х я особисто там був і бачив. Це діючий стрілецький тир з усім обладнанням і захистом. Один з двох в місті, доступний для школярів.
20.04.2021 21:17 Відповісти
Если исключить злонамеренное преступление или самоубийство, то налицо элементарное нарушение техники пользования оружием. Там есть чёткие правила, которые никогда нельзя нарушать.
Очевидно что речь о 22-м калибре, которым тоже можно убить человека, особенно если "удачно" попасть. Правда оно ещё зависит от начальной скорости пули и формы пули (это варьируется в широких пределах)... Надеюсь парень выживет.
20.04.2021 18:15 Відповісти
Тир по фото не для детей,рядом со стреляющим должен быть только инструктор,остальные ждуд позади стреляющего
20.04.2021 18:56 Відповісти
Я думаю тепер кабінет міністрів має негайно прийняти рішення про закриття тирів, яких і так практично не має, при тому, що війна на порозі та й взагалі потрібно закрити школи, як осередки масового скупчення дегенератів. Краще нехай вдома сидять і далі онлайн деградують в тік тоці чи за стрілялками там то по справжньому в голову не прилітає, а якщо прилетіло, то є аптечка і ще 9 життів....
20.04.2021 19:22 Відповісти
какое пулевое ранение им только воробья ранить можно ахахахацирк
20.04.2021 19:22 Відповісти
Я думал там винтовки типа ТОЗ... А раз короткоствол, и в новостях писали, что пуля вошла в правый висок, а вышла слева, то не исключен и самострел
20.04.2021 20:37 Відповісти
Хто бував в стрілецьких секціях, той знає що:
1. Техніку безпеки ретельно пояснюють і за неї дрючать нещадно. Особливо нарваним дітям видають по 1 патрону на постріл і дивляться як вони стріляють, щоб без фокусів.

2. Якщо в групу дивом попаде людина з вавкою в голові, то він/вона завжди зможе вистрелити в себе чи в сусіда. Просто тому, що в якийсь момент в руках буде заряджена бойова зброя.

Те що сталось трагедія, яку нажаль було майже неможливо відвернути. Психіатр має фільтрувати бажаючих і у досвідчених тренерів теж є чуйка на проблемних. В цьому випадку система дала збій. Разом з тим, у нас сотні тирів де стріляють тисячі дітей - вони якось дають собі раду.
20.04.2021 21:27 Відповісти
Так було на заняттях із початкової військової підготовки.
Ті, хто за станом здоров'я постійно звільнений від фізри, до стрільб із ТОЗ-8 не допускались.
Стрільби із ТОЗ-8 були тренуванням перед виїздом наприкінці 10 класу у в/ч на три доби на казарму для бойових стрільб із АК-74 та інших занять (орієнтування, риття окопів, стройова...).
Але тут описаний стрілецький гурток, тобто, фільтрація була.
Косяк керівника - залишив без нагляду зі зброєю.
22.04.2021 12:47 Відповісти
марголина чи шо ?
20.04.2021 23:03 Відповісти
 
 