3 407 11

Розпочато розслідування за фактом застосування найманцями РФ заборонених мін ПОМ-2 у Донецькій області, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Представники незаконних збройних формувань РФ двічі за допомогою безпілотного літального апарату скинули заборонені нормами міжнародного гуманітарного права міни ПОМ-2.

Під процесуальним керівництвом Управління нагляду в кримінальних провадженнях щодо злочинів, скоєних на тимчасово окупованих територіях у Донецькій області та в умовах збройного конфлікту, Донецька облпрокуратура почала кримінальне провадження за фактом порушення окупаційними військами РФ законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13 і 19 квітня 2021 року представники незаконних збройних формувань РФ за допомогою безпілотного літального апарату скинули заборонені нормами міжнародного гуманітарного права міни ПОМ-2 поблизу КПВВ "Майорське" і на території житлового сектора с. Зайцеве Донецької області.

"Такі дії окупантів є порушенням Протоколу про заборону або обмеження застосування мін, мін-пасток та інших пристроїв із поправками, внесеними 3 травня 1996 року, а також Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I) від 8 червня 1977 року. Встановлені окупантами міни вчасно виявлені військовослужбовцями Збройних сил України та знешкоджені", - йдеться в повідомленні.

Розпочато розслідування за фактом застосування найманцями РФ заборонених мін ПОМ-2 у Донецькій області, - Офіс Генпрокурора 01
Розпочато розслідування за фактом застосування найманцями РФ заборонених мін ПОМ-2 у Донецькій області, - Офіс Генпрокурора 02
Розпочато розслідування за фактом застосування найманцями РФ заборонених мін ПОМ-2 у Донецькій області, - Офіс Генпрокурора 03

мінування (1221) Донецька область (9648) Офіс Генпрокурора (3438)
Топ коментарі
+2
Кацапня і дитячі іграшки мінувала.Розпочато розслідування за фактом застосування найманцями РФ заборонених мін ПОМ-2 у Донецькій області, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 6344
20.04.2021 18:59 Відповісти
+2
Россия Оттавскую "бумагу" не подписала-- вот и всё.
Ответственности -- ни какой.
20.04.2021 20:48 Відповісти
+1
Война! Враг стреляет! А 5 колонна имитирует оборону: прокуроры на врага бумажки пишут...
20.04.2021 18:42 Відповісти
І чо? Зелені хочуть налякати дирявих їжаків голими дупами?
20.04.2021 18:39 Відповісти
Война! Враг стреляет! А 5 колонна имитирует оборону: прокуроры на врага бумажки пишут...
20.04.2021 18:42 Відповісти
мда подлые мины!
20.04.2021 18:48 Відповісти
Что там расследовать хоть? Применяли или нет? Так ясно, вроде бы всё... Или это "расследование" чтоб обеспечить "работой" экспертов по такого рода расследованиям?
20.04.2021 18:49 Відповісти
Все по квартальному. При таком презе только остается прокуратуре вести расследования о том, как тебя насиловали фаллосом запрещенных размеров не поднимая вопрос о незаконном взломе с проникновением в твою квартиру.
20.04.2021 18:51 Відповісти
А які у нас є дозволені міни? Хай список опублікують. Я б прикупив собі парочку
20.04.2021 18:54 Відповісти
У нас есть разрешенное мнение при выборе правительства. Или ты хочешь врага из нашей земли прогнать, или ты голосуешь за мир несмотря на умирающих каждый день наших парней. Не бывает "посередине".
20.04.2021 19:01 Відповісти
задолбал уже этот бред про запрещённые мины и всякие конвенции . кацапы не подписывали эти протоколы про запрещение противопехотных мин - просто отказались и на них это не распространяется . а вот наши умники подписывали
20.04.2021 20:08 Відповісти
20.04.2021 18:59 Відповісти
и что даст расследование?
20.04.2021 19:02 Відповісти
20.04.2021 20:48 Відповісти
 
 