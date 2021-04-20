Розпочато розслідування за фактом застосування найманцями РФ заборонених мін ПОМ-2 у Донецькій області, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Представники незаконних збройних формувань РФ двічі за допомогою безпілотного літального апарату скинули заборонені нормами міжнародного гуманітарного права міни ПОМ-2.

Під процесуальним керівництвом Управління нагляду в кримінальних провадженнях щодо злочинів, скоєних на тимчасово окупованих територіях у Донецькій області та в умовах збройного конфлікту, Донецька облпрокуратура почала кримінальне провадження за фактом порушення окупаційними військами РФ законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13 і 19 квітня 2021 року представники незаконних збройних формувань РФ за допомогою безпілотного літального апарату скинули заборонені нормами міжнародного гуманітарного права міни ПОМ-2 поблизу КПВВ "Майорське" і на території житлового сектора с. Зайцеве Донецької області.

"Такі дії окупантів є порушенням Протоколу про заборону або обмеження застосування мін, мін-пасток та інших пристроїв із поправками, внесеними 3 травня 1996 року, а також Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I) від 8 червня 1977 року. Встановлені окупантами міни вчасно виявлені військовослужбовцями Збройних сил України та знешкоджені", - йдеться в повідомленні.

