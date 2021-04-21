УКР
20 856 27

Питання для Президента, вечірка Тищенка, Зе!Вікторина. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Питання для Президента, вечірка Тищенка, Зе!Вікторина. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Може, вже й не попустить ...

Питання для Президента, вечірка Тищенка, Зе!Вікторина. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Два роки вже пролетіло...

Питання для Президента, вечірка Тищенка, Зе!Вікторина. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Вам не  соромно?

Питання для Президента, вечірка Тищенка, Зе!Вікторина. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Вікторина для Зе!Виборців

Питання для Президента, вечірка Тищенка, Зе!Вікторина. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

На пам'ять з Парижа

Питання для Президента, вечірка Тищенка, Зе!Вікторина. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Народна прикмета

Питання для Президента, вечірка Тищенка, Зе!Вікторина. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Зе!Позиція

Питання для Президента, вечірка Тищенка, Зе!Вікторина. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Свіжий випуск

Автор: 

Топ коментарі
+40
Вопросы для Президента, вечеринка Тищенко, Зе!викторина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4372
показати весь коментар
21.04.2021 09:09 Відповісти
+30
Вопросы для Президента, вечеринка Тищенко, Зе!викторина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 584
показати весь коментар
21.04.2021 09:12 Відповісти
+21
Питання для Президента, вечірка Тищенка, Зе!Вікторина. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1304
показати весь коментар
21.04.2021 10:17 Відповісти
Вопросы для Президента, вечеринка Тищенко, Зе!викторина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1505
показати весь коментар
21.04.2021 09:08 Відповісти
Обличчя зеленої влади. Більшого українці не отримають
показати весь коментар
21.04.2021 09:09 Відповісти
Вопросы для Президента, вечеринка Тищенко, Зе!викторина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 584
показати весь коментар
21.04.2021 09:12 Відповісти
Классно. Смешные картинки))))
показати весь коментар
21.04.2021 09:09 Відповісти
Вопросы для Президента, вечеринка Тищенко, Зе!викторина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4372
показати весь коментар
21.04.2021 09:09 Відповісти
Це ж треба було під час війни прибрати гідного суперника футіну.
Натомість обрати оце непорозуміння. Зате посміємось...А може то фуйло з нас посміється.
І стане вироком за дурнувате голосування.
показати весь коментар
21.04.2021 09:12 Відповісти
Колись сам так перебрав з каніфоллю, що спрацювала пожежна сигналізація
показати весь коментар
21.04.2021 10:23 Відповісти
Было бы весело,если б не было так грустно
показати весь коментар
21.04.2021 09:10 Відповісти
Пристали к бедолаге Тищенко. Человек скорее всего привился подпольным Pfizerom из под полы у Крадуцкого. Так что он не заболеет и имеет полное право отмечать день рождение жены в кругу друзей
показати весь коментар
21.04.2021 09:10 Відповісти
Просто межі поведінки політиків контролюється суспільством - в толеруванні тієї чи іншої поведінки. Спробувала би тая дупо-Котлета провернути подібне в штатах. Швидко б за штанці вишвирнули.
показати весь коментар
21.04.2021 09:14 Відповісти
і другой пресси у мєня для вас нєту...

https://mobile.twitter.com/dneprlena
https://mobile.twitter.com/dneprlena
https://mobile.twitter.com/dneprlena


https://mobile.twitter.com/dneprlena

https://mobile.twitter.com/dneprlena ШаЛєна Місія https://mobile.twitter.com/dneprlena @dneprlena https://mobile.twitter.com/dneprlena/status/1384631395667034114 7 ч

що ви хотіли знати про медіа-хвойд-бєніних-викормишей, але соромились спитати - мовою двох скрінів
Катерина Коберник, шеф-редактор «Бабеля» - Ірині Ромалійській, Радио Свобода

Вопросы для Президента, вечеринка Тищенко, Зе!викторина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3080
показати весь коментар
21.04.2021 09:12 Відповісти
Вопросы для Президента, вечеринка Тищенко, Зе!викторина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3351
показати весь коментар
21.04.2021 09:13 Відповісти
Вот,лять,как голосить,в воюющей стране,за главнокомандующего из "рассмеши комика"-зесрань первая...а как пришло время им камни собирать -то порохоботы виноваты)
показати весь коментар
21.04.2021 09:32 Відповісти
Вопросы для Президента, вечеринка Тищенко, Зе!викторина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8256

Вопросы для Президента, вечеринка Тищенко, Зе!викторина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9743
показати весь коментар
21.04.2021 09:17 Відповісти
https://mobile.twitter.com/lysytsyn7410
https://mobile.twitter.com/lysytsyn7410
https://mobile.twitter.com/lysytsyn7410 Ли-Си-Цын https://mobile.twitter.com/lysytsyn7410 @lysytsyn7410 https://mobile.twitter.com/lysytsyn7410/status/1384529030054039555 14 ч

Це мер Херсона. Зараз...

Питання для Президента, вечірка Тищенка, Зе!Вікторина. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 413
показати весь коментар
21.04.2021 09:18 Відповісти
Питання для Президента, вечірка Тищенка, Зе!Вікторина. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3492
показати весь коментар
21.04.2021 09:37 Відповісти
Питання для Президента, вечірка Тищенка, Зе!Вікторина. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7103
показати весь коментар
21.04.2021 10:08 Відповісти
Сьогодні ж юбілей !
Питання для Президента, вечірка Тищенка, Зе!Вікторина. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 853
показати весь коментар
21.04.2021 10:11 Відповісти
Питання для Президента, вечірка Тищенка, Зе!Вікторина. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1304
показати весь коментар
21.04.2021 10:17 Відповісти
Грусть заключается в том, что у быдло папы и мамы растут дети, при том все они в своих родителях
показати весь коментар
21.04.2021 10:37 Відповісти
Не грусть а генетика 🧬. Гены быдлопапы и хрючемамы гаследуются по гетерозиготрому типу Аа х Вв = АВ +Ав+ аВ+ ав.... Поєтому при любом сочетании быдлогены в доминанте...
показати весь коментар
21.04.2021 10:51 Відповісти
А посмешней на ***** ничего нет? На мервячука зовсiм нiчого. Оце так гумор в порохобота!
показати весь коментар
21.04.2021 11:18 Відповісти
 
 