Питання для Президента, вечірка Тищенка, Зе!Вікторина. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Може, вже й не попустить ...
Два роки вже пролетіло...
Вам не соромно?
Вікторина для Зе!Виборців
На пам'ять з Парижа
Народна прикмета
Зе!Позиція
Свіжий випуск
Топ коментарі
+40 Прощай немытая раССея
+30 Підлога Маккартні
+21 Стрелок
Натомість обрати оце непорозуміння. Зате посміємось...А може то фуйло з нас посміється.
І стане вироком за дурнувате голосування.
https://mobile.twitter.com/dneprlena ШаЛєна Місія https://mobile.twitter.com/dneprlena @dneprlena https://mobile.twitter.com/dneprlena/status/1384631395667034114 7 ч
що ви хотіли знати про медіа-хвойд-бєніних-викормишей, але соромились спитати - мовою двох скрінів
Катерина Коберник, шеф-редактор «Бабеля» - Ірині Ромалійській, Радио Свобода
https://mobile.twitter.com/lysytsyn7410
https://mobile.twitter.com/lysytsyn7410 Ли-Си-Цын https://mobile.twitter.com/lysytsyn7410 @lysytsyn7410 https://mobile.twitter.com/lysytsyn7410/status/1384529030054039555 14 ч
Це мер Херсона. Зараз...