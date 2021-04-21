1 тис. доларів США за право перебування в Україні: ДБР затримало на Херсонщині чиновника міграційної служби. ФОТОрепортаж

Співробітники ДБР затримали начальника одного з відділів управління Державної міграційної служби в Херсонській області, який за гроші обіцяв "посприяти" іноземному громадянину в отриманні права на перебування в Україні.

"За попередньою інформацією, посадовець за 1 000 доларів США обіцяв громадянину Азербайджану посприяти в оформленні необхідних документів, а також не вживати заходів щодо його примусового видворення", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що у вівторок, 20 квітня, чиновника УГМС в Херсонській області затримали після одержання ним неправомірної вигоди.

"На даний час вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України) та обрання йому запобіжного заходу", - підкреслюють в ДБР.

Якщо вину затриманого доведуть у суді, то йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Херсонська обласна прокуратура, оперативний супровід - управління Служби безпеки України в Херсонській області.



