1 тис. доларів США за право перебування в Україні: ДБР затримало на Херсонщині чиновника міграційної служби. ФОТОрепортаж

Співробітники ДБР затримали начальника одного з відділів управління Державної міграційної служби в Херсонській області, який за гроші обіцяв "посприяти" іноземному громадянину в отриманні права на перебування в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

"За попередньою інформацією, посадовець за 1 000 доларів США обіцяв громадянину Азербайджану посприяти в оформленні необхідних документів, а також не вживати заходів щодо його примусового видворення", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що у вівторок, 20 квітня, чиновника УГМС в Херсонській області затримали після одержання ним неправомірної вигоди.

1 тис. доларів США за право перебування в Україні: ДБР затримало на Херсонщині чиновника міграційної служби 01

"На даний час вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України) та обрання йому запобіжного заходу", - підкреслюють в ДБР.

Дивіться також: З України видворили громадянина РФ, кримінального авторитета на прізвисько Салім. ВIДЕО

Якщо вину затриманого доведуть у суді, то йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років з конфіскацією майна.

1 тис. доларів США за право перебування в Україні: ДБР затримало на Херсонщині чиновника міграційної служби 02

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Херсонська обласна прокуратура, оперативний супровід - управління Служби безпеки України в Херсонській області.

1 тис. доларів США за право перебування в Україні: ДБР затримало на Херсонщині чиновника міграційної служби 03
Фото: сайт ДБР

Может он из патриотических соображений,понял что армянская община стала слишком наглой,имеет своих министров,контрабандистов,послов,решил разбавить их дружественными к Украине азербайджанцами.
21.04.2021 10:20 Відповісти
Має відсидіти всі 10років. бажано з конфіскацією.
21.04.2021 10:22 Відповісти
Дурачок. В Киеве можно купить гражданство Украины без всякого риска и гарантированно. За последние три года Украина пополнилась десятками тысяч "достойных граждан" кавказской национальности.
21.04.2021 10:38 Відповісти
Ну а азера депортировали, нет?
21.04.2021 10:44 Відповісти
Тю,вовк с братаном только в одной заначке 5млн$ держали и им ничего не будет,а этого за штуку на 10лет? Требую справедливости ! Вовків-на пожизненное
21.04.2021 11:13 Відповісти
 
 