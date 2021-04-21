Будівництво підземного паркінгу для 50 автомобілів швидкої завершують у Полтаві, - ОДА. ФОТОрепортаж

Будівництво сучасного підземного паркінгу для карет швидкої допомоги обласної служби "103" біля нового обласного кардіоцентру завершується в Полтаві. На його даху облаштують мініпарк для пацієнтів центру.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Полтавської ОДА, об'єкт планують здати найближчим часом.

"Це дуже зручно, адже територія біля кардіоцентру, який ми нещодавно добудували й запустили, й обласного центру екстреної медичної допомоги не буде загромаджена ще однією будівлею – величезним гаражем. Натомість полтавці, пацієнти кардіоцентру бачитимуть облагороджену, озеленену територію. Це буде зона відпочинку з лавами, декоративними кущами й деревами", – зазначив голова ОДА Олег Синєгубов.

Так, завдяки роботам у межах президентської програми "Велике будівництво" підземний паркінг площею 2400 квадратних метрів буде здатний розмістити 50 "швидких". На місці будівництва раніше був розташований старий гараж, який міг вмістити лише до 30 автомобілів. У підземному паркінгу будуть розташовані нові карети швидкої допомоги, які минулого року закупили для області.

"Під час будівництва були застосовані бентонітові мати – при потраплянні вологи на них вони розбухають і затримують воду, не пропускаючи її в будівлю. Такий вид гідроізоляції заміняє один метр глиняного замка. Будівельники використовували й спеціальний бетон водонепроникністю W6, який теж не пропускає вологу. Товщина стін сягає пів метра, а щоб зробити котлован під новий паркінг, викопали 14 000 кубів землі", - йдеться в повідомленні.

На завершення проєкту з обласного бюджету виділили 7 млн ​​грн. Будівництво фінансується за рахунок коштів ДФРР та обласного бюджету.

Нагадаємо, заступник глави Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко раніше повідомив, що, згідно з планом президентської програми на 2021 рік, по всій Україні буде створено 177 сучасних приймальних відділень лікарень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Чугуєві на Харківщині реконструюють міст через річку Сіверський Донець, - ОДА





