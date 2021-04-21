УКР
СБУ затримала автобуси з більш ніж 60 "тітушками" на Харківщині: Планували створити "картинку" для РосЗМІ і дестабілізувати ситуацію. ФОТОрепортаж

У межах масштабних антитерористичних навчань на Харківщині припинено спробу проникнення на територію області декількох груп "тітушок" загальною чисельністю понад 60 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Автобуси з "тітушками" були затримані на під’їздах до Харкова з боку Донецька, Дніпра та Полтави. Всі ці особи є мешканцями інших регіонів України і не мають жодного відношення до Харківської області.

За наявною інформацією, ці групи були направлені до Харкова на замовлення однієї з проросійських політичних сил України для проведення протестних акцій у місті, а також провокування громадського невдоволення та масових протиправних дій під час проведення чергової сесії Харківської міської ради.

Зазначені акції мали на меті дестабілізувати громадсько-політичну ситуацію в регіоні та створити вигідну керівництву Росії "картинку" для обґрунтування можливих актів агресії РФ проти України.

Правоохоронці Харківщини, використовуючи усі передбачені законом засоби, припиняють можливі протиправні дії.

Координаційна група Антитерористичного центру відслідковує можливі спроби радикальних угруповань зловживати правом громадян на проведення масових заходів, метою яких є провокування заворушень та інших дій антигромадської спрямованості. КГ АТЦ реагує на факти здійснення будь-яких злочинів і вживає відповідні заходи з їх припинення, проведення невідкладних слідчих дій.

Антитерористичні навчання проводяться Службою безпеки України з залученням підрозділів Національної поліції, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Військової служби правопорядку, Харківської обласної прокуратури та інших членів Координаційної групи Антитерористичного центру.

"Служба відкрита для громадян України і закликаємо усіх в разі виявлення фактів підготовки до скоєння протиправних дій невідкладно повідомляти будь-яким зручним способом", - йдеться в повідомленні.

Топ коментарі
+48
в расход титуханов на месте
21.04.2021 10:58 Відповісти
+48
пора пожёстче с этой скотобазой,для отстрастки остальных..
21.04.2021 10:58 Відповісти
+42
опызажопная падаль кивы ехала?
21.04.2021 10:59 Відповісти
ОПЗЖопы???
21.04.2021 23:40 Відповісти
Всегда слышим о титушках,йовбаках,рейдерских захватах с ,,не извесными спортивного телосложения,, но никогда о тех кто за ними стоит,конкретных имен *****.Такая же ситуация и из конвертцентрами.
22.04.2021 09:28 Відповісти
" злоупотреблять правом граждан на проведение массовых мероприятий" - э то уже диктатура ...По зелином у каналу МИР вспех патриотов называют радикалами...ну и - уж точно - тех кто возмущён беспределом "законно избранных" охранка называет бунтовщиками ...у зели левая рука не ведает что делает правая...Одной рукой он гасит свободу слова, демонстраций и мирных протестов, а вт орой ноет, что его в ЕС и НАТО не берут... И в мозгах у него причинно следственная взимосвязь нее замыкается...
Ине могут сказать " а вдруг и вправду они ехали "делать картинку" . Ок Й Размещаете сообщение об этом - где ваши факты ? Где заготовленные в автобусе флаги и плакаты, тексты кричалок, ведомость на оплату и деньги ? НЕТ...Вешают на наши уставшие уши голимую лапшу, А под эту лапшу, винтят свободы граждан, сажают в тюрьмы героев, патриотов и оставляют на свободе предателей . Ведь провалившие дело вагнеровцев - это не титушня какая-то..И что ?! Уже ермак и зеленский прошли детектор лжи по этому делу ?
22.04.2021 10:37 Відповісти
Заварить двери и окна, пусть поседят
22.04.2021 13:05 Відповісти
Таке враження що більшість коментаторів "супер аналітиків та знатоків як треба" читають тільки заголовок статті.... попустіться диванні вояки то навчання були- тітушки не справжні.
22.04.2021 14:06 Відповісти
