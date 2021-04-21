СБУ затримала автобуси з більш ніж 60 "тітушками" на Харківщині: Планували створити "картинку" для РосЗМІ і дестабілізувати ситуацію. ФОТОрепортаж

У межах масштабних антитерористичних навчань на Харківщині припинено спробу проникнення на територію області декількох груп "тітушок" загальною чисельністю понад 60 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Автобуси з "тітушками" були затримані на під’їздах до Харкова з боку Донецька, Дніпра та Полтави. Всі ці особи є мешканцями інших регіонів України і не мають жодного відношення до Харківської області.

За наявною інформацією, ці групи були направлені до Харкова на замовлення однієї з проросійських політичних сил України для проведення протестних акцій у місті, а також провокування громадського невдоволення та масових протиправних дій під час проведення чергової сесії Харківської міської ради.

Зазначені акції мали на меті дестабілізувати громадсько-політичну ситуацію в регіоні та створити вигідну керівництву Росії "картинку" для обґрунтування можливих актів агресії РФ проти України.

Правоохоронці Харківщини, використовуючи усі передбачені законом засоби, припиняють можливі протиправні дії.

Координаційна група Антитерористичного центру відслідковує можливі спроби радикальних угруповань зловживати правом громадян на проведення масових заходів, метою яких є провокування заворушень та інших дій антигромадської спрямованості. КГ АТЦ реагує на факти здійснення будь-яких злочинів і вживає відповідні заходи з їх припинення, проведення невідкладних слідчих дій.

Антитерористичні навчання проводяться Службою безпеки України з залученням підрозділів Національної поліції, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Військової служби правопорядку, Харківської обласної прокуратури та інших членів Координаційної групи Антитерористичного центру.

"Служба відкрита для громадян України і закликаємо усіх в разі виявлення фактів підготовки до скоєння протиправних дій невідкладно повідомляти будь-яким зручним способом", - йдеться в повідомленні.

