Меморіальну дошку морпіху 36-ї ОБрМП Михайлу Старостіну відкрили на Херсонщині. ФОТОрепортаж

Вчора, 20 квітня, на фасаді Новорайської загальноосвітньої школи Бериславського району Херсонської області відбулася урочиста церемонія відкриття меморіальної дошки Михайлу Григоровичу Старостіну (позивний Тихий), 14.06.1990 року народження, уродженцю села Нова Кубань Великоолександрівського району Херсонської області, старшому солдату, головному сержанту взводу 36-ї окремої бригади морської піхоти, який загинув у ніч з 29 на 30 жовтня минулого року в районі села Водяне Волноваського району Донецької області від наскрізного кульового поранення в голову, завданого снайпером найманців РФ.

Про це йдеться на офіційній фейсбук-сторінці 36-ї ОБрМП, повідомляє Цензор.НЕТ.

"20 квітня, на фасаді рідної школи – Новорайського опорного закладу повної загальної середньої освіти встановили меморіальну дошку старшому сержанту Старостіну Михайлу Григоровичу.

Закарбувати подвиг захисника прийшли рідні, бойові побратими, представники місцевої влади та односельчани.

Теплими словами згадали Михайла командир батальйону морської піхоти 36-ї окремої бригади імені контрадмірала Михайла Білинського підполковник Віктор Сікоза, керівник благодійного фонду "Українські серця" Олег Баркаренко, а також сільський голова Олександр Шокуров.

Хвилиною мовчання та покладанням квітів до меморіальної дошки вшанували Героя.

Нагадаємо, старший сержант Михайло Старостін загинув під час ворожого обстрілу 29 жовтня. Вічна пам'ять Герою!", - зазначається у повідомленні.

Указом Президента України № 601/2020 від 29 грудня 2020 року, "за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України", нагороджений орденом "За мужність" III ступеня (посмертно).




































