Ударив касирку в обличчя і виніс 1,6 млн грн: у Харкові невідомий пограбував пункт обміну валют. ФОТОрепортаж

У Харкові невідомий чоловік пограбував обмінний пункт, розташований на проспекті Героїв Сталінграда. Зловмисник напав на касирку і, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, забрав із каси 1,6 млн гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області

"20 квітня о 20:10 до поліції звернулася працівниця обмінного пункту по проспекту Героїв Сталінграда та повідомила про злочин. Жінку з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні. Після надання необхідної медичної допомоги її відпустили додому.

За цим фактом слідчий відділу поліції № 2 ХРУП № 1 відкрив кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці з’ясували, що у той час, коли жінка зачиняла двері обмінного пункту, до неї підійшов невідомий і заштовхав її всередину. Зловмисник вдарив касирку в обличчя та, погрожуючи розправою, заволодів грошима з каси.

З місця події вилучені речові докази.

Зараз поліція здійснює комплекс невідкладних розшукових заходів для затримання причетної до розбійного нападу особи: відпрацьовує записи з камер зовнішнього відеоспостереження, розташованих поблизу місця злочину, встановлює свідків події, вивчає вилучені речові докази.

Відповідно до санкції статті зловмиснику загрожує до п'ятнадцяти років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна.







Фото: сайт Нацполіції