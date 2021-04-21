УКР
9 024 25

Ударив касирку в обличчя і виніс 1,6 млн грн: у Харкові невідомий пограбував пункт обміну валют. ФОТОрепортаж

У Харкові невідомий чоловік пограбував обмінний пункт, розташований на проспекті Героїв Сталінграда. Зловмисник напав на касирку і, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, забрав із каси 1,6 млн гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області

"20 квітня о 20:10 до поліції звернулася працівниця обмінного пункту по проспекту Героїв Сталінграда та повідомила про злочин. Жінку з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні. Після надання необхідної медичної допомоги її відпустили додому.

За цим фактом слідчий відділу поліції № 2 ХРУП № 1 відкрив кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці з’ясували, що у той час, коли жінка зачиняла двері обмінного пункту, до неї підійшов невідомий і заштовхав її всередину. Зловмисник вдарив касирку в обличчя та, погрожуючи розправою, заволодів грошима з каси.

Ударив касирку в обличчя і виніс 1,6 млн грн: у Харкові невідомий пограбував пункт обміну валют 01

З місця події вилучені речові докази.

Зараз поліція здійснює комплекс невідкладних розшукових заходів для затримання причетної до розбійного нападу особи: відпрацьовує записи з камер зовнішнього відеоспостереження, розташованих поблизу місця злочину, встановлює свідків події, вивчає вилучені речові докази.

Відповідно до санкції статті зловмиснику загрожує до п'ятнадцяти років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна.

Ударив касирку в обличчя і виніс 1,6 млн грн: у Харкові невідомий пограбував пункт обміну валют 02
Ударив касирку в обличчя і виніс 1,6 млн грн: у Харкові невідомий пограбував пункт обміну валют 03
Ударив касирку в обличчя і виніс 1,6 млн грн: у Харкові невідомий пограбував пункт обміну валют 04
Фото: сайт Нацполіції

пограбування (579) Нацполіція (15510) Харків (5877)
Топ коментарі
+9
Читайте ще раз, уважно, текст, не поспішайте.
показати весь коментар
21.04.2021 14:52 Відповісти
+6
Якщо прочитати не лише заголовок, а й саму новину- то кількість коментарів зменшиться в рази.
показати весь коментар
21.04.2021 14:53 Відповісти
+4
А якщо я приберу свій коментар, то кількість коментарів зменшиться ще більше))
показати весь коментар
21.04.2021 15:27 Відповісти
Как можно ударить в лицо через такое мелкое окошечко? Если только специально не подставлять туда лицо.
показати весь коментар
21.04.2021 14:47 Відповісти
Читайте ще раз, уважно, текст, не поспішайте.
показати весь коментар
21.04.2021 14:52 Відповісти
дивний випадок, у нас що в кожномму обмінному пункті тримають таку суму??? Зазвичай більше 1000 дол. не здаси і не купиш без попереднього замовлення - то грн то валюти немає... а тут відразу 1.6 млн, мабуть ще скільки і не встиг забрати...ох якась мутна історія...хтось в долях...
показати весь коментар
21.04.2021 16:01 Відповісти
Читай внимательно она выходила, а он ее затолкал назад, и сказал что же ты на перекур идешь а бабло как договаривались с собой не вынесла?
показати весь коментар
21.04.2021 14:53 Відповісти
Якщо прочитати не лише заголовок, а й саму новину- то кількість коментарів зменшиться в рази.
показати весь коментар
21.04.2021 14:53 Відповісти
А якщо я приберу свій коментар, то кількість коментарів зменшиться ще більше))
показати весь коментар
21.04.2021 15:27 Відповісти
Ты по ходу только заголовки читаешь)))

Правоохранители выяснили, что в то время, когда женщина закрывала дверь обменного пункта, к ней подошел неизвестный и затолкал ее внутрь
показати весь коментар
21.04.2021 15:01 Відповісти
ок
показати весь коментар
21.04.2021 15:21 Відповісти
Невидимка чо
показати весь коментар
21.04.2021 14:47 Відповісти
Ну шо называется УДАР на МИЛЛИОН ...
показати весь коментар
21.04.2021 14:49 Відповісти
приурочил взятие к посланию ***** жыдоугробурятскому народу...
показати весь коментар
21.04.2021 14:50 Відповісти
Все гениальное просто! Не нужно париться и что то выдумывать!
показати весь коментар
21.04.2021 14:51 Відповісти
закончил для себя эпоху бедности
показати весь коментар
21.04.2021 14:55 Відповісти
Поліція то таке а от як що знайдуть його хто 'тримає' той обмінний пункт... тоді його вже й поліція може не знайти...
показати весь коментар
21.04.2021 14:55 Відповісти
стопудовый сговор...
показати весь коментар
21.04.2021 14:56 Відповісти
А було б написано ОБМІН ВАЛЮТ - то нічого би і не трапилось
показати весь коментар
21.04.2021 15:05 Відповісти
Контора на охрану пожлобилась? Ну тогда пусть терпит.
показати весь коментар
21.04.2021 15:16 Відповісти
Граждан украины каждую минуту грабят и насилуют ублюдки с "бермудского-печерского" треугольника ВР, КМ, ОП.
показати весь коментар
21.04.2021 15:16 Відповісти
Який проспект, такі й «герої
показати весь коментар
21.04.2021 17:04 Відповісти
ты мой герой робин гуд тарасенко а у мене 50грн
показати весь коментар
21.04.2021 18:07 Відповісти
бить надо наглухо или вязать так чтоб не встала не гугу а это не профи.. она встала и кнопку нажала..
показати весь коментар
21.04.2021 18:21 Відповісти
 
 