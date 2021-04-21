Невідомий вистрілив у дорожнього працівника в Печерському районі столиці, впродовж години поліція його затримала. ФОТО

Невідомий відкрив стрілянину і поранив одного з дорожніх працівників, які виконували ремонтні роботи в Печерському районі столиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомляє пресслужба КМДА.

"Працівники КП ШЕУ Печерського району виконували поточний ремонт Залізничного шосе та Військового проїзду. До ремонтної бригади приїхав невідомий чоловік на білому автомобілі марки Renault Trafic і почав словесний конфлікт. В результаті, відкрив вогонь. Перший постріл був у повітря. Наступний - по людях. Поранення дістав механізатор фрези. Нападник з місця інциденту зник", - йдеться в повідомленні.

На місце викликали поліцію і медиків. Зараз працівника госпіталізували.

"Київавтодор" опублікував фото підозрюваного.

"На фото саме той чоловік, який відкрив вогонь по дорожньій бригаді, і автомобіль, на якому він зник", - йдеться в повідомленні.

Пізніше в Департаменті комунікації Нацполіції повідомили, що протягом години стрілка затримали.

"Завдяки камерам відеоспостереження, встановлених у рамках програми "Безпечне місто", патрульні поліцейські встановили напрямок руху автомобіля правопорушника. Виявилося, що фігурант залишив свій транспортний засіб у Печерському районі столиці та пересів у інше авто. Після чого поліцейські зупинили автівку на проспекті Валерія Лобановського та затримали зловмисника. Наразі правоохоронці проводять з ним першочергові слідчі дії", - йдеться в повідомленні.







