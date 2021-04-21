УКР
Невідомий вистрілив у дорожнього працівника в Печерському районі столиці, впродовж години поліція його затримала. ФОТО

Невідомий вистрілив у дорожнього працівника в Печерському районі столиці, впродовж години поліція його затримала. ФОТО

Невідомий відкрив стрілянину і поранив одного з дорожніх працівників, які виконували ремонтні роботи в Печерському районі столиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомляє пресслужба КМДА.

"Працівники КП ШЕУ Печерського району виконували поточний ремонт Залізничного шосе та Військового проїзду. До ремонтної бригади приїхав невідомий чоловік на білому автомобілі марки Renault Trafic і почав словесний конфлікт. В результаті, відкрив вогонь. Перший постріл був у повітря. Наступний - по людях. Поранення дістав механізатор фрези. Нападник з місця інциденту зник", - йдеться в повідомленні.

На місце викликали поліцію і медиків. Зараз працівника госпіталізували.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У шкільному тирі в Черкасах 14-річний хлопець зазнав кульового поранення в голову. Підліток у вкрай важкому стані

"Київавтодор" опублікував фото підозрюваного.

"На фото саме той чоловік, який відкрив вогонь по дорожньій бригаді, і автомобіль, на якому він зник", - йдеться в повідомленні.

Пізніше в Департаменті комунікації Нацполіції повідомили, що протягом години стрілка затримали.

"Завдяки камерам відеоспостереження, встановлених у рамках програми "Безпечне місто", патрульні поліцейські встановили напрямок руху автомобіля правопорушника. Виявилося, що фігурант залишив свій транспортний засіб у Печерському районі столиці та пересів у інше авто. Після чого поліцейські зупинили автівку на проспекті Валерія Лобановського та затримали зловмисника. Наразі правоохоронці проводять з ним першочергові слідчі дії", - йдеться в повідомленні. 

Невідомий вистрілив у дорожнього працівника в Печерському районі столиці, впродовж години поліція його затримала 01

Невідомий вистрілив у дорожнього працівника в Печерському районі столиці, впродовж години поліція його затримала 02
Невідомий вистрілив у дорожнього працівника в Печерському районі столиці, впродовж години поліція його затримала 03

Київ (20195) стрілянина (1834)
+9
нет их именно 73%
21.04.2021 16:25 Відповісти
+7
Стране, в которой 73% населения - инфантильные имбецилы, категорически рекомендуется свободное ношение оружия. ))
21.04.2021 15:44 Відповісти
+4
На дорогах в Украине неадекватных дыбилов 80%.
21.04.2021 16:04 Відповісти
номера никто не запомнил...
21.04.2021 15:29 Відповісти
Номер есть на фото
21.04.2021 15:56 Відповісти
Стране, в которой 73% населения - инфантильные имбецилы, категорически рекомендуется свободное ношение оружия. ))
21.04.2021 15:44 Відповісти
"Вот если буду знать, что у другого оружие тоже есть тогда и я вежливый буду".
21.04.2021 16:26 Відповісти
антитеррор?
21.04.2021 15:53 Відповісти
На дорогах в Украине неадекватных дыбилов 80%.
21.04.2021 16:04 Відповісти
нет их именно 73%
21.04.2021 16:25 Відповісти
25%
21.04.2021 20:57 Відповісти
15.08.2019

ПЕРВИННА РЕЄСТРАЦIЯ ТЗ ПРИДБАНОГО В ТОРГІВЕЛЬНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ, УСТАНОВІ
Оформлено в ТСЦ 8044

Марка https://myplate.info/brand/1740/ renault

Модель https://myplate.info/model/20/ trafic
Цвет белый
год 2016 года
Тип топлива дт
Тип кузова грузовой
Объем 1 598см3
Вес 1 823 / 3 030кг
21.04.2021 16:31 Відповісти
Так как они делают этот одноразовый, тяп ляп ремонт, их надо с пулемета
21.04.2021 16:48 Відповісти
Бидло є бидло...
21.04.2021 16:58 Відповісти
Нормальный хлопец .Вежливый.Мухи не обидит.Наградить .Орденом Сутулова!
21.04.2021 17:41 Відповісти
Так у него и так уже небось наградное оружие от Собакова. Потому что он четкий пацанчик, ему можно. А вы всё остальное быдло, трепещите, вам оружия давать нельзя.
21.04.2021 18:56 Відповісти
Відразу в рило!! В нього кросівки кольорів російського прапору!!
21.04.2021 18:20 Відповісти
привить его немедленно, явно не привитый
21.04.2021 19:56 Відповісти
Ще один ідіот знайшов пригоду на свою жопу.
21.04.2021 21:57 Відповісти
Подібний на звєрька ? Мобіла побита, сідуха зафавлена. Жебракувате приблатнене гімно
21.04.2021 22:33 Відповісти
Отпустят.Он же стрелял холостыми.
22.04.2021 00:09 Відповісти
Одна из причин для чего нужны честные суды. Маргиналы и коррупционеры будут всегда, но отделить их от остального общества можно с помощью правоохранительной и судебной систем.
22.04.2021 11:33 Відповісти
дебил обыкновенный
22.04.2021 13:44 Відповісти
ПЕТУХ КАКОЙ ТО !!!
22.04.2021 16:51 Відповісти
 
 