Невідомий вистрілив у дорожнього працівника в Печерському районі столиці, впродовж години поліція його затримала. ФОТО
Невідомий відкрив стрілянину і поранив одного з дорожніх працівників, які виконували ремонтні роботи в Печерському районі столиці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомляє пресслужба КМДА.
"Працівники КП ШЕУ Печерського району виконували поточний ремонт Залізничного шосе та Військового проїзду. До ремонтної бригади приїхав невідомий чоловік на білому автомобілі марки Renault Trafic і почав словесний конфлікт. В результаті, відкрив вогонь. Перший постріл був у повітря. Наступний - по людях. Поранення дістав механізатор фрези. Нападник з місця інциденту зник", - йдеться в повідомленні.
На місце викликали поліцію і медиків. Зараз працівника госпіталізували.
"Київавтодор" опублікував фото підозрюваного.
"На фото саме той чоловік, який відкрив вогонь по дорожньій бригаді, і автомобіль, на якому він зник", - йдеться в повідомленні.
Пізніше в Департаменті комунікації Нацполіції повідомили, що протягом години стрілка затримали.
"Завдяки камерам відеоспостереження, встановлених у рамках програми "Безпечне місто", патрульні поліцейські встановили напрямок руху автомобіля правопорушника. Виявилося, що фігурант залишив свій транспортний засіб у Печерському районі столиці та пересів у інше авто. Після чого поліцейські зупинили автівку на проспекті Валерія Лобановського та затримали зловмисника. Наразі правоохоронці проводять з ним першочергові слідчі дії", - йдеться в повідомленні.
ПЕРВИННА РЕЄСТРАЦIЯ ТЗ ПРИДБАНОГО В ТОРГІВЕЛЬНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ, УСТАНОВІ
Оформлено в ТСЦ 8044
Марка https://myplate.info/brand/1740/ renault
Модель https://myplate.info/model/20/ trafic
Цвет белый
год 2016 года
Тип топлива дт
Тип кузова грузовой
Объем 1 598см3
Вес 1 823 / 3 030кг