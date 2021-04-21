Встановлено факт розкрадання газу через "Донецькоблгаз" на 650 млн грн. Паливо могли постачати на окуповану територію, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України за процесуального керівництва Офісу генпрокурора викрила масштабне розкрадання газу на Донбасі через компанію "Донецькоблгаз". За попередніми даними слідства, сума збитку може становити до 650 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Підкреслюється, що "блакитне паливо", яке належало оператору газотранспортної системи України, розкрадали шляхом штучного створення виробничо-технологічних витрат.

"Продукцію також могли постачати на тимчасово окуповану територію Донецької області", - йдеться в повідомленні.

За фактом несанкціонованого втручання в автоматизовану систему "Донецькоблгаза" в Донецькій області провели низку обшуків в офісах і на виробничих потужностях компанії. В результаті вилучили документацію і програмний комплекс обліку газу. Вилучені матеріали та обладнання направлено на експертизу.

Читайте також: РНБО ввела санкції проти двох компаній з Гонконгу, які володіють 49,9% "Донецькоблгазу"





