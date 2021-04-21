УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9131 відвідувач онлайн
Новини Фото
4 267 25

Встановлено факт розкрадання газу через "Донецькоблгаз" на 650 млн грн. Паливо могли постачати на окуповану територію, - СБУ. ФОТО

Встановлено факт розкрадання газу через "Донецькоблгаз" на 650 млн грн. Паливо могли постачати на окуповану територію, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України за процесуального керівництва Офісу генпрокурора викрила масштабне розкрадання газу на Донбасі через компанію "Донецькоблгаз". За попередніми даними слідства, сума збитку може становити до 650 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Підкреслюється, що "блакитне паливо", яке належало оператору газотранспортної системи України, розкрадали шляхом штучного створення виробничо-технологічних витрат.

"Продукцію також могли постачати на тимчасово окуповану територію Донецької області", - йдеться в повідомленні.

За фактом несанкціонованого втручання в автоматизовану систему "Донецькоблгаза" в Донецькій області провели низку обшуків в офісах і на виробничих потужностях компанії. В результаті вилучили документацію і програмний комплекс обліку газу. Вилучені матеріали та обладнання направлено на експертизу.

Читайте також: РНБО ввела санкції проти двох компаній з Гонконгу, які володіють 49,9% "Донецькоблгазу"

Встановлено факт розкрадання газу через Донецькоблгаз на 650 млн грн. Паливо могли постачати на окуповану територію, - СБУ 01
Встановлено факт розкрадання газу через Донецькоблгаз на 650 млн грн. Паливо могли постачати на окуповану територію, - СБУ 02
Встановлено факт розкрадання газу через Донецькоблгаз на 650 млн грн. Паливо могли постачати на окуповану територію, - СБУ 03

Автор: 

Донецьк (960) облгази (276) СБУ (13387)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
а теперь посмотрите, кто на оккупированной территории самые крупные потребители газа, и это окажутся ***** Ахметов м ***** Курченко..
показати весь коментар
21.04.2021 15:47 Відповісти
+6
Так вот за чей счет банкет. А потом приезжие из дыры (приезжая снимать пенсии и за продуктами) рассказывают нам в Мариуполе какие мы лохи. Типа они в Донецке копейки за газ платят, а мы тупые и платим по 8.85 (такая цена у нас в Азовгазе на апрель).
показати весь коментар
21.04.2021 15:55 Відповісти
+5
Думаю, плюс 30 копеек к майским ценам газа надо бы добавить. Для компенсации ущерба.
показати весь коментар
21.04.2021 15:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а теперь посмотрите, кто на оккупированной территории самые крупные потребители газа, и это окажутся ***** Ахметов м ***** Курченко..
показати весь коментар
21.04.2021 15:47 Відповісти
Ці пі%ори сидять так високо(в Лондоні), що тебе вони не почують. А кожне їхнє кихи-кихи буде сотрясати і далі Україну. З тобою включно, Шрек
показати весь коментар
21.04.2021 16:00 Відповісти
Какой Ахметов на оккупированной территории? Все Курченко у него отобрал.
показати весь коментар
21.04.2021 17:35 Відповісти
Думаю, плюс 30 копеек к майским ценам газа надо бы добавить. Для компенсации ущерба.
показати весь коментар
21.04.2021 15:52 Відповісти
яка неожыданность...
показати весь коментар
21.04.2021 15:52 Відповісти
Так вот за чей счет банкет. А потом приезжие из дыры (приезжая снимать пенсии и за продуктами) рассказывают нам в Мариуполе какие мы лохи. Типа они в Донецке копейки за газ платят, а мы тупые и платим по 8.85 (такая цена у нас в Азовгазе на апрель).
показати весь коментар
21.04.2021 15:55 Відповісти
Они как и крымчане сейчас на шее у ватанов сидят.
показати весь коментар
21.04.2021 17:32 Відповісти
Но от украинской пенсии не отказываются!
показати весь коментар
21.04.2021 17:36 Відповісти
Донец порожняк не гонит
Встановлено факт розкрадання газу через "Донецькоблгаз" на 650 млн грн. Паливо могли постачати на окуповану територію, - СБУ - Цензор.НЕТ 1583
показати весь коментар
21.04.2021 15:56 Відповісти
650 млн. гр.? Вкрали? Фігня, а не гроші! Зєля провалить ще пару-трійку оборонних замовлень і ніхто цієї крадіжки не помітить.
показати весь коментар
21.04.2021 15:57 Відповісти
це сране СБУ саме кришує дерибан по всій країні по різним напрямкам. що змінилося з приходом лейтенанта баканова? окрім самих підходів до дерибану, нічого. хіба ще одна фішка -гібридна публічність фейкової діяльності яка зводиться до пустопорожніх заяв пресслужби цієї злочинної кантори.
показати весь коментар
21.04.2021 15:58 Відповісти
думал жена бакланова сменит паспорт эрэфии на хайфу?
показати весь коментар
21.04.2021 16:04 Відповісти
У этой жены паспортов, шо у моего кота блох.
показати весь коментар
21.04.2021 16:08 Відповісти
Уверен на 100% эта история не будет иметь продолжения. Отстегнут кому надо и через день два замнут это дело и никто даже не вспомнит. И будут они дальше жить спокойно и счастливо.
показати весь коментар
21.04.2021 16:46 Відповісти
Наверное надо еще какую то специальную службу открыть по борьбе с расхитителями и коррупционерами. И носки им уже не по 150 гривень, а по тысяче закупать. Тогда будет эфект.
показати весь коментар
21.04.2021 16:07 Відповісти
Как такое вообще может быть.Это же крали не один день и кто-то крышевал.Ведь на входе видно сколько берет компания.Куда он затем девается?Пусть теперь облгаз и возмещает убытки через суд.Иначе арестовать компанию и продать ее с молотка.И все те хозяева акций,что сидят в Гонконге пусть тоже платят!Я думаю,что они как раз и сделали эту схему.Арестовать счета компании и пусть возмещают убыток.В противном случае продать с молотка и погасить убыток!Газ это не макароны.Его так просто не продаш и не спрячешь.Значит есть конечный потребитель...
показати весь коментар
21.04.2021 16:14 Відповісти
Ну продайте. Там газовый счетчик два стула и ноутбук играть в пасьянс.
показати весь коментар
21.04.2021 17:04 Відповісти
При таких крадіжках, як ще країна не збанкрутувала...
показати весь коментар
21.04.2021 16:39 Відповісти
Каждый ворует согласно должности. Ранжир.
показати весь коментар
21.04.2021 17:01 Відповісти
а что же с промежуточными контролирующими мероприятиями? Не за год же крали..Кто позволил столько украсть и кто НЕ ПРОВЕРЯЛ эту орагнизацию???
показати весь коментар
21.04.2021 16:58 Відповісти
@ляди во всей красе....
показати весь коментар
21.04.2021 16:59 Відповісти
Вот чем хорошо воровать в госкомпании деньги из бюджета, и воровать много? Тем шо эти деньги принадлежат зебиллам а они как бы и их а по факту ничьи. Никто не станет доискиваться и вытряхивать вверх ногами с девятиэтажки. А попробуй украсть у Бени или у Ахмета.
показати весь коментар
21.04.2021 16:59 Відповісти
Що хіщеніє - не дивує. Що через Донецьк - взагалі не дивує. Що в лугандонію крали - абсолютно не дивує. Трошки здивувало, що таки "установлєно". Але готовий поспорити - далі нічого не буде. Тихенько все поукладається, кому треба - трошки занесуть. І пасочки. До чергового "абнаружена хіщєнія".
показати весь коментар
21.04.2021 17:32 Відповісти
Это же требование Путина,чтоб Украина свой народ сама снабжала газом!
показати весь коментар
21.04.2021 18:50 Відповісти
 
 