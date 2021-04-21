Апеляційний суд скасував домашній арешт активісту Ратушному, який протестував під ОП. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Активісту Роману Ратушному скасували цілодобовий домашній арешт. Апеляційний суд скасував постанову Печерського райсуду в обранні запобіжного заходу.

Сьогодні Апеляційний суд розглядав апеляцію Романа Ратушного на рішення Печерського районного суду про обрання цілодобового домашнього арешту, як запобіжного заходу за участь в акції під ОП 20 березня. Так, суд скасував постанову Печерського райсуду і відмовив прокурорам у обранні запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше суд відправив Ратушного під цілодобовий домашній арешт.

Як повідомлялося, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція протесту. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн.

При цьому фракція "СН" заявила, що ініціюватиме проведення позачергового засідання Ради за участю силовиків щодо подій під ОПУ.

Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час акції біля Офісу Президента. Подію кваліфіковано як хуліганство. Одну людину затримали. Виявилося, що затриманий - Влад Сорд (Стафійчук), який пройшов Майдан, Іловайськ, а потім продовжив службу у 93-й ОМБр "Холодний Яр".

Нагадаємо, що суд вже обрав у цій справі запобіжного захід Владу Сорду (Стафійчуку) та Євгену Строканю - обом цілодобовий домашній арешт. 30 березня суд має розглянути обрання у цій справі запобіжного заходу ще Сергію Філімонову та Олексію Білковському.