99-річну жінку вакциновано препаратом Pfizer у будинку для літніх людей на Тернопільщині. Почувається добре, - МОЗ. ФОТО

У Петриківському обласному геріатричному пансіонаті Тернопільської області вакциновано від коронавірусу 99-річну жительку - Ірину Курову, яка родом із Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Підкреслюється, що вона стала найстаршою вакцинованою людиною в області.

"Після вакцинації від COVID-19 жінка почувається добре", - зазначили в МОЗ, додавши, що щеплення їй зробили з використанням препарату Pfizer-BioNTech.

Також зазначається, що впродовж двох днів у пансіонаті були вакциновані понад 150 підопічних. Наступна доза буде введена через 21 день, згідно з інструкцією.

+10
Солдат на передовой колят китайской вакциной... у которой эффективность 50 на 50....то бишь почти как в ромашке....а стариков пфайзером...хотя МОЗ рекомендует астразенеку.....
Зеленая логика...вернее полное отсутствие оной....
показати весь коментар
21.04.2021 17:37 Відповісти
+10
Если доживёшь до 99 лет, то посмотришь на своё самочуствие...
показати весь коментар
21.04.2021 18:03 Відповісти
+9
Зашибись!!! Дорогущим Пфайзером колят бабульку которую смерть посрать на неделю отпустила... А в это время умирают дети, молодые люди, потому что ЗЕле нужна картинка... А вакцины нет!
показати весь коментар
21.04.2021 17:59 Відповісти
шо то там кирьюша недосмотрел явно, и вакцина почкму то ушлав народ, а не бомонду
показати весь коментар
21.04.2021 17:35 Відповісти
Да ,по ней видно ,что самочувствие отличное ...
показати весь коментар
21.04.2021 17:36 Відповісти
Если доживёшь до 99 лет, то посмотришь на своё самочуствие...
показати весь коментар
21.04.2021 18:03 Відповісти
Солдат на передовой колят китайской вакциной... у которой эффективность 50 на 50....то бишь почти как в ромашке....а стариков пфайзером...хотя МОЗ рекомендует астразенеку.....
Зеленая логика...вернее полное отсутствие оной....
показати весь коментар
21.04.2021 17:37 Відповісти
Пиар...
показати весь коментар
21.04.2021 17:49 Відповісти
99-летняя женщина вакцинирована препаратом Pfizer в доме престарелых на Тернопольщине. Чувствует себя хорошо, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3459
показати весь коментар
21.04.2021 17:57 Відповісти
Зашибись!!! Дорогущим Пфайзером колят бабульку которую смерть посрать на неделю отпустила... А в это время умирают дети, молодые люди, потому что ЗЕле нужна картинка... А вакцины нет!
показати весь коментар
21.04.2021 17:59 Відповісти
Потрібно щоб твою матір поставили останньою в чергу на вакцинацію. Може потім щось до тебе дійде.
показати весь коментар
21.04.2021 18:10 Відповісти
А в чем он не прав?? бабке уже апостол Петр давно прогулы ставит...ВОЗ рекомендует для ее возраста вакцину астразенека...ковидшел.....а ее колят пфайзером...
А молодых колят ковидшелом...и китайской....
Где логика???
показати весь коментар
21.04.2021 18:13 Відповісти
В Канаді тим кому за 55, всіх колять або Pfizer або Moderna. Молодших може бути і AstraZeneca або Joghnson&Jonson.
показати весь коментар
21.04.2021 21:46 Відповісти
З Пфайзером були проблеми?
Цю жіночку, без шкоди її здоро'ю, ви могли вакцинувати ковішилдом.
Та ви ж ним вакцинуєте воїнів і лікарів, яким немає 60-ти. Препаратом, який може нести загрозу їх життю.
Це частина експеремента, чи як?
показати весь коментар
21.04.2021 18:06 Відповісти
Якщо через тиждень чи місяць помре, скажуть "так вона ж старенька була".
показати весь коментар
21.04.2021 18:35 Відповісти
Она спокойно прожила все 2 года эпидемии, и ничего не случилось.
Надо что-то делать, подумали вакцинаторы.
показати весь коментар
22.04.2021 10:37 Відповісти
вертушка там рядом дежурит ? шо нету до их пор ??? непорядок, надо исправлять ситуацию.
показати весь коментар
21.04.2021 18:36 Відповісти
при всем уважении, нормальной вакциной надо вакцинировать военных, и медиков в 1ую очередь!!
ее можно было и астрой вакцинировать!
показати весь коментар
21.04.2021 18:43 Відповісти
опыты уроды проводят
показати весь коментар
21.04.2021 19:06 Відповісти
канхвето-ботва и тут зраду выискивает.
показати весь коментар
22.04.2021 00:51 Відповісти
Бабушка выглядит моложе своих лет - никакой вакциной не возьмёшь.
показати весь коментар
22.04.2021 10:34 Відповісти
Вообще-то с точки знаеия экономической целесообразности всех пенсионеров следует умертвить. Не?
показати весь коментар
22.04.2021 10:54 Відповісти
 
 