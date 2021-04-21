3 821 23
99-річну жінку вакциновано препаратом Pfizer у будинку для літніх людей на Тернопільщині. Почувається добре, - МОЗ. ФОТО
У Петриківському обласному геріатричному пансіонаті Тернопільської області вакциновано від коронавірусу 99-річну жительку - Ірину Курову, яка родом із Криму.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Підкреслюється, що вона стала найстаршою вакцинованою людиною в області.
"Після вакцинації від COVID-19 жінка почувається добре", - зазначили в МОЗ, додавши, що щеплення їй зробили з використанням препарату Pfizer-BioNTech.
Також зазначається, що впродовж двох днів у пансіонаті були вакциновані понад 150 підопічних. Наступна доза буде введена через 21 день, згідно з інструкцією.
Зеленая логика...вернее полное отсутствие оной....
А молодых колят ковидшелом...и китайской....
Где логика???
Цю жіночку, без шкоди її здоро'ю, ви могли вакцинувати ковішилдом.
Та ви ж ним вакцинуєте воїнів і лікарів, яким немає 60-ти. Препаратом, який може нести загрозу їх життю.
Це частина експеремента, чи як?
Надо что-то делать, подумали вакцинаторы.
ее можно было и астрой вакцинировать!