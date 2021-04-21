99-річну жінку вакциновано препаратом Pfizer у будинку для літніх людей на Тернопільщині. Почувається добре, - МОЗ. ФОТО

У Петриківському обласному геріатричному пансіонаті Тернопільської області вакциновано від коронавірусу 99-річну жительку - Ірину Курову, яка родом із Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Підкреслюється, що вона стала найстаршою вакцинованою людиною в області.

"Після вакцинації від COVID-19 жінка почувається добре", - зазначили в МОЗ, додавши, що щеплення їй зробили з використанням препарату Pfizer-BioNTech.

Також зазначається, що впродовж двох днів у пансіонаті були вакциновані понад 150 підопічних. Наступна доза буде введена через 21 день, згідно з інструкцією.

