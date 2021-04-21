"Путін - злодій!": У Росії проходять акції на підтримку Навального. ФОТОрепортаж

Прихильники російського опозиціонера Олексія Навального вийшли на акції протесту в різних російських містах. Найбільше протестувальників - у Москві і Санкт-Петербурзі. Поліція проводить масові затримання.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське видання "Медуза".

Учасників акції затримували в Москві, Санкт-Петербурзі, Південно-Сахалінську, Хабаровську, Томську, Барнаулі, Кемерові. Всього за ґрати потрапили як мінімум 400 протестувальників.

Протест при цьому проходить мирно. Так, на Тверській у Москві учасники акції запалили ліхтарики на мобільних телефонах і скандували "Росія без Путіна", "Путін - злодій", "Відпускай", "Свободу політв'язням".

У МВС РФ стверджують, що "в несанкціонованих акціях" в 29 містах Росії взяли участь близько 14,4 тис. осіб. "Це просто сміх", - прокоментував заяву МВС соратник Олексія Навального Леонід Волков. На думку директора ФБК Івана Жданова, названу МВС цифру необхідно множити на 10.













































