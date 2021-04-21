УКР
17 287 62

"Путін - злодій!": У Росії проходять акції на підтримку Навального. ФОТОрепортаж

Прихильники російського опозиціонера Олексія Навального вийшли на акції протесту в різних російських містах. Найбільше протестувальників - у Москві і Санкт-Петербурзі. Поліція проводить масові затримання.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське видання "Медуза".

Учасників акції затримували в Москві, Санкт-Петербурзі, Південно-Сахалінську, Хабаровську, Томську, Барнаулі, Кемерові. Всього за ґрати потрапили як мінімум 400 протестувальників.

Протест при цьому проходить мирно. Так, на Тверській у Москві учасники акції запалили ліхтарики на мобільних телефонах і скандували "Росія без Путіна", "Путін - злодій", "Відпускай", "Свободу політв'язням".

У МВС РФ стверджують, що "в несанкціонованих акціях" в 29 містах Росії взяли участь близько 14,4 тис. осіб. "Це просто сміх", - прокоментував заяву МВС соратник Олексія Навального Леонід Волков. На думку директора ФБК Івана Жданова, названу МВС цифру необхідно множити на 10.

Путін - злодій!: У Росії проходять акції на підтримку Навального 01
Путін - злодій!: У Росії проходять акції на підтримку Навального 02
Путін - злодій!: У Росії проходять акції на підтримку Навального 03
Путін - злодій!: У Росії проходять акції на підтримку Навального 04
Путін - злодій!: У Росії проходять акції на підтримку Навального 05
Путін - злодій!: У Росії проходять акції на підтримку Навального 06
Путін - злодій!: У Росії проходять акції на підтримку Навального 07
Путін - злодій!: У Росії проходять акції на підтримку Навального 08
Путін - злодій!: У Росії проходять акції на підтримку Навального 09
Путін - злодій!: У Росії проходять акції на підтримку Навального 10

Путін - злодій!: У Росії проходять акції на підтримку Навального 11
Путін - злодій!: У Росії проходять акції на підтримку Навального 12
Путін - злодій!: У Росії проходять акції на підтримку Навального 13
Путін - злодій!: У Росії проходять акції на підтримку Навального 14
Путін - злодій!: У Росії проходять акції на підтримку Навального 15
Путін - злодій!: У Росії проходять акції на підтримку Навального 16
Путін - злодій!: У Росії проходять акції на підтримку Навального 17
Путін - злодій!: У Росії проходять акції на підтримку Навального 18
Путін - злодій!: У Росії проходять акції на підтримку Навального 19
Путін - злодій!: У Росії проходять акції на підтримку Навального 20
Путін - злодій!: У Росії проходять акції на підтримку Навального 21
Путін - злодій!: У Росії проходять акції на підтримку Навального 22
Путін - злодій!: У Росії проходять акції на підтримку Навального 23

Топ коментарі
+23
Беда чёрная на России!!!
В Украине минимальная зарплата 210 долларов, а в России только 166 долларов, при этом россияне лишены пенсий, так как средняя продолжительность жизни мужчин в РФ 65 лет. а пенсии также с 65 лет - это ГЕНОЦИД!
В Украине средняя зарплата 13 тыс. грн. (35 750 рублей), а в РФ в большинстве регионов меньше чем в Украине!!!
И это при том, что Украина покупает газ, нефть и прочие природные ресурсы, а РФ их продаёт, это невиданный грабёж россиян!
показати весь коментар
21.04.2021 21:54 Відповісти
В Украине средняя зарплата 13 тыс. грн. (35 750 рублей.), а в РФ во многих регионах меньше чем в Украине!!!
"Из-за повышения курса иностранной валюты снизился доход населения, проживающего в провинциальных областях. На этом фоне значительно вырос уровень безработицы.
Таблица: статистика сравнения средних зарплат России по регионам Регион, округ, республика Средний уровень зарплат (выражено в рублях)
Белгород 27 280 Брянск 20 790 Владимир 22 770 Воронеж 26 070 Иваново 21 120 Калуга 27 060 Костром 22 550 Курск 22 770 Липецк 24 640 Московская область 42 460 Орёл 16 830 Рязань 21 340 Смоленск 20 020 Тамбов 21 450 Тверь 20 130 Тула 25 520 Ярославль 26 620 Москва 66 880 Карелия 32 450 Коми 39 380 Архангельск 36 850 Вологда 28 820 Калининград 28 820 Ленинградская область 28 050 Мурманск 43 670 Новгород 27 390 Псков 24 310 г. Санкт-Петербург 45 430 Адыгея 20 680 Калмыкия 20 130 Краснодар 25 850 Астрахань 27 390 Волгоград 23 650 Ростов 23 320 Дагестан 25 160 Ингушетия 20 790 Кабардино-Балкарская 18 920 Карачаево-Черкесская 18 040 Северная Осетия 18 590 Чеченская 21 010 Ставрополь 22 000 Башкортостан 28 160 Марий Эл 21 230 Мордовия 20 900 Татарстан 27 060 Удмуртская 23 430 Чувашская 22 990 Пермь 27 280 Киров 22 880 Нижний Новгород 26 840 Оренбург 26 070 Пенза 22 990 Самара 27 060 Саратов 23 430 Ульяновск 22 880 Курган 22 770 Свердловск 32 780 Тюмень 50 160 Ханты-Мансийский автономный округ 61 930 Ямало-Ненецкий автономный округ 70 620 Челябинск 26 620 Алтай 24 860 Бурятия 27 720 Тыва 30 580 Хакасия 32 010 Забайкалье 25 300 Красноярский край 29 260 Иркутск 32 450 Кемерово 17 490 Новосибирск 17 600 Омск 28 820 Томск 32 230 Саха 53 460 Камчатка 50 600 Приморск 33 990 Хабаровск 35 200 Амур 34 540 Магадан 55 880 Сахалин 51 260 Чукотка 56 100"
показати весь коментар
21.04.2021 22:02 Відповісти
А мінімальна зарплата в Польщі 610 Евро на міс, або 20740, а середня зарплатня в Польщі 37500 грн.
показати весь коментар
21.04.2021 22:32 Відповісти
Ти рівняйся на кращих - на Європу, а не порівнюй себе постійно з північним сусідом. В Україні наразі економічна жопа. Чи може тобі росіяне браття, що ти на Росію рівняєшся? В Росії рівень життя вище ніж в Україні. Особливо у людей, які мають професійні якості, щоб ти знав.
показати весь коментар
21.04.2021 22:13 Відповісти
Хаха, можешь подтереться своей средней в 13 тыс, в большинстве областей зарплаты около минималки.
показати весь коментар
21.04.2021 22:42 Відповісти
не жируй
показати весь коментар
21.04.2021 22:53 Відповісти
Це правда. І взагалі як можно вірити оцій дєбільній статистиці в зарплатах і при цьому не довіряти цифрам і відсоткам в статистиці по інших аспектах.?
показати весь коментар
21.04.2021 22:56 Відповісти
Россия на дне между Гватемалой и Лаосом!
Рейтинг стран мира по уровню жизни в 2020 году
Норвегия
Швейцария
Канада
Швеция
Новая Зеландия
Дания
Австралия
Финляндия
Нидерланды
Люксембург
США
Ирландия
Исландия
Германия
Австрия
Великобритания
Бельгия
Сингапур
Гонконг
Франция
Япония
Тайвань
Южная Корея
Испания
Словения
Мальта
Португалия
Объединенные Арабские Эмираты
Чехия
Уругвай
Коста-Рика
Италия
Кувейт
Польша
Чили
Эстония
Кипр
Словакия
Израиль
Панама
Венгрия
Тринидад и Тобаго
Литва
Малайзия
Аргентина
Бразилия
Латвия
Болгария
Саудовская Аравия
Китай
Таиланд
Хорватия
Греция
Румыния
Ямайка
Монголия
Мексика
Шри-Ланка
Тунис
Вьетнам
Белиз
Филиппины
Турция
Колумбия
Парагвай
Грузия
Индонезия
Беларусь
Казахстан
Доминиканская Республика
Черногория
Ботсвана
Никарагуа
Узбекистан
Эквадор
Перу
Сербия
Южная Африка
Македония
Азербайджан
Марокко
Албания
Украина
Сальвадор
Кыргызстан
Боливия
Иордания
Молдова
Гватемала
Россия
Лаос
Намибия
Таджикистан
Армения
Гондурас
Босния и Герцеговина
Ливан
Алжир
Гана
Иран
Непал
Бангладеш
Сенегал
Венесуэла
Руанда
Индия
Замбия
Египет
Нигер
Камбоджа
Мали
Буркина-Фасо
Бенин
Уганда
Камерун
Кения
Танзания
Конго
Малави
Джибути
Мозамбик
Нигерия
Зимбабве
Мавритания
Эфиопия
Либерия
Судан
Сьерра-Леоне
Ирак
Кот-д'Ивуар
Пакистан
Ангола
Гаити
Йемен
Сирия
Гвинея
Того
Бурунди
Афганистан
Конго (ДР)
Центрально-Африканская Республика
Чад
показати весь коментар
21.04.2021 21:55 Відповісти
Список опубликован на российском ресурсе "Деловая жизнь" "Представляем вашему вниманию рейтинг уровня жизни населения России и стран мира в 2020 году, составленный популярным институтом Legatum Institute, на основании которого были определены самые лучшие страны для проживания в 2020 году и страны, где жизнь людей находится на грани выживания."
показати весь коментар
21.04.2021 21:56 Відповісти
Русский полковник рассказал чистую правду набираем в ютубе:
"Полковник Шендаков. Армия РФ - Стадо в форме."
показати весь коментар
21.04.2021 22:00 Відповісти
"Путин - вор!": в России проходят акции в поддержку Навального - Цензор.НЕТ 980
показати весь коментар
21.04.2021 21:56 Відповісти
НЕ ПОДСКАЖИТЕ, В КАКОЙ ЭТО СТРАНЕ ТАК ВОЛЬНО ДЫШИТ ЧЕЛОВЕК НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ ВОЗЛЕ МУСОРКИ?
За каждой строчкой видео, никаких фантазий, набираем в ютубе:
"Пенсионеры дерутся за еду на помойке"
"Пенсионеры копаются в мусоре и дерутся за кашу"
"ЕДА С ПОМОЙКИ | НАРОД НА СВАЛКЕ ПРОДУКТОВ ШОК"
"КАК ТАКОЕ ВОЗМОЖНО? ПЕНСИОНЕРЫ РОЮТСЯ НА ПОМОЙКЕ В ПОИСКАХ ЕДЫ!"
"ГОЛОДНЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ РОЮТСЯ В МУСОРКЕ"
"Помойка НАРОД У ПЯТЕРОЧКИ НА СВАЛКЕ ПРОДУКТОВ"
"Ветеран у мусорных баков / Тюмень"
"Пенсионеры России на мусорке"
"Россияне толпятся к мусорке за просроченными продуктами"
"Пенсионеры вынужден питаться с мусорки ."
показати весь коментар
21.04.2021 21:57 Відповісти
"Путін - злодій!": У Росії проходять акції на підтримку Навального - Цензор.НЕТ 2012
показати весь коментар
21.04.2021 22:33 Відповісти
вор... он убийца, военный преступник и *****, а "вор", - это самая положительная его характеристика
показати весь коментар
21.04.2021 21:58 Відповісти
Вор - на старорусском означает "преступник". Ещё при царе так говорили. А в современном русском вор - это тот, кто что-то украл. Уверен, что в лозунг вкладывался тот, старый смысл.
показати весь коментар
21.04.2021 22:06 Відповісти
Нам все равно. Анальный такой имперец как и *****
показати весь коментар
21.04.2021 21:58 Відповісти
По какому праву штабы навального находятся в оккупированном Крыму?
показати весь коментар
21.04.2021 22:24 Відповісти
Чем больше противодействий ********** власти, тем лучше для Украины
показати весь коментар
21.04.2021 22:47 Відповісти
Скорее всего так оно и есть, но и какая то польза от него сейчас есть, он работает на ослабление режима
показати весь коментар
21.04.2021 22:32 Відповісти
Не совсем так, не всё равно: чем больше "качает" регионы, тем меньше у Вовца времени заниматься ерундой у наших границ.
показати весь коментар
22.04.2021 00:10 Відповісти
Вор - war.
показати весь коментар
21.04.2021 21:58 Відповісти
Ты зачем так орёшь? Пусть будут в неведении!
показати весь коментар
21.04.2021 21:58 Відповісти
Русские не славяне, а угро-финны и не братья украинцам, слушаем вот в этом месте российского историка
.https://youtu.be/TxhDU5y6GaY?t=382
показати весь коментар
21.04.2021 21:59 Відповісти
угро-финны-татаро-монголы.
показати весь коментар
22.04.2021 00:49 Відповісти
Акции глистов и бактерий в гробу с покойником после погребения с лозунгом -,.за жизнь! ,,
Настоящей жизни- той что живет за пределами могилы НЕ интересны .
показати весь коментар
21.04.2021 21:59 Відповісти
Зеленский - тоже. Для нас это более актуально. И проблемнее.
показати весь коментар
21.04.2021 22:00 Відповісти
вообще-то правильно , "*****-убийца!" )
показати весь коментар
21.04.2021 22:02 Відповісти
"Путин - вор!": в России проходят акции в поддержку Навального - Цензор.НЕТ 5622
показати весь коментар
21.04.2021 22:05 Відповісти
https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза

Медленно, но неотвратимо в России назревает неразрешимая проблема.
В стране нечего будет украсть!
показати весь коментар
21.04.2021 22:13 Відповісти
Вот это уж точно им не грозит, они крали даже в блокадном Ленинграде.
показати весь коментар
21.04.2021 22:19 Відповісти
Как думаете, могут эти митинги что-то изменить?
показати весь коментар
21.04.2021 22:15 Відповісти
Та пох....
показати весь коментар
21.04.2021 22:21 Відповісти
Россияне только посмотрели фильмы про хоромы своего сцаря) я если бы они еще узнали поподробнее про золотой триллион) Каспаров на Ютубе упоминает... другие говорят, что даже 2-3 триллиона наскладировала Ылита лаптестана в США и других развитых странах)
показати весь коментар
21.04.2021 22:21 Відповісти
"Путін - злодій!": У Росії проходять акції на підтримку Навального - Цензор.НЕТ 5390
показати весь коментар
21.04.2021 22:32 Відповісти
Фонариками этих гнид не проймёшь...
показати весь коментар
21.04.2021 22:32 Відповісти
Очень слабо, где обещанные 500 тыс рыл, даже в Москве и Питере было по 5-6 тыс только.
показати весь коментар
21.04.2021 22:39 Відповісти
долой Сцаря !

https://youtu.be/--udioYy-Ok

"Путін - злодій!": У Росії проходять акції на підтримку Навального - Цензор.НЕТ 1479
показати весь коментар
21.04.2021 22:43 Відповісти
Це вони не от хорошей жизни бурогозят, хотят всем скопом перебраться из нищей и убогой россии в багатую и процветающую украину
показати весь коментар
21.04.2021 22:45 Відповісти
"Путин - вор", "Отпускай", "Свободу политзаключенным"

вы видите лозунги "нет войне", "перестань тратить деньги на войну", не отправляй наших детей погибать неизвестно где и зачем"??? И я не вижу....это все что нужно знать о "оппозиции", росийском народе и их отношении к убийствам.
показати весь коментар
21.04.2021 22:46 Відповісти
Дід в червоному самий крутий....
показати весь коментар
21.04.2021 22:49 Відповісти
без триллионов, налегке,
оставив трон в Геленджике,
уйдёт в могилу сраный сцарь
и мир вздохнёт : ПОДОХЛА ... ТВАРЬ !!!
показати весь коментар
21.04.2021 22:51 Відповісти
Так наступний прийде. Система, народ. І це - наші сусіди. Наші не краще. Подайте вакцини, введіть санкції, а самі все свої офшори набивають. Не знаю, чи з'являться на цій землі Лінкольни, Зе та колі тіщенка спливають наверх.
показати весь коментар
22.04.2021 12:30 Відповісти
Якщо єдине звинувачення Путіну в тому, що він - злодій, а єдина вимога - свободу сумнівному політзеку, то краще б цих протестів не було взагалі... Такі протестувальники викликають огиду.
показати весь коментар
21.04.2021 22:56 Відповісти
До сраки це все у них!
показати весь коментар
21.04.2021 22:58 Відповісти
то, что сейчас происходит с миллионами расеян - это наркомания. Их наркотик называется "сверхдержава". Ради дозы "сверхдержавы" люди готовы отказываться от всего. Доза отключает их от нищей реальности и погружает в мир грёз о мировом величии. Ровно так ведут себя наркоманы. Проф. Преображенский.............Дед реально живёт в отдельном скворечнике с поехавшей кукухой.
показати весь коментар
21.04.2021 23:04 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
раSSія це країна ФЕЙК:
www.euvsdisinfo.eu/
показати весь коментар
21.04.2021 23:09 Відповісти
https://twitter.com/VictorKvert2008

https://twitter.com/VictorKvert2008 распад и неуважение

Губернатор Свердловской области подписал указ о платном входе в леса и природные парки для физических лиц



"Путін - злодій!": У Росії проходять акції на підтримку Навального - Цензор.НЕТ 3873
показати весь коментар
21.04.2021 23:40 Відповісти
молодцы, что вышли.
показати весь коментар
22.04.2021 00:21 Відповісти
ВЕРЫ И СИЛ ИМ !!! ЭТО ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ПОМЕНЯТЬ !!!
показати весь коментар
22.04.2021 05:34 Відповісти
Навальный,Анальный,Овальный,Оральный один хер.Позицию рашистов в отношении к Украине это не меняет!
показати весь коментар
22.04.2021 05:38 Відповісти
просто наследники крепостных хотят себе нового барина помоложе
показати весь коментар
22.04.2021 08:26 Відповісти
 
 