Представники України, Литви та Польщі у спільній заяві стосовно Донбасу засудили агресію РФ. ФОТОрепортаж

Представники України, Польщі та Литви підписали спільну заяву про підтримку України і засудження агресивних дій Росії під час зустрічі в Широкиному в Донецькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Донецької ОДА.

Перший заступник Голови ВР України пан Руслан Стефанчук, віцемаршалок Сейму Республіки Польща пані Малгожата - Марія Гошевська, віцеспікер Сейму Литовської Республіки пан Паулюс Саударґас сьогодні відвідали Маріупольський порт, КПВВ "Гнутове" та селище Широкине.

"Браття, ви не самі. Ми на власні очі сьогодні побачили проблему, яка є не лише вашою проблемою, а й проблемою всієї Європи і всього світу. Це не двусторонній конфлікт, це агресія однієї сторони, і ця сторона - Росія. Ми хочемо об'єднати усі наші зусилля, щоб цей конфлікт був погашений і щоб Україна відновила цілісність своїх кордонів. Ми побачили сьогодні страшну картину, і разом маємо це зупинити!" - такі слова підтримки Україні висловив пан Паулюс Саударґас, підсумовуючи перший день візиту віцеспікерів українського, польського та литовського парламентів до Донецької області.

"На жаль, я бачила вже не одну війну. Я спостерігала війну не лише тут, в Україні, а й у Грузії. На мою думку, їх об'єднує дві речі: страшна гнітюча тиша, яка панує зараз там, де колись вирувало життя; і винуватець цього - Російська Федерація, саме вона принесла біль, руйнування і спустошення на ці землі", - сказала віцемаршалок Сейму Республіки Польща пані Малгожата - Марія Гошевська.

У Широкиному представники трьох парламентів виголосили спільну заяву про підтримку України та засудження агресивних дій Росії, і скріпили цю заяву своїми підписами у розташуванні однієї з військових частин, які тримають лінію української оборони навколо Маріуполя.

Перший заступник Голови ВР України пан Руслан Стефанчук подякував усім військовим - від рядових до генералів, які надійно обороняють Україну від агресора.

























Фото: Донецька ОДА