Представники України, Литви та Польщі у спільній заяві стосовно Донбасу засудили агресію РФ. ФОТОрепортаж

Представники України, Польщі та Литви підписали спільну заяву про підтримку України і засудження агресивних дій Росії під час зустрічі в Широкиному в Донецькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Донецької ОДА.

Перший заступник Голови ВР України пан Руслан Стефанчук, віцемаршалок Сейму Республіки Польща пані Малгожата - Марія Гошевська, віцеспікер Сейму Литовської Республіки пан Паулюс Саударґас сьогодні відвідали Маріупольський порт, КПВВ "Гнутове" та селище Широкине.

"Браття, ви не самі. Ми на власні очі сьогодні побачили проблему, яка є не лише вашою проблемою, а й проблемою всієї Європи і всього світу. Це не двусторонній конфлікт, це агресія однієї сторони, і ця сторона - Росія. Ми хочемо об'єднати усі наші зусилля, щоб цей конфлікт був погашений і щоб Україна відновила цілісність своїх кордонів. Ми побачили сьогодні страшну картину, і разом маємо це зупинити!" - такі слова підтримки Україні висловив пан Паулюс Саударґас, підсумовуючи перший день візиту віцеспікерів українського, польського та литовського парламентів до Донецької області.

