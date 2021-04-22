Викрито десятьох найманців РФ і двох організаторів "референдуму": СБУ проводить контрдиверсійні заходи на Донбасі. ФОТО

СБУ під час профілактичних контрдиверсійних заходів у Волноваському районі Донецької області виявила схрон з мінами і викрила 10 учасників незаконних збройних формувань. Також встановлено двох організаторів псевдореферендуму в 2014 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Відпрацьовуючи оперативну інформацію, правоохоронці встановили місця проживання учасників бандугруповань так званої "ДНР". Вони наразі входять до складу незаконних збройних формувань бойовиків.

Наразі перевіряється інформація стосовно їх причетності до активного збройного супротиву силам АТО/ООС. У випадку підтвердження даних, щодо них будуть відкриті кримінальні провадження.

Крім того, у помешканні одного з бойовиків співробітники СБ України виявили тайник з бойовими засобами ураження. Зі схрону було вилучено 4 протитанкові міни ТМ-62М загальною вагою 40 кг. За оперативними даними, зловмисник планував використати вибухівку для вчинення диверсій на території регіону.

Читайте також: Контррозвідка СБУ затримала найманця РФ: Зараз терорист дає свідчення про російську агресію. ВIДЕО

Перевіряється інформація щодо протиправної діяльності двох організаторів так званого "референдуму" 2014 року у Донецькій області.

За викритими фактами вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень.



