13 397 40

Правоохоронці затримали на Харківщині банду, яка викрадала і вбивала людей заради квартир. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Учасники злочинної організації знаходили серед жителів Харківської області одиноких або малозабезпечених осіб, позбавляли їх волі, здійснювали незаконне заволодіння їхнім нерухомим майном на підставі підроблених документів, а потім ліквідували своїх жертв. Підозри вручені восьми фігурантам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Працівники Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та детективи слідчого управління поліції Харківщини встановили, що на початку 2019 року у Харкові організувалася група осіб з метою незаконного збагачення. Лідер групи – місцевий мешканець, 1984 року народження. Серед його спільників - п’ятеро чоловіків та троє жінок.

Вишукуючи самотніх людей або таких, які опинилися у складних життєвих обставинах, зловмисники підбирали індивідуальний спосіб заволодіння їхнім нерухомим майном. Когось зі своїх жертв споювали алкогольними напоями, у когось викрадали документи на житло, інших незаконно позбавляли волі та силоміць утримували. Але результат завжди був єдиний: на підставі підроблених документів квартири потерпілих переходили у чужу власність, кошти від збуту нерухомості осідали на рахунках учасників злочинної групи, а самих потерпілих знаходили мертвими.

Ось кілька викритих епізодів злочинної діяльності фігурантів:

- особа померла, а після її смерті оформлявся договір продажу житла;
- тіло іншої особи, яку спільники тривалий час споювали, було знайдено поблизу водойми;
- ще одного чоловіка обманом вивезли з квартири до будинку у селі, де утримували і підливали до спиртного речовини, які мали спровокувати зупинку серця. На теперішній час, після ексгумації тіла, проводиться судово-медична експертиза для встановлення причини смерті;
- квартиру харків’янки продали за фальшивими документами, жінку проти волі тримали на території домоволодіння, де в подальшому її побили, задушили та закопали на присадибній ділянці.

Правоохоронці затримали на Харківщині банду, яка викрадала і вбивала людей заради квартир 01

Така ж доля чекала ще двох людей, майно яких фігуранти вже встигли переоформити, а самих бранців тримали у приватному будинку.

Правоохоронці встановили, що банді "чорних ріелторів" сприяв співробітник одного з відділів харківської поліції.

За зібраними матеріалами детективи СУ ГУНП у Харківській області розпочали кримінальне провадження за фактами створення та участі у злочинній організації, шахрайства в особливо великих розмірах, використання завідомо підроблених документів та умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю з корисливих мотивів у складі злочинної організації.

Дивіться також: Ударив касирку в обличчя і виніс 1,6 млн грн: у Харкові невідомий пограбував пункт обміну валют. ФОТОрепортаж

Правоохоронці затримали на Харківщині банду, яка викрадала і вбивала людей заради квартир 02

Аби ліквідувати діяльність викритого угруповання, на території Харківщини провели спецоперацію. Працівники Департаменту внутрішньої безпеки НПУ, ГУНП та прокуратури Харківської області, за силової підтримки бійців відділу швидкого реагування ДВБ, спецпідрозділу КОРД та роти поліції особливого призначення "СХІД", затримали двох співорганізаторів та шістьох учасників злочинного угруповання.

Проведено майже 40 обшуків. Під час санкціонованих заходів вилучено зброю, готівку, велику кількість документів, мобільні телефони та автомобілі. А головне – виявлено та врятовано осіб, яких зловмисники силоміць утримували.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Житель Харківщини купував в інтернеті і збирав зброю і боєприпаси, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Правоохоронці затримали на Харківщині банду, яка викрадала і вбивала людей заради квартир 03
Фото: сайт Нацполіції

Встановлюються їхні дані, місця проживання та обставини, за яких вони опинилися в неволі.

За процесуального керівництва обласної прокуратури детективи слідчого управління поліції Харківщини вручили підозри фігурантам, яких затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Найближчим часом суд обере їм запобіжні заходи. Також буде надано остаточну правову кваліфікацію діям причетному 35-річному співробітнику поліції. У разі доведення вини затриманим загрожує до 15-ти років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

затримання (4387) Нацполіція (15515) Правоохоронні органи (2712) прокуратура (3754) силовики (2518) Харківщина (6054)
+19
Нотариус как всегда не пределах
22.04.2021 13:04 Відповісти
+19
Правоохранители установили, что банде "черных риелторов" способствовал сотрудник одного из отделов харьковской полиции.

все зло и беспредел от мусоров.
22.04.2021 13:05 Відповісти
+17
Ох и выродки!
22.04.2021 12:59 Відповісти
Ох и выродки!
22.04.2021 12:59 Відповісти
да понимаешь...
Если оно так, как пишут - то выродки.
Но просто есть ситуации, когда живет больной (особенно - психически) одинокий человек в квартире.
Ухода - ноль, сам себя обслужить не может. Родичей нет.

Вариант - переселить человека на меньшую квартиру, большУю квартиру сдавать, за деньги от сдачи - оплачивать меньшую квартиру + уход.
Так вот, если ты этим займешься, на тебе элементарно выйдут менты и тебе песец.
Хотя вариант не такой плохой.
Я о таком слыхал.

Так что тут тоже - выродки-то выродки, но со слов ментов.
Что там на самом деле - вопрос.
22.04.2021 13:07 Відповісти
Сергій Кулик 2955aac4 ти **#нько. Ти читай уважно, вони вбивали за житло.
22.04.2021 13:44 Відповісти
на Харьковщине расцвет 90-х
22.04.2021 16:17 Відповісти
по всей стране 90тые пошли , посадок то нет , воры и авторитеты у нас неприкасаемые ( как чурки и депутаты )
22.04.2021 18:48 Відповісти
таки да. комиссия их лишает лицензии после - неоднократного нарушения закона .
22.04.2021 13:06 Відповісти
22.04.2021 13:04 Відповісти
Дійсно, а де ж наші славні нотаріуси, без них же ні кроку. Хоч одного посадять, чи навряд?
23.04.2021 11:39 Відповісти
22.04.2021 13:05 Відповісти
махинации с недвигой от века менты контролировали.
22.04.2021 13:08 Відповісти
менты наводят . знают весь контингент кого можно ободрать на квартиру . нотариус свой . а сейчас с этой державой в смартфоне наверно вообще лафа настала для мошенников
22.04.2021 13:09 Відповісти
Так на те й є Поліція котра ловить сміття.
22.04.2021 13:46 Відповісти
Эти банды орудуют в Харькове с начала 90х беспрерывно.Доходный промысел передается мусорами по наследству.Участковые ищут одиноких и брошенных ,а дальше конвейер.Такое было и при совке.Только квартиры не продавали ,а присваивали,переписывали за деньги на жаждущих..Система неискоренима.
22.04.2021 13:07 Відповісти
Аваков і геращенко попереджували що треба мусорам підняти жалованіє щоб вони небрали хабарів і не створювали банд.а їх ніхто не слухає.
22.04.2021 13:10 Відповісти
Там покопати - будуть і чорні нотаріуси, і прокурвори.
22.04.2021 13:11 Відповісти
Чорним називати ніззя, бо - расизм.
23.04.2021 11:41 Відповісти
Никто копать не будет..Ворон ворону глаз не выклюет.Все карательные органы( Суд,Полиция,прокуроры) охраняют свои прибыльные бизнесы от сторонних глаз.Неоднократно пропадали журналисты -расследователи .и даже судьям отрезали головы.
22.04.2021 13:28 Відповісти
не пи-ди , за головы поподробнее плиз , чет такого не слыхал
22.04.2021 18:50 Відповісти
Судье Фрунзенского района и еще трем его родственникам отрезали головы.При донецком хряке.Виновных не нашли.
22.04.2021 22:52 Відповісти
головы резали - да , но не судьям
давно это было
24.04.2021 12:36 Відповісти
от ***!

а если тебе повезет убить эту сволочь до того как она тебя то сидеть тебе долго...
22.04.2021 13:31 Відповісти
ТІЛЬКИ СМЕРТНА КАРА
22.04.2021 13:40 Відповісти
До 15 лет,да вы что там охренели,Офицеру,котрый задушил Джорджа Флойда дали 40 лет,а тут такое,и вы хотите что бы было меньше преступности?Почему можно убить и отсидеть пару лет и свободен,жизнь украинца так дешево стоит?
22.04.2021 13:43 Відповісти
Як бачимо на фото у бандитів зброя є.
Зупінити свавілля відмороженої мерзоти може тільки легалізація короткостволів.
22.04.2021 13:48 Відповісти
легалізація зброї діє тільки для чиновніч*єй пістоти від влади.
Тільки вони мають право сріляти в звичайних граждан й не нести ніякої видповідальності тако ж як і при вбивстві своїм авто перехожого...
22.04.2021 14:19 Відповісти
Не пойму как можно арестовывать вагидных?, они же все беременные им молоко выдавать надо.
22.04.2021 14:13 Відповісти
Нет слов ,,,человек это мразь
22.04.2021 14:31 Відповісти
бабки
22.04.2021 15:12 Відповісти
Ніт - мусора.
22.04.2021 18:18 Відповісти
При попытке оказать сопротивление...- самый справедливый вариант. Через год эти мрази будут на свободе.
22.04.2021 20:47 Відповісти
Для таких тварей и нужна смертная казнь, а не толерастия европейская.
22.04.2021 22:44 Відповісти
Конечно молодцы, но самый гумманый суд сможет порешать и оправдать этих тварей
22.04.2021 23:12 Відповісти
"кто ещё в доме? никого, собака одна!" (с)
СОБАКА НЕ ТО СЛОВО!!!! почему никого при задержании не застрелили? Ну хотябы немножко???
23.04.2021 03:55 Відповісти
Це звичайно жах, але тєло зліва з написом двб напевно зїдає підозрюваних
23.04.2021 12:38 Відповісти
Правек. Нужно изменить систему кадастра недвижимости.Принять новые законы. Болие интегрировать под Европейские стандарты.Такой кошмар здесь не творится, государство постаралось уберечь своих граждан од произвола бандитов.📩 А Украинское правительство, когда постарается???
23.04.2021 13:20 Відповісти
Это часом не Гепы орлов от дел отстраняют?
23.04.2021 14:23 Відповісти
Цензор !!!!! Знову берете на роботу неуків - "меры предосторожности" всцятись від сміху, треба писати "мера пресечения" (для того чтоби пресечь, припинити злочинну діяльність). Запобіжний захід - запобігти скоєєню нових злочинів, ухилення підозрюваного від участі в процесуальних діях. Тепер і на Цензорі "какая разница, и так поймут про шо пишут".
23.04.2021 15:38 Відповісти
Зверніть увагу "... установили, что в начале 2019 г. в Харькове организовалась группа лиц" Источник: https://censor.net/ru/p3261357
Расцвет, восхождение ЗЕзвезд, щось знали
23.04.2021 15:46 Відповісти
 
 