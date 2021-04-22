Правоохоронці затримали на Харківщині банду, яка викрадала і вбивала людей заради квартир. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Учасники злочинної організації знаходили серед жителів Харківської області одиноких або малозабезпечених осіб, позбавляли їх волі, здійснювали незаконне заволодіння їхнім нерухомим майном на підставі підроблених документів, а потім ліквідували своїх жертв. Підозри вручені восьми фігурантам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Працівники Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та детективи слідчого управління поліції Харківщини встановили, що на початку 2019 року у Харкові організувалася група осіб з метою незаконного збагачення. Лідер групи – місцевий мешканець, 1984 року народження. Серед його спільників - п’ятеро чоловіків та троє жінок.

Вишукуючи самотніх людей або таких, які опинилися у складних життєвих обставинах, зловмисники підбирали індивідуальний спосіб заволодіння їхнім нерухомим майном. Когось зі своїх жертв споювали алкогольними напоями, у когось викрадали документи на житло, інших незаконно позбавляли волі та силоміць утримували. Але результат завжди був єдиний: на підставі підроблених документів квартири потерпілих переходили у чужу власність, кошти від збуту нерухомості осідали на рахунках учасників злочинної групи, а самих потерпілих знаходили мертвими.

Ось кілька викритих епізодів злочинної діяльності фігурантів:

- особа померла, а після її смерті оформлявся договір продажу житла;

- тіло іншої особи, яку спільники тривалий час споювали, було знайдено поблизу водойми;

- ще одного чоловіка обманом вивезли з квартири до будинку у селі, де утримували і підливали до спиртного речовини, які мали спровокувати зупинку серця. На теперішній час, після ексгумації тіла, проводиться судово-медична експертиза для встановлення причини смерті;

- квартиру харків’янки продали за фальшивими документами, жінку проти волі тримали на території домоволодіння, де в подальшому її побили, задушили та закопали на присадибній ділянці.

Така ж доля чекала ще двох людей, майно яких фігуранти вже встигли переоформити, а самих бранців тримали у приватному будинку.

Правоохоронці встановили, що банді "чорних ріелторів" сприяв співробітник одного з відділів харківської поліції.

За зібраними матеріалами детективи СУ ГУНП у Харківській області розпочали кримінальне провадження за фактами створення та участі у злочинній організації, шахрайства в особливо великих розмірах, використання завідомо підроблених документів та умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю з корисливих мотивів у складі злочинної організації.

Аби ліквідувати діяльність викритого угруповання, на території Харківщини провели спецоперацію. Працівники Департаменту внутрішньої безпеки НПУ, ГУНП та прокуратури Харківської області, за силової підтримки бійців відділу швидкого реагування ДВБ, спецпідрозділу КОРД та роти поліції особливого призначення "СХІД", затримали двох співорганізаторів та шістьох учасників злочинного угруповання.

Проведено майже 40 обшуків. Під час санкціонованих заходів вилучено зброю, готівку, велику кількість документів, мобільні телефони та автомобілі. А головне – виявлено та врятовано осіб, яких зловмисники силоміць утримували.

Фото: сайт Нацполіції

Встановлюються їхні дані, місця проживання та обставини, за яких вони опинилися в неволі.

За процесуального керівництва обласної прокуратури детективи слідчого управління поліції Харківщини вручили підозри фігурантам, яких затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Найближчим часом суд обере їм запобіжні заходи. Також буде надано остаточну правову кваліфікацію діям причетному 35-річному співробітнику поліції. У разі доведення вини затриманим загрожує до 15-ти років позбавлення волі або довічне ув’язнення.