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Кидали гранати, стріляли з кулеметів і снайперських комплексів: поліцейські Києва провели навчання в обстановці, максимально наближеній до бойової. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліцейські Києва в складі зведеного загону пройшли навчання на полігоні. В обстановці, наближеній до бойової, правоохоронці вдосконалювали навички зі стрільби з різних видів зброї, надання домедичної допомоги, а також відпрацьовували тактичні прийоми та інженерну підготовку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Повідомляється, що до складу зведеного загону увійшли 250 співробітників Головного управління поліції і територіальних підрозділів, в тому числі дільничні офіцери поліції, слідчі, дізнавачі, працівники кадрового забезпечення та відділу кримінальної поліції. Також до занять приєдналися бійці полку поліції особливого призначення "Київ" і КОРД.

Як розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко, після створення зведеного загону у 2016 року такі навчання поліцейські проходять щорічно: "Відпрацювання проходять в умовах, максимально наближених до бойових, де ми перевіряємо техніку, логістику, проводимо марш-кидок на 100 кілометрів. Цього разу вдосконалювали вправи з гранатами, стріляли з кулеметів, штурмових гвинтівок і снайперських комплексів".

Кидали гранати, стріляли з кулеметів і снайперських комплексів: поліцейські Києва провели навчання в обстановці, максимально наближеній до бойової 01

Окрім вогневої, інженерної та тактичної підготовки, поліцейські виконували завдання із зачистки і взяття під контроль будівель, створення мобільних блокпостів, пересування підрозділу за бронетехнікою. Такі навчання допомагають відпрацювати алгоритми дій у конкретних ситуаціях та закріпити практичні навички.

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Особливо корисною та цікавою для поліцейських виявилась лекція з домедичної підготовки, адже й поза службою бувають випадки, коли необхідно негайно допомогти людині до приїзду лікарів. Інструктор-викладач Центру спеціальної підготовки Олександр Корнійчук розповів про транспортування потерпілих та накладання джгутів.

Кидали гранати, стріляли з кулеметів і снайперських комплексів: поліцейські Києва провели навчання в обстановці, максимально наближеній до бойової 02

"Хоча нашою основною роботою залишається безпека в столиці та розкриття злочинів, поліцейські не можуть бути осторонь подій у державі та несуть службу в зоні проведення Операції об’єднаних сил. Ці навчання – перевірка готовності наших правоохоронців до надзвичайних ситуацій", - додав Андрій Крищенко.

Кидали гранати, стріляли з кулеметів і снайперських комплексів: поліцейські Києва провели навчання в обстановці, максимально наближеній до бойової 03
Кидали гранати, стріляли з кулеметів і снайперських комплексів: поліцейські Києва провели навчання в обстановці, максимально наближеній до бойової 04
Кидали гранати, стріляли з кулеметів і снайперських комплексів: поліцейські Києва провели навчання в обстановці, максимально наближеній до бойової 05
Кидали гранати, стріляли з кулеметів і снайперських комплексів: поліцейські Києва провели навчання в обстановці, максимально наближеній до бойової 06
Кидали гранати, стріляли з кулеметів і снайперських комплексів: поліцейські Києва провели навчання в обстановці, максимально наближеній до бойової 07
Кидали гранати, стріляли з кулеметів і снайперських комплексів: поліцейські Києва провели навчання в обстановці, максимально наближеній до бойової 08
Кидали гранати, стріляли з кулеметів і снайперських комплексів: поліцейські Києва провели навчання в обстановці, максимально наближеній до бойової 09
Кидали гранати, стріляли з кулеметів і снайперських комплексів: поліцейські Києва провели навчання в обстановці, максимально наближеній до бойової 10
Кидали гранати, стріляли з кулеметів і снайперських комплексів: поліцейські Києва провели навчання в обстановці, максимально наближеній до бойової 11
Фото: сайт Нацполіції

Автор: 

Нацполіція (15318) військові навчання (2785) Крищенко Андрій (344)


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Топ коментарі
+5
Натаскивают против украинцев.
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22.04.2021 14:27 Відповісти
+4
Учения - это хорошо.
Главное что бы этих обучающихся , во время начала войны, не пришлось искать с сбобаками и на ветолетах по их селам и лесам.... и главное не встретить их среди *********** войска!
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22.04.2021 14:34 Відповісти
+3
Бо їх тут чекає надспецпідрозділ ментів, які вчились кидати гранати і здійснили марш на авто! Страшна сила ці хряки!!😂😂
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22.04.2021 14:41 Відповісти
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Натаскивают против украинцев.
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22.04.2021 14:27 Відповісти
Дебил , однако ? Живи в спаме , пока ...
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22.04.2021 14:29 Відповісти
Дебил у тебя дома в зеркале живёт. Где обещанный спам, дефективный?
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22.04.2021 14:39 Відповісти
Ну что, сходил к зеркалу? Убедился, что я тебя не обманул))
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22.04.2021 17:12 Відповісти
Натаскивают против украинцев.
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22.04.2021 16:20 Відповісти
Это всё здорово . Надеюсь орки не дойдут до Киева .
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22.04.2021 14:28 Відповісти
Бо їх тут чекає надспецпідрозділ ментів, які вчились кидати гранати і здійснили марш на авто! Страшна сила ці хряки!!😂😂
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22.04.2021 14:41 Відповісти
Зелёные орки уже в Киеве, в ВР сидят.
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22.04.2021 14:42 Відповісти
Замечательно, но уверен на все 146%, что такое позитивное начинание стоит дополнить включив в этот сводный отряд батальон прокуроров и роту судей, так сказать для полноты пейзажа и придания новых ярких ощущений вышеуказанным, при расследовании дел и вынесения приговоров кокочленцам Лугандона и различным потерявшимся-заблудившимся и ушедшим в отпуск из одной недоимперии
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22.04.2021 14:31 Відповісти
Учения - это хорошо.
Главное что бы этих обучающихся , во время начала войны, не пришлось искать с сбобаками и на ветолетах по их селам и лесам.... и главное не встретить их среди *********** войска!
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22.04.2021 14:34 Відповісти
Марш-бросок на 100 км, это круто. Я бегал на 6 км и то уставал.
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22.04.2021 14:35 Відповісти
На авто не така вже й надзадача😂😂😂
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22.04.2021 14:38 Відповісти
...да, из мильтонского укорота дофига настреляешь, конечно
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22.04.2021 14:39 Відповісти
"проводим марш-бросок на 100 километровИсточник: https://censor.net/ru/p3261385"

вообще то такие "марш-броски" бывают только у кацапов
в остальных странах это называется "рейд"

И, кстати, в кабинетах этих командиров портретики Дзержинского висят?
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22.04.2021 14:41 Відповісти
"Цензор" , закрой тему . Ватные дебилы куражатся .
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22.04.2021 14:43 Відповісти
😂😂😂. О! Бачиш Шойгу вже дав наказ відвести війська! Я ж кажу страшна сила ці хряки😂😂😂
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22.04.2021 14:46 Відповісти
Для твоей орды очень "остроумно" . Но от ***** ты сегодня не получишь пирожок .
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22.04.2021 14:50 Відповісти
Я розумію що челюсть не дає тобі можливість розмовляти українською, але в тебе і пальці судячи з всього криві, що писати українською не можеш😂😂.
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22.04.2021 14:54 Відповісти
Не помешает казенное барахлишко пересчитать после этих боевых мусоров.
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22.04.2021 14:57 Відповісти
А самый упитанный пупс полиции столичный оберполицмейстер Крищенко кроме маслы обглодать хоть что-то на учениях отрабатывал? Ему на щёки специальный бандаж полагается, чтобы харя не треснула. Из Крищенки на местности хороший ориентир получился бы. А если бы под Крищенку что-нибудь разрывное прилетело бы, то гавнище из бутора Крищенки залепило бы всю оптику условному противнику.
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22.04.2021 15:08 Відповісти
На первом фото, винтовка калибра 50 BMG
Зачем полиции такое оружие?
В городских условиях, вполне достаточно 223 и 308 калибров.
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22.04.2021 15:31 Відповісти
Показуха, все как обычно.
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22.04.2021 15:41 Відповісти
Это КСВ спецподразделения КОРД. Им виднее, что именно им нужно.
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23.04.2021 04:14 Відповісти
Посылайте уже этих кабанов в зону АТО. Хватит кошмарить киевлян.
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22.04.2021 23:11 Відповісти
 
 