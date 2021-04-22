Кидали гранати, стріляли з кулеметів і снайперських комплексів: поліцейські Києва провели навчання в обстановці, максимально наближеній до бойової. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліцейські Києва в складі зведеного загону пройшли навчання на полігоні. В обстановці, наближеній до бойової, правоохоронці вдосконалювали навички зі стрільби з різних видів зброї, надання домедичної допомоги, а також відпрацьовували тактичні прийоми та інженерну підготовку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Повідомляється, що до складу зведеного загону увійшли 250 співробітників Головного управління поліції і територіальних підрозділів, в тому числі дільничні офіцери поліції, слідчі, дізнавачі, працівники кадрового забезпечення та відділу кримінальної поліції. Також до занять приєдналися бійці полку поліції особливого призначення "Київ" і КОРД.

Як розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко, після створення зведеного загону у 2016 року такі навчання поліцейські проходять щорічно: "Відпрацювання проходять в умовах, максимально наближених до бойових, де ми перевіряємо техніку, логістику, проводимо марш-кидок на 100 кілометрів. Цього разу вдосконалювали вправи з гранатами, стріляли з кулеметів, штурмових гвинтівок і снайперських комплексів".

Окрім вогневої, інженерної та тактичної підготовки, поліцейські виконували завдання із зачистки і взяття під контроль будівель, створення мобільних блокпостів, пересування підрозділу за бронетехнікою. Такі навчання допомагають відпрацювати алгоритми дій у конкретних ситуаціях та закріпити практичні навички.

Дивіться також: У більшості областей відбудуться антитерористичні навчання. В окремих районах можливе введення особливого режиму, - СБУ. ФОТО

Особливо корисною та цікавою для поліцейських виявилась лекція з домедичної підготовки, адже й поза службою бувають випадки, коли необхідно негайно допомогти людині до приїзду лікарів. Інструктор-викладач Центру спеціальної підготовки Олександр Корнійчук розповів про транспортування потерпілих та накладання джгутів.

"Хоча нашою основною роботою залишається безпека в столиці та розкриття злочинів, поліцейські не можуть бути осторонь подій у державі та несуть службу в зоні проведення Операції об’єднаних сил. Ці навчання – перевірка готовності наших правоохоронців до надзвичайних ситуацій", - додав Андрій Крищенко.



















Фото: сайт Нацполіції