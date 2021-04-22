Меморіальну дошку загиблому в зоні ООС морпіху 36-ї ОБрМП Володимиру Бондарюку відкрили в Миколаївській області. ФОТОрепортаж

Вчора, 21 квітня, в селі Кам'яний Міст Первомайського району Миколаївської області на фасаді сільської загальноосвітньої школи відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки Володимиру Володимировичу Бондарюку (позивний Піндос), 18.07.1993 року народження, сержанту, командиру відділення-командиру бойової машини 36-ї окремої бригади морської піхоти, який загинув у ніч з 29 на 30 жовтня минулого року в районі села Водяне Волноваського району Донецької області від наскрізного кульового поранення в голову, завданого найманцями РФ.

Про це йдеться на офіційній фейсбук-сторінці 36-ї ОБрМП, повідомляє Цензор.НЕТ.

"ВОНИ ЖИВІ, ПОКИ МИ ЇХ ПАМ'ЯТАЄМО

Сьогодні, 21 квітня, у селищі Кам’яний Міст відбулось відкриття меморіальної дошки загиблому морському піхотинцю сержанту Бондарюку Володимиру Володимировичу. Пам’ятну дошку встановили на фасаді Кам’яномостівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, в якій з 2000 по 2011 рік навчався Володимир.

На заході були присутні рідні та близькі Володі, бойові побратими, представники місцевої влади, волонтери та односельчани. Пам’ять Героя вшанували хвилиною мовчання та поклали квіти до меморіальної дошки.

Загинув Володимир Бондарюк 30 жовтня 2020 року поблизу с. Водяне від наскрізного кульового поранення в голову, завданого парою ворожих снайперів. Разом з ним одночасно загинув і старший сержант Михайло Старостін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меморіальну дошку морпіху 36-ї ОБрМП Михайлу Старостіну відкрили на Херсонщині. ФОТОрепортаж

Указом Президента України № 601/2020 від 29 грудня 2020 року, "За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України", Володимир нагороджений орденом "За мужність" III ступеня (посмертно).

У Володимира Бондарюка залишилися батьки, дружина і дочка.

























































