У військовій частині в Рубіжному загорівся бензовоз. Ситуація контрольована, прошу городян зберігати спокій, - глава Луганської ОДА Гайдай. ФОТО

У місті Рубіжне Луганської області на території військової частини сталося загоряння бензовозу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Луганської ОДА.

"Ситуація контрольована. Я прошу городян зберігати спокій", - зазначив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

За попередніми даними, сталося загоряння бензовозу. На місці події працюють відповідні служби для ліквідації загоряння. Подробиць події наразі не повідомляється.

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Джерело ФОТО: Новости Донбасса