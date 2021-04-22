У військовій частині в Рубіжному загорівся бензовоз. Ситуація контрольована, прошу городян зберігати спокій, - глава Луганської ОДА Гайдай. ФОТО
У місті Рубіжне Луганської області на території військової частини сталося загоряння бензовозу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Луганської ОДА.
"Ситуація контрольована. Я прошу городян зберігати спокій", - зазначив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.
За попередніми даними, сталося загоряння бензовозу. На місці події працюють відповідні служби для ліквідації загоряння. Подробиць події наразі не повідомляється.
Джерело ФОТО: Новости Донбасса
Топ коментарі
+2 Envoy
показати весь коментар22.04.2021 15:32 Відповісти Посилання
+1 БОРЯ ВАВКИН
показати весь коментар22.04.2021 15:30 Відповісти Посилання
+1 Viensent
показати весь коментар22.04.2021 17:05 Відповісти Посилання
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Теперь никто не узнает скоко бензина продано а скоко сгорело...
Думаю, что сгорело в этом бензовозе тоннн 60... не меньше!
Мабуть воно півником під шконкою на великій хаті підробляло та ТАК ЖВАВО перевиконувало план що трохи мізками поїхало й тому не розуміє про що мова...