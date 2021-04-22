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У військовій частині в Рубіжному загорівся бензовоз. Ситуація контрольована, прошу городян зберігати спокій, - глава Луганської ОДА Гайдай. ФОТО

У військовій частині в Рубіжному загорівся бензовоз. Ситуація контрольована, прошу городян зберігати спокій, - глава Луганської ОДА Гайдай. ФОТО

У місті Рубіжне Луганської області на території військової частини сталося загоряння бензовозу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Луганської ОДА.

"Ситуація контрольована. Я прошу городян зберігати спокій", - зазначив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

За попередніми даними, сталося загоряння бензовозу. На місці події працюють відповідні служби для ліквідації загоряння. Подробиць події наразі не повідомляється.

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У військовій частині в Рубіжному загорівся бензовоз. Ситуація контрольована, прошу городян зберігати спокій, - глава Луганської ОДА Гайдай 01

Джерело ФОТО: Новости Донбасса

Автор: 

пожежа (4365) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4900)


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Топ коментарі
+2
Твоё ватное "скоко" глаз режет .
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22.04.2021 15:32 Відповісти
+1
мммммДяяяяя....
Теперь никто не узнает скоко бензина продано а скоко сгорело...
Думаю, что сгорело в этом бензовозе тоннн 60... не меньше!
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22.04.2021 15:30 Відповісти
+1
Мне одному кажется что оно не похоже на бензовоз!
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22.04.2021 17:05 Відповісти
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мммммДяяяяя....
Теперь никто не узнает скоко бензина продано а скоко сгорело...
Думаю, что сгорело в этом бензовозе тоннн 60... не меньше!
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22.04.2021 15:30 Відповісти
Твоё ватное "скоко" глаз режет .
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22.04.2021 15:32 Відповісти
А в мене у сраці сбербить коли читаю твої коменти на кацапській мові
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22.04.2021 15:51 Відповісти
ну у вас кацапов всегда в сраці свербит
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22.04.2021 16:38 Відповісти
- дурень!
Мабуть воно півником під шконкою на великій хаті підробляло та ТАК ЖВАВО перевиконувало план що трохи мізками поїхало й тому не розуміє про що мова...
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22.04.2021 16:51 Відповісти
Будь спок.В Сватово склад артвооружения взорвали,не привыкать.
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22.04.2021 15:32 Відповісти
Возможно как обычно колхозный тюнинг КамАЗа фуфайкой ,а шоб теплее. И горит так еле успевают из машины выпрыгнуть.
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22.04.2021 15:49 Відповісти
подумаешь какие беспокойные "горожане"
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22.04.2021 16:48 Відповісти
Мне одному кажется что оно не похоже на бензовоз!
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22.04.2021 17:05 Відповісти
Может на том, что сгорело, возили топливо бочками на линию фронта... Так удобней: этому давала, этому давала..
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22.04.2021 21:03 Відповісти
Бочками куда для буржуек..та ну нах...
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22.04.2021 21:08 Відповісти
А не бортовое ли оно? какой нах бензовоз?
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22.04.2021 21:07 Відповісти
 
 