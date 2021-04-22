Злочинців, які вкрали з сейфів українських банків $35 млн, затримали в США. ФОТОрепортаж

У банду входили як мінімум 25 осіб. Вкрадені гроші вони легалізували у Сполучених Штатах. Тепер злочинцям загрожує до 20 років позбавлення волі.

Про це повідомляє управління комунікації Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

Організували банду в 2012-2015 рр. двоє громадян України, у яких також є громадянство США.

"Встановлено, що в період з червня 2015 по березень 2018 організатори підібрали і схилили до вступу в цю злочинну організацію щонайменше 25 осіб, зокрема ще одного громадянина України, який є громадянином США", - сказано в повідомленні.

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У 2015-2016 рр. члени угруповання викрали з 10 сейфів у Київських банках майно 51 особи на суму $34,86 млн. Приблизно на таку ж суму вони пограбували сейфи в Молдові, Білорусі, Македонії та Латвії.

"Зловмисники викрадали кошти в національній та іноземній валюті, золоті вироби, зокрема ювелірні, монети, золоті злитки тощо", - зазначили в поліції.

Злочинці збиралися продовжити грабіж у Грузії, Узбекистані та Азербайджані, але не змогли - українські поліцейські встигли попередити колег із цих країн.

До суду в Україні направили обвинувальні акти проти шістьох членів банди. Ще п'ятьох заарештували і засудили на території інших країн, чотирьох - оголосили в міжнародний розшук.

"20 квітня за результатами міжнародної співпраці, яка тривала більше трьох років, зокрема щодо злочинної організації за фактами крадіжок з банківських депозитних сейфів на території країн Східної Європи і Азії, Департамент юстиції США висунув звинувачення трьом особам за "відмивання" на території США злочинних доходів на суму понад 30 млн доларів США. Підозрюваних заарештовано, за місцями їх проживання проведено обшуки, вилучено знаряддя злочину, а також майно, придбане на кошти, отримані злочинним шляхом. Тепер їм загрожує відбування покарання у вигляді позбавлення волі на строк 20 років тільки на території США", - зазначили в поліції.

















