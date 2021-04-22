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Злочинців, які вкрали з сейфів українських банків $35 млн, затримали в США. ФОТОрепортаж

У банду входили як мінімум 25 осіб. Вкрадені гроші вони легалізували у Сполучених Штатах. Тепер злочинцям загрожує до 20 років позбавлення волі.

Про це повідомляє управління комунікації Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

Організували банду в 2012-2015 рр. двоє громадян України, у яких також є громадянство США.

"Встановлено, що в період з червня 2015 по березень 2018 організатори підібрали і схилили до вступу в цю злочинну організацію щонайменше 25 осіб, зокрема ще одного громадянина України, який є громадянином США", - сказано в повідомленні.

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У 2015-2016 рр. члени угруповання викрали з 10 сейфів у Київських банках майно 51 особи на суму $34,86 млн. Приблизно на таку ж суму вони пограбували сейфи в Молдові, Білорусі, Македонії та Латвії.

"Зловмисники викрадали кошти в національній та іноземній валюті, золоті вироби, зокрема ювелірні, монети, золоті злитки тощо", - зазначили в поліції.

Злочинці збиралися продовжити грабіж у Грузії, Узбекистані та Азербайджані, але не змогли - українські поліцейські встигли попередити колег із цих країн.

До суду в Україні направили обвинувальні акти проти шістьох членів банди. Ще п'ятьох заарештували і засудили на території інших країн, чотирьох - оголосили в міжнародний розшук.

"20 квітня за результатами міжнародної співпраці, яка тривала більше трьох років, зокрема щодо злочинної організації за фактами крадіжок з банківських депозитних сейфів на території країн Східної Європи і Азії, Департамент юстиції США висунув звинувачення трьом особам за "відмивання" на території США злочинних доходів на суму понад 30 млн доларів США. Підозрюваних заарештовано, за місцями їх проживання проведено обшуки, вилучено знаряддя злочину, а також майно, придбане на кошти, отримані злочинним шляхом. Тепер їм загрожує відбування покарання у вигляді позбавлення волі на строк 20 років тільки на території США", - зазначили в поліції.

Злочинців, які вкрали з сейфів українських банків $35 млн, затримали в США 01
Злочинців, які вкрали з сейфів українських банків $35 млн, затримали в США 02
Злочинців, які вкрали з сейфів українських банків $35 млн, затримали в США 03
Злочинців, які вкрали з сейфів українських банків $35 млн, затримали в США 04
Злочинців, які вкрали з сейфів українських банків $35 млн, затримали в США 05
Злочинців, які вкрали з сейфів українських банків $35 млн, затримали в США 06
Злочинців, які вкрали з сейфів українських банків $35 млн, затримали в США 07
Злочинців, які вкрали з сейфів українських банків $35 млн, затримали в США 08
Злочинців, які вкрали з сейфів українських банків $35 млн, затримали в США 09

Автор: 

банки (7802) затримання (4357) Нацполіція (15320) США (23607)


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Топ коментарі
+19
Не туда сбежали.
Остались бы в Украине и стали бы спонсорами слуг-уродов.
Ну и уважаемыми людьми, ясное дело.
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22.04.2021 16:58 Відповісти
+15
Як Коля Котлета.
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22.04.2021 17:31 Відповісти
+11
Как тищенко , например !
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22.04.2021 17:00 Відповісти
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22.04.2021 16:52 Відповісти
Жаль ,настоящие Люди ...крутые очень ,но очень уж много их стало а это всегда опасно ...
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22.04.2021 16:54 Відповісти
Ворье это "настоящие Люди", все 25 человек, вот так, с большой буквы?
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22.04.2021 17:01 Відповісти
Ворьё это те кто по карманам у простых людей лазают ,ну типа Барыги а те кто Барыг трясёт это Люди ...
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22.04.2021 17:08 Відповісти
Барыга - грубое жаргонно-вульгарное слово в русском языке, обозначающее торговца. Может принимать как мужской, так и женский ...

Т.е., кто грабит магазины, склады, рынки, связывает и грабит фермеров, взламывает чужие ячейки, не зная, чьи они, все это Люди?!
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22.04.2021 17:23 Відповісти
У Вовка в жопе гуляет "тюремная романтика". Он любит слушать "шансон" (блатняк по сути).
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22.04.2021 17:30 Відповісти
Нині основне завдання громадян України, щоб ЗЕ-банда остаточно не перетворилася в ліквідаційну комісію України...
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22.04.2021 19:31 Відповісти
ты дебил ,они ячейки людей грабили ,а не кассу банка
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22.04.2021 17:29 Відповісти
По факту вся наличка в любом банке - это деньги клиентов, которве они вносят на счета, оплачивая те или иные услуги. Оплачивают кредиты и т.д.. А с учётом повсеместного внедрения безналиснвх операций, наличка редкий гость по сравнению с былыми временами.
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22.04.2021 19:58 Відповісти
брігадаааа блАть!)))
дивне ти створіння
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22.04.2021 17:33 Відповісти
А это ворьё по дипозитариям шарилось, по факту "по карманам" простых людей.
Вообще не понимаю восторженных комментариев относительно этих мразей.
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22.04.2021 19:52 Відповісти
без наводки из банка такие дела не делаются тут недоработка..а из банка никого не взяли и не привлекли хотя бы в Украине....
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22.04.2021 17:11 Відповісти
жаль, что тебя "настоящие люди" не обчистили.
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22.04.2021 18:17 Відповісти
Смысл игры под названием Жизнь такова, что бабло нужно накосить законными способами. А они читеры, которых нужно уничтожать
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22.04.2021 23:04 Відповісти
Не туда сбежали.
Остались бы в Украине и стали бы спонсорами слуг-уродов.
Ну и уважаемыми людьми, ясное дело.
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22.04.2021 16:58 Відповісти
Як Петро.
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22.04.2021 17:03 Відповісти
Як Коля Котлета.
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22.04.2021 17:31 Відповісти
Как тищенко , например !
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22.04.2021 17:00 Відповісти
хммм....
они ученики Коперфилда или внуки Мессинга?
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22.04.2021 17:03 Відповісти
бережіть гроші в банках...скляних
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22.04.2021 17:08 Відповісти
не фартануло, пацан к успеху шел
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22.04.2021 17:09 Відповісти
жадібність фраєрів згубила...
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22.04.2021 17:09 Відповісти
51 киевлян имеют 35 миллионов...
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22.04.2021 17:11 Відповісти
Обычная схема, грабят собственную страну и выводят деньги на Запад. На днях в Лондоне появился новый русский миллиардер (с разгона $10,6 мрлд.). Бывший чиновник Минсвязи.
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22.04.2021 17:15 Відповісти
Мда,от вора нет запора.целая индустрия работает на ворюг
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22.04.2021 17:18 Відповісти
если Страна не даст полицейским - Героя Украины - это не страна
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22.04.2021 17:36 Відповісти
банки должны отвечать за сохранность вложений в ячейки и возмещать украденное.
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22.04.2021 18:19 Відповісти
Только идиот хранит ценности в банковской ячейке Украинского банка. Надежнее просто закопать в лесу. Если у вас конечно есть что закапывать. Там банковские работники или скорее всего СБУ точно участвовали. Ведь грабители знали в каких ячейках деньги
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22.04.2021 18:57 Відповісти
технологія проста. Відвідування сейфу, зняття зліпку з замочної скаважини, виготовлення ключа а потім відкриття і свого і чужого сейфу. тут і набірні ключі сувальдного (французького типу, і апарат для різки. а, що саме головне, банк завжди включає дурочку, докажіть що все це там лежало. Не довели, бувайте здорові.
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22.04.2021 19:25 Відповісти
технологія проста. Відвідування сейфу, зняття зліпку з замочної скаважини, виготовлення ключа а потім відкриття і свого і чужого сейфу. тут і набірні ключі сувальдного (французького типу, і апарат для різки. а, що саме головне, банк завжди включає дурочку, докажіть що все це там лежало. Не довели, бувайте здорові.
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22.04.2021 19:27 Відповісти
Красави! Не у бідних брали, а у хапуг і чиновників-скотів. Але треба було на дно на кілька років у Мексиці наприклад.
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22.04.2021 19:31 Відповісти
Не вірю що в банку не бачили що ці бандюги робили, напевне громадянство США всіх гіпнотизувало і ставило в ступор. Чистий американець такою гидотою займатись не буде.
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22.04.2021 20:28 Відповісти
будет , в США преступного сброда немерено
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23.04.2021 12:15 Відповісти
Меня больше удивилдо, что в 10 ячейках лежал миллиард гривен. А если вскрыть все ячейки?
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22.04.2021 20:38 Відповісти
Показательная история ... У чуваков дома в США хранилось все оборудование , они вместе с этим оборудованием несколько раз пересекали границу постсоветских стран и ни у одного пограничника или таможенника не возникло вопросов . Затем они без труда покупали информацию у сотрудников банков о нужных ячейках .А затем они без труда вывозили кучу налички и золота через границу ...

Эта история не про удачливых бандитов , а про насквозь прогнивших людей живущих рядом с нами
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23.04.2021 12:14 Відповісти
 
 