Під час пожежі у військовій частині в Рубіжному постраждав воїн. Вогонь перекинувся на 4 бензовози, - ООС. ФОТОрепортаж
Внаслідок пожежі на території військової частини в Рубіжному Луганської області постраждав військовослужбовець.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
У повідомленні уточнюється, що сьогодні в районі ООС, в Рубіжному, на території однієї з військових частин сталося займання бензобака автомобіля. Далі вогонь перекинувся на чотири бензовози.
"Внаслідок пожежі постраждав військовослужбовець ЗС України, стан здоров'я - задовільний. Його госпіталізовано в лікарню у місті Кремінна", - випливає з повідомлення.
Зазначається також, що в даний час пожежу ліквідовано, причини займання встановлюються.
Як повідомлялося, сьогодні у військовій частині в Рубіжному зайнявся бензовоз.
Топ коментарі
+14 Старый зольдат
показати весь коментар22.04.2021 16:54 Відповісти Посилання
+7 Старый зольдат
показати весь коментар22.04.2021 17:19 Відповісти Посилання
+5 Ivan Snigirenko
показати весь коментар22.04.2021 17:05 Відповісти Посилання
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4 бензовоза это не бомбосклады, однозначно.
В 4 бензовозах безледно сгорело 280 тонн бензина.
(так и не дождались инвентаризации).
Командир части с горя ушел в запой на своей даче стоимостью 2 миллиона