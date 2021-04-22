Під час пожежі у військовій частині в Рубіжному постраждав воїн. Вогонь перекинувся на 4 бензовози, - ООС. ФОТОрепортаж

Внаслідок пожежі на території військової частини в Рубіжному Луганської області постраждав військовослужбовець.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

У повідомленні уточнюється, що сьогодні в районі ООС, в Рубіжному, на території однієї з військових частин сталося займання бензобака автомобіля. Далі вогонь перекинувся на чотири бензовози.

"Внаслідок пожежі постраждав військовослужбовець ЗС України, стан здоров'я - задовільний. Його госпіталізовано в лікарню у місті Кремінна", - випливає з повідомлення.

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Зазначається також, що в даний час пожежу ліквідовано, причини займання встановлюються.







Як повідомлялося, сьогодні у військовій частині в Рубіжному зайнявся бензовоз.