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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Під час пожежі у військовій частині в Рубіжному постраждав воїн. Вогонь перекинувся на 4 бензовози, - ООС. ФОТОрепортаж

Внаслідок пожежі на території військової частини в Рубіжному Луганської області постраждав військовослужбовець.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

У повідомленні уточнюється, що сьогодні в районі ООС, в Рубіжному, на території однієї з військових частин сталося займання бензобака автомобіля. Далі вогонь перекинувся на чотири бензовози.

"Внаслідок пожежі постраждав військовослужбовець ЗС України, стан здоров'я - задовільний. Його госпіталізовано в лікарню у місті Кремінна", - випливає з повідомлення.

Дивіться: "Іди нах#й з намету, бл#дь! Це п#здець!" - пожежа в польовому таборі армії РФ поблизу кордону з Україною. ВIДЕО

Зазначається також, що в даний час пожежу ліквідовано, причини займання встановлюються.

Під час пожежі у військовій частині в Рубіжному постраждав воїн. Вогонь перекинувся на 4 бензовози, - ООС 01
Під час пожежі у військовій частині в Рубіжному постраждав воїн. Вогонь перекинувся на 4 бензовози, - ООС 02
Під час пожежі у військовій частині в Рубіжному постраждав воїн. Вогонь перекинувся на 4 бензовози, - ООС 03

Як повідомлялося, сьогодні у військовій частині в Рубіжному зайнявся бензовоз.

Автор: 

пожежа (4365) військовослужбовці (4832) Луганська область (4899)


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Топ коментарі
+14
Даааа, развёл понимаешь ли этот ГОВНОкомандующий ЗЕлёный бардак.
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22.04.2021 16:54 Відповісти
+7
ОНо не "помнит". Оно видит только мир в шоколадном глазу Х..ла.
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22.04.2021 17:19 Відповісти
+5
Возможно с беспилотника запалили?
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22.04.2021 17:05 Відповісти
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Даааа, развёл понимаешь ли этот ГОВНОкомандующий ЗЕлёный бардак.
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22.04.2021 16:54 Відповісти
Это точно.
4 бензовоза это не бомбосклады, однозначно.
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22.04.2021 17:00 Відповісти
Так и при Зеле уже было три, этот можно считать за четвертый.
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22.04.2021 17:10 Відповісти
ОНо не "помнит". Оно видит только мир в шоколадном глазу Х..ла.
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22.04.2021 17:19 Відповісти
А что, при "миротворце" заглядывающего в шоколадный глаз Х..ла склады не взрывались?
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22.04.2021 17:19 Відповісти
Ти про пєтрова та баширова?
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22.04.2021 17:21 Відповісти
Оптом списали
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22.04.2021 16:59 Відповісти
"При пожаре в воинской части в Рубежном пострадал воин. Огонь перекинулся на 4 бензовоза, - ООС. ФОТОрепортаж"

В 4 бензовозах безледно сгорело 280 тонн бензина.

(так и не дождались инвентаризации).
Командир части с горя ушел в запой на своей даче стоимостью 2 миллиона
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22.04.2021 16:59 Відповісти
.. да там не такие дурачки..как БОРЯ ВАВКИН!
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22.04.2021 17:13 Відповісти
... ну твои знания о таблетках не дают и малейшего сомнения в диагнозе! Ты его просто тупо изложил в своём эпикризе и даже подписался большими буквами....БОРЯ ВАВКИН!
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22.04.2021 17:32 Відповісти
В каждом бензовозе 70тн бензина? Вавкин, даже у вас за уралом, до такого бы не додумались
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22.04.2021 17:13 Відповісти
Возможно с беспилотника запалили?
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22.04.2021 17:05 Відповісти
А как иначе?
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22.04.2021 17:11 Відповісти
Этот город просто латентными сепарами нашпигован. По памяти могут пуйла цитировать.
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22.04.2021 17:47 Відповісти
Главное, что люди целы. Но майно все таки жаль. Надеюсь установят по какой причине пожар.
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22.04.2021 17:06 Відповісти
А деякі змі писали про броню. Добре що все обійшлось топливом.
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22.04.2021 17:33 Відповісти
Ну здесь и комментировать нечего: воровство или разгильдяйство
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22.04.2021 17:47 Відповісти
ох, как неловко, огонь на бензовозы перекинлся, полные бензина. вот же жаль что все сгорело. неприятность случилась
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22.04.2021 18:00 Відповісти
і що закономірно,що вони обов*язково повинні були стояти при купці,ну любить в нас народ красти, не дивлячись ні на що,а ми з мордора сміємось,своЇх виродків хватає! А головне,що ніхто не винен! Розікрали краЇну,а виноватих немає,а чого,бо винні сидять у владних кабінетах-в них все схвачено! армія не боєздатна (була),склади зриваються,люди бідують,ні доріг,ні лікарень а вони за народ турбуються в палацах своЇх жирні виродки-подавитесь всі!!!
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22.04.2021 18:02 Відповісти
посевная. капралы решили подработать и помочь селянам топливом.
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22.04.2021 18:05 Відповісти
опять топливо спёрли
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22.04.2021 20:33 Відповісти
 
 