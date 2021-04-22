Бойову гранату і муляж вибухівки кинули у двір житлового комплексу в Одесі. ФОТО

Чоловік кинув у двір ЖК рюкзак із гранатою Ф-1 і муляжем саморобного вибухового пристрою.

Про це повідомляє Одеське районне управління поліції №1, інформує Цензор.НЕТ.

"Чоловік, особа якого зараз встановлюється, через паркан перекинув у двір житлового комплексу рюкзак з бойовим спорядженим корпусом гранати Ф-1 з вибуховою речовиною та ударний механізм УЗРГМ без детонатора і муляжем саморобного вибухового пристрою", - сказано в повідомленні.

На місце викликали вибухотехніків, вони вилучили рюкзак і всі предмети і направили їх на експертизу.

Слідчі почали провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу. Чоловікові, який кинув на територію ЖК рюкзак, загрожує за цією статтею від 3 до 7 років позбавлення волі.

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