Під час пожежі у в/ч в Рубіжному постраждали троє військовослужбовців, - ДБР. ФОТОрепортаж

Державне бюро розслідувань (ДБР) розслідує обставини пожежі, що сталася в четвер на території військової частини в місті Рубіжне Луганської області.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередніми даними, на території військової частини сталося займання бензовозів. У результаті пожежі троє військовослужбовців отримали опіки різного ступеня тяжкості, поки вони отримують медичну допомогу в міській лікарні. На місце події для з'ясування обставин терміново прибула слідчо-оперативна група ДБР", - сказано в повідомленні.

Розслідування ведуть за статтею про недбале ставлення до військової служби (ч. 3 ст. 425 КК України).

Раніше в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил повідомили, що в м.Рубіжне Луганської області на території однієї з військових частин через займання бензобака автомобіля сталася пожежа. Далі вогонь перекинувся на чотири бензовози. Внаслідок пожежі постраждав український військовий, його стан задовільний.















