Під час пожежі у в/ч в Рубіжному постраждали троє військовослужбовців, - ДБР. ФОТОрепортаж
Державне бюро розслідувань (ДБР) розслідує обставини пожежі, що сталася в четвер на території військової частини в місті Рубіжне Луганської області.
Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.
"За попередніми даними, на території військової частини сталося займання бензовозів. У результаті пожежі троє військовослужбовців отримали опіки різного ступеня тяжкості, поки вони отримують медичну допомогу в міській лікарні. На місце події для з'ясування обставин терміново прибула слідчо-оперативна група ДБР", - сказано в повідомленні.
Розслідування ведуть за статтею про недбале ставлення до військової служби (ч. 3 ст. 425 КК України).
Раніше в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил повідомили, що в м.Рубіжне Луганської області на території однієї з військових частин через займання бензобака автомобіля сталася пожежа. Далі вогонь перекинувся на чотири бензовози. Внаслідок пожежі постраждав український військовий, його стан задовільний.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль