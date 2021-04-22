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Під час пожежі у в/ч в Рубіжному постраждали троє військовослужбовців, - ДБР. ФОТОрепортаж

Державне бюро розслідувань (ДБР) розслідує обставини пожежі, що сталася в четвер на території військової частини в місті Рубіжне Луганської області.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередніми даними, на території військової частини сталося займання бензовозів. У результаті пожежі троє військовослужбовців отримали опіки різного ступеня тяжкості, поки вони отримують медичну допомогу в міській лікарні. На місце події для з'ясування обставин терміново прибула слідчо-оперативна група ДБР", - сказано в повідомленні.

Розслідування ведуть за статтею про недбале ставлення до військової служби (ч. 3 ст. 425 КК України).

Раніше в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил повідомили, що в м.Рубіжне Луганської області на території однієї з військових частин через займання бензобака автомобіля сталася пожежа. Далі вогонь перекинувся на чотири бензовози. Внаслідок пожежі постраждав український військовий, його стан задовільний.

Під час пожежі у в/ч в Рубіжному постраждали троє військовослужбовців, - ДБР 01
Під час пожежі у в/ч в Рубіжному постраждали троє військовослужбовців, - ДБР 02
Під час пожежі у в/ч в Рубіжному постраждали троє військовослужбовців, - ДБР 03
Під час пожежі у в/ч в Рубіжному постраждали троє військовослужбовців, - ДБР 04
Під час пожежі у в/ч в Рубіжному постраждали троє військовослужбовців, - ДБР 05
Під час пожежі у в/ч в Рубіжному постраждали троє військовослужбовців, - ДБР 06
Під час пожежі у в/ч в Рубіжному постраждали троє військовослужбовців, - ДБР 07
Під час пожежі у в/ч в Рубіжному постраждали троє військовослужбовців, - ДБР 08

Автор: 

пожежа (4365) військовослужбовці (4832) ДБР (3589) Луганська область (4899)


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Топ коментарі
+7
Эти Уралы и КАМАЗы, больше топлива тратят, чем перевозят.
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22.04.2021 18:57 Відповісти
+4
Швидкого одужання хлопцям.
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22.04.2021 19:05 Відповісти
+4
Згоріло щонайменше чотири автомобілі. Ц що? Зебіли будуть говорити, що вони старі і їх і так потрібно було списати. А в Армію закуплять нові ЗЕЛЕНІ автомобілі.
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22.04.2021 19:17 Відповісти
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Эти Уралы и КАМАЗы, больше топлива тратят, чем перевозят.
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22.04.2021 18:57 Відповісти
Зил 130 или 131 убийца бензака эти машины минусовые проще на конях тащить лошадь потом на колбасу пустить можно а с металолома я не видел что б котлеты жарили
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22.04.2021 22:04 Відповісти
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22.04.2021 19:02 Відповісти
Там только два грузовика рядом стоят. Один грузовик вообще вроде на улице загорелся, как такое возможно?
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22.04.2021 19:03 Відповісти
Швидкого одужання хлопцям.
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22.04.2021 19:05 Відповісти
Спочатку писали загорівся один безнзовоз, потім вже згоріло три, тепер ще й троє постраждалі. Нагадую пісню " А в основном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо! "
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22.04.2021 19:05 Відповісти
Згоріло щонайменше чотири автомобілі. Ц що? Зебіли будуть говорити, що вони старі і їх і так потрібно було списати. А в Армію закуплять нові ЗЕЛЕНІ автомобілі.
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22.04.2021 19:17 Відповісти
Старые то старые, но убыток минимум в 1 млн. грн. армия поимела.
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22.04.2021 21:02 Відповісти
сепарня отрабатывает
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22.04.2021 19:18 Відповісти
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашим воїнам!
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22.04.2021 19:45 Відповісти
 
 