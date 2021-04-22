Прикордонника, який організував схему отримання хабарів за сприяння контрабанді, затримали на Одещині, - СБУ. ФОТО

В Одеській області Служба безпеки України затримала за систематичне отримання хабарів виконуючого обов’язки керівника підрозділу одного з відділів Білгород-Дністровського прикордонного загону.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УСБУ в Одеській області.

Прикордонник налагодив корупційний механізм отримання грошей від комерсантів за сприяння у переправленні товарів широкого вжитку через держкордон поза митним контролем. Вартість "послуги" становила до 1,5 тис доларів за партію продукції, залежно від її виду та обсягу. Гроші перераховувались на банківську картку знайомого прикордонника, якого він залучив до протиправної діяльності.

У межах контролю за вчиненням злочину співробітники СБУ задокументували факт отримання учасниками схеми хабаря.

Правоохоронці затримали посадовця в одному з населених пунктів Білгород-Дністровського району, а посередника у Хмельницькому, за місцем проживання.

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У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру.